Des feux d’artifice ont illuminé le ciel derrière le Washington Monument pour marquer la fin de la journée d’inauguration du président Joe Biden.

Biden et la première dame Jill Biden ont regardé la fin des événements de la journée depuis un balcon de la Maison Blanche mercredi soir. Les petits-enfants bidens dansaient et applaudissaient sur le balcon.

Alors que la pandémie de coronavirus et les problèmes de sécurité à Washington ont considérablement réduit les événements inauguraux, les organisateurs ont créé une atmosphère de fête avec des performances de célébrités en direct et enregistrées, se terminant par l’interprétation de « Firework » par la chanteuse Katy Perry.

La vice-présidente Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, ont regardé les feux d’artifice depuis les marches du Washington Monument après que Harris ait prononcé de brèves remarques.

Plus tôt, Bruce Springsteen a lancé le divertissement de la soirée: «Celebrating America», une émission multiréseau de 90 minutes animée par Tom Hanks qui a remplacé les bals inauguraux officiels habituels, sous les yeux de Biden et Harris. Seul avec sa guitare, The Boss a chanté son «Land of Hope and Dreams» devant le Lincoln Memorial. « Je vais subvenir à vos besoins et je me tiendrai à vos côtés », a-t-il chanté. « Vous aurez besoin d’un bon compagnon, pour cette partie du trajet. »

Hanks, également au Lincoln Memorial, a parlé de «divisions profondes et d’une rancœur troublante dans notre pays» au cours des dernières années. « Mais ce soir, nous méditons sur les États-Unis d’Amérique, la pratique de notre démocratie, les fondements de notre république, l’intégrité de notre Constitution, l’espoir et les rêves que nous partageons tous pour une union plus parfaite », a-t-il déclaré.

Jon Bon Jovi a contribué à une interprétation de «Here Comes the Sun» de Miami, et Ant Clemons et Justin Timberlake ont interprété «Better Days» de Memphis. John Legend a chanté «Feeling Good» à Washington; Foo Fighters a chanté «Times Like These» en l’honneur des enseignants et Demi Lovato a interprété «Lovely Day» avec des médecins et des infirmières à Los Angeles.

Une collection étoilée des acteurs musicaux les plus importants de Broadway a collaboré à un medley de «Seasons of Love» de l’émission «Rent» et «Let the Sunshine In» de «Hair», parmi lesquels Christopher Jackson, Renée Elise Goldsberry, Laura Benanti, Betty Buckley, Leslie Uggams et Javier Muñoz. Le créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda a récité de «The Cure at Troy» par le poète irlandais Seamus Heaney.

La légende du basket-ball Kareem Abdul-Jabbar, la dirigeante syndicale Dolores Huerta et Kim Ng, la première femme directrice générale de l’histoire de la MLB ont récité des extraits de discours inauguraux notables. Pepping performances musicales parmi les histoires d’Américains ordinaires et leurs contributions, l’émission comprenait des hommages à un chauffeur UPS, un professeur de maternelle et Sandra Lindsay, la première à New York à recevoir le vaccin COVID-19 en dehors d’un essai clinique.

Alors que les stars ont pour la plupart évité l’inauguration de Trump il y a quatre ans, la liste A était de retour pour Biden et Harris.

Plus tôt dans la journée, lors de la cérémonie d’inauguration, une Lady Gaga à pleine gorge et extrêmement confiante a couronné l’hymne national, offrant une interprétation émouvante et puissante de « The Star-Spangled Banner ».

Elle a été suivie lors de la cérémonie de mercredi par Jennifer Lopez, tout de blanc vêtue, qui a jeté une ligne d’espagnol dans son mélange de «This Land is Your Land» et «America the Beautiful».

La star de country Garth Brooks, enlevant son chapeau de cowboy noir, a chanté une interprétation a capella émouvante de «Amazing Grace», les yeux fermés pendant une grande partie de la chanson.

L’histoire des célébrités se produisant lors des inaugurations remonte à la troisième inauguration de Franklin D. Roosevelt en 1941, lorsqu’une célébration de gala la veille au soir a vu des représentations d’Irving Berlin, Mickey Rooney et Charlie Chaplin.

L’une des inaugurations les plus célèbres a été celle de John F.Kennedy en 1961, qui a été accueillie par Frank Sinatra, et a attiré Harry Belafonte, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Gene Kelly, Ethel Merman, Laurence Olivier, Sidney Poitier et d’autres célébrités.

Avance rapide jusqu’à la première inauguration d’Obama en 2009, où Aretha Franklin a chanté «My Country, ‘Tis of Thee» lors de la prestation de serment, et le nouveau président et sa femme, Michelle, ont été accueillis par Beyoncé chantant «Enfin» à un bal inaugural.