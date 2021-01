Le président élu américain Joe Biden sera inauguré mercredi 20 janvier lors d’une cérémonie qui marquera officiellement la fin de la période de transition de Donald Trump.

Mais cette année sera différente. Cela tient à la pandémie COVID-19 mais aussi à la polarisation de la politique américaine.

Voici un aperçu de cinq différences clés qui distinguent l’inauguration de cette année.

L’inauguration de Biden aura lieu à 17h30 CET. Regardez-le sur euronews.com

Mesures de santé publique mises en place au milieu de la pandémie de COVID-19

Les grandes foules qui descendent normalement à Washington DC pour une investiture présidentielle pourraient sembler très différentes cette année, la distanciation sociale devant être appliquée afin de freiner la propagation du COVID-19.

La taille de la foule à l’inauguration a déjà fait l’actualité en 2017 pour l’administration Trump, le premier attaché de presse du président américain, Sean Spicer, insistant sur le fait que la foule inaugurale de Trump était la plus grande de tous les temps malgré les photos semblant montrer le contraire.

Cette année, le comité présidentiel inaugural de Biden encourage les gens à se joindre virtuellement plutôt qu’en personne, «exhortant le public à s’abstenir de tout déplacement et à participer aux activités inaugurales de chez lui».

Environ 200 000 drapeaux ont été installés sur le National Mall pour représenter les Américains et les billets pour l’événement sont assez limités avec des sièges espacés sur la scène d’inauguration.

Il y aura un « défilé virtuel » pour marquer le changement de pouvoir qui « présentera des performances diverses et dynamiques dans les communautés à travers le pays », a déclaré le comité dans un communiqué. Ensuite, les tambours d’étudiants universitaires de Joe Biden et des alma maters de Kamala Harris les accompagneront dans le cadre du défilé.

La fin de la journée sera marquée par une émission virtuelle diffusée sur les principaux réseaux de télévision américains, intitulée «Celebrating America» et mettant en vedette plusieurs célébrités et artistes.

Donald Trump est le quatrième président américain à boycotter l’investiture de son successeur

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’investiture de son successeur, rompant avec la tradition.

En règle générale, les présidents assistent à l’inauguration dans le cadre de la remise du pouvoir au prochain commandant en chef.

En 2017, l’ancien président Barack Obama et la candidate démocrate Hillary Clinton, qui avait perdu l’élection, ont assisté à l’inauguration de Trump.

Trump est le quatrième président américain à boycotter l’inauguration d’un successeur et le premier à le faire depuis Andrew Johnson a refusé d’assister à la cérémonie d’Ulysses S. Grant en 1869.

John Adams a également sauté l’inauguration de Thomas Jefferson à 1800, quittant la Maison Blanche à quatre heures du matin et John Quincy Adams a sauté l’inauguration d’Andrew Jackson en 1829.

Deux autres présidents raté l’inauguration de leur successeur, y compris Martin Van Buren pour des raisons inconnues et Woodrow Wilson pour des raisons de santé.

Trump ne sera pas non plus présent au green Biden lorsqu’il emménagera à la Maison Blanche.

Les tensions après l’émeute au Capitole ont forcé les législateurs à évacuer un bâtiment

L’inauguration intervient à un moment de profonde polarisation aux États-Unis et les tensions restent vives après que des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole américain alors que le Congrès certifiait la victoire électorale de Joe Biden.

Cinq personnes sont mortes dans le chaos qui a vu la police du Capitole envahie par les partisans de Trump qui sont entrés dans les bureaux du Congrès et ont forcé les législateurs à fuir vers un lieu sécurisé non divulgué.

Deux bombes artisanales ont également été trouvées à l’extérieur du siège du Comité national démocrate et républicain, dans ce que les législateurs ont qualifié de jour sombre dans l’histoire du pays.

Le président Trump avait répété des affirmations sans fondement selon lesquelles une fraude électorale avait été commise pendant des semaines après sa perte.

Les démocrates ont également destitué Donald Trump pour la deuxième fois la semaine dernière pour avoir incité à «l’insurrection» au Capitole.

Sécurité renforcée lors des événements d’inauguration

Une inauguration présidentielle est toujours un événement de haute sécurité, les responsables de la sécurité déclarant que les préparatifs sont en cours depuis longtemps.

Mais les responsables américains s’inquiètent de la manifestation de groupes d’extrême droite pendant les événements.

Environ 25 000 membres de la Garde nationale seront présents à Washington DC pour l’événement, le Pentagone ayant examiné les membres pour tout lien avec des extrémistes d’extrême droite, a rapporté l’AP.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré la semaine dernière que le FBI suivait les discussions sur les manifestations armées.

« Nous sommes préoccupés par le potentiel de violence lors de multiples manifestations et rassemblements prévus ici à Washington DC et dans les bâtiments du Capitole de l’État à travers le pays dans les jours à venir qui pourraient amener des individus armés à proximité des bâtiments gouvernementaux et des responsables », a déclaré Wray.

Le chef par intérim de la police du Capitole des États-Unis, Yogananda Pittman, a déclaré dans un communiqué: «Nous avons mis en place des plans complets et coordonnés pour assurer la sûreté et la sécurité de la communauté du Congrès et la prochaine inauguration présidentielle. l’inauguration, et l’événement se poursuivra comme prévu. «

Un jour après l’investiture de Trump en 2017, on estime que plusieurs millions de personnes ont défilé à Washington et aux États-Unis pour protester contre le nouveau président dans le cadre de la Marche des femmes, qui est restée pacifique.

La majeure partie du centre-ville de Washington DC est restreinte dans le cadre des préparatifs de haute sécurité, les autorités locales encourageant les gens à éviter la ville.

Rendre hommage aux victimes du COVID-19 après une année difficile aux États-Unis en signe d’« unité »

Le thème de l’inauguration de cette année est « America United », a annoncé le comité inaugural, déclarant que le nouveau président américain s’était engagé à « guérir » et à « rapprocher le pays ».

Les victimes du COVID-19 devaient être honorées la veille de l’inauguration de Biden, lors d’une cérémonie autour du Lincoln Memorial Reflecting Pool.

« Ce sera le tout premier éclairage autour du Reflecting Pool pour commémorer les vies américaines perdues », a déclaré le comité inaugural.

Après l’inauguration, Biden se joindra aux anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton pour déposer une gerbe sur la Tombe du Soldat inconnu au cimetière national d’Arlington dans l’un de ses premiers actes en tant que président.

Le lendemain de son inauguration, Biden accueillera un service de prière inaugural présidentiel virtuel à la cathédrale nationale de Washington.

Le COVID-19 a infecté plus de 24,1 millions de personnes aux États-Unis et en a tué plus de 399 000 dans le pays.