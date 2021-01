Quelques heures après l’inauguration, le président élu Joe Biden a fait une pause sur ce qui aurait pu être son entrée triomphale à Washington mardi soir pour marquer à la place la tragédie nationale de la pandémie de coronavirus avec un moment de chagrin collectif perdu pour les Américains.

Son arrivée a coïncidé avec la terrible nouvelle selon laquelle le nombre de morts aux États-Unis avait dépassé les 400000 lors de la pire crise de santé publique depuis plus d’un siècle – une crise que Biden sera désormais chargée de contrôler.

« Pour guérir, nous devons nous souvenir », a déclaré le nouveau président à la nation lors d’une cérémonie au coucher du soleil au Lincoln Memorial. Quatre cents lumières représentant les victimes de la pandémie ont été allumées derrière lui autour du Reflecting Pool du monument.

«Entre le coucher du soleil et le crépuscule, faisons briller les lumières dans les ténèbres … et souvenons-nous de tous ceux que nous avons perdus», a déclaré Biden.

Le moment sobre à la veille de l’inauguration de Biden – généralement une période de célébration à Washington où la nation marque la tradition démocratique d’un transfert pacifique du pouvoir – était une mesure de l’énormité des pertes pour la nation.

Au cours de ses brèves remarques, Biden a fait face à la statue plus grande que nature d’Abraham Lincoln, le président de la guerre civile qui a tué plus de 600000 Américains. Alors qu’il se retournait pour s’éloigner à la fin de la veillée, il fit face au mur de granit noir répertoriant les 58 000 Américains et plus qui avaient péri au Vietnam.

Biden a été rejoint par la vice-présidente élue Kamala Harris, qui a parlé de l’angoisse collective de la nation, une mise en garde pas si subtile du président sortant Donald Trump, qui a parlé avec parcimonie de la pandémie ces derniers mois.

«Pendant de nombreux mois, nous avons été affligés par nous-mêmes», a déclaré Harris, qui marquera l’histoire en tant que première femme à devenir vice-présidente lorsqu’elle sera assermentée. «Ce soir, nous pleurons et commençons à guérir ensemble.

Une inauguration au milieu des « temps sombres »

Biden, un fervent fan d’Amtrak qui a pris le train des milliers de fois entre son domicile dans le Delaware et Washington au cours de ses décennies au Sénat, avait prévu de prendre un train pour Washington avant le jour de l’inauguration de mercredi, mais a rayé ce plan à la suite de la Émeute du Capitole.

Il s’est plutôt envolé pour Joint Base Andrews juste à l’extérieur de la capitale, puis il a conduit en voiture dans la forteresse DC – une ville inondée par quelque 25000 soldats de la Garde nationale gardant un Capitole, la Maison Blanche et un National Mall qui sont enveloppés dans un labyrinthe de barricades et de hautes clôtures.

« Ce sont des temps sombres », a déclaré Biden aux partisans lors d’un envoi émotionnel dans le Delaware. « Mais il y a toujours de la lumière. »

Les organisateurs inauguraux ont terminé cette semaine l’installation de quelque 200000 drapeaux américains, étatiques et territoriaux sur le National Mall, une exposition représentant le peuple américain qui n’a pas pu se rendre à l’inauguration, qui est étroitement limitée en raison des restrictions de sécurité et de Covid.

L’affichage était également un rappel de tous les visages du président élu alors qu’il cherche à guider le pays à travers la pandémie avec des infections et des décès en flèche.

Les Aides disent que Biden utilisera l’adresse inaugurale de mercredi – une qui sera prononcée devant un groupe en personne inhabituellement petit en raison de protocoles de virus et de problèmes de sécurité et devrait durer 20 à 30 minutes – pour appeler à l’unité américaine et offrir un optimisme message que les Américains peuvent surmonter le moment sombre en travaillant ensemble.

À cette fin, il a invité les quatre principaux dirigeants républicains et démocrates du Congrès à assister à la messe avec lui à la cathédrale Saint-Matthieu avant la cérémonie d’inauguration.

Le plan présidentiel de Biden

Au-delà de la pandémie, le nouveau président ne manque pas de problèmes lorsqu’il prend les rênes de la Maison Blanche. La nation est également sur les talons économiques en raison de la montée en flèche du chômage, il y a une profonde division politique et une préoccupation immédiate au sujet de plus de violence après l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Biden, qui s’est présenté à la présidence comme une tête froide capable de faire avancer les choses, prévoit de publier une série de décrets le premier jour – y compris l’annulation des efforts de Trump pour quitter l’accord de Paris sur le climat, annulant l’interdiction de voyage de Trump pour les visiteurs de plusieurs pays à majorité musulmane pays, et étendre les limites de l’ère pandémique sur les expulsions et les paiements de prêts étudiants.

Dès le départ, Biden et son équipe ont l’intention d’accélérer la distribution de vaccins aux Américains anxieux et de transmettre son programme de secours contre le virus de 1,9 billion de dollars, qui comprend des paiements rapides à de nombreuses personnes et une augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure. .

Biden prévoit également de dévoiler un vaste projet de loi sur l’immigration le premier jour de son administration, dans l’espoir de fournir un parcours de huit ans vers la citoyenneté à environ 11 millions de personnes vivant aux États-Unis sans statut juridique. Ce serait un renversement majeur des politiques d’immigration strictes de l’administration Trump.

Certains républicains de premier plan ont déjà refusé le plan d’immigration de Biden. De nombreuses ambitions législatives de Biden pourraient être tempérées par les chiffres difficiles auxquels il est confronté à Capitol Hill, où les démocrates détiennent une faible majorité au Sénat et à la Chambre. Ses espoirs de faire avancer une avalanche de lois au cours de ses 100 premiers jours pourraient également être ralentis par un procès en destitution de Trump.

Alors que Biden se rendait à Washington, cinq de ses choix au Cabinet se présentaient mardi devant des comités du Sénat pour commencer des auditions de confirmation. La candidate au Trésor, Janet Yellen, a exhorté les législateurs à adopter le programme de secours contre le virus de Biden, affirmant que «la chose la plus intelligente que nous puissions faire est d’agir en grand».

Trump absent de la procédure

Trump ne sera pas sur place au moment de l’assermentation de Biden, le premier président sortant à ignorer entièrement les festivités inaugurales depuis Andrew Johnson il y a plus d’un siècle et demi.

La Maison Blanche a publié une vidéo d’adieu de Trump au moment où Biden atterrissait à Joint Base Andrews. Trump, qui a déclaré à plusieurs reprises et à tort qu’une fraude généralisée avait conduit à sa perte électorale, a adressé ses «meilleurs vœux» à la nouvelle administration dans son discours de près de 20 minutes, mais n’a pas prononcé le nom de Biden.

Trump a également passé une partie de sa dernière fois à la Maison Blanche blotti avec des conseillers pesant les pardons de dernière heure et les octrois de clémence. Il prévoyait de quitter Washington mercredi matin lors d’une grande cérémonie de la base aérienne qu’il a aidé à planifier lui-même.