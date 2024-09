Inaugurant une nouvelle ère, la Conférence Pac-12 renforce son héritage en accueillant quatre universités académiques et sportives respectées

Par: Conférence Pac-12



Les six universités s’unissent pour stimuler la croissance, la visibilité et la valeur de l’héritage et

marque de la conférence centenaire, de ses institutions membres et de ses étudiants-athlètes



SAN RAMON, CA (12 septembre 2024) – Le conseil d’administration de la conférence Pac-12 a voté à l’unanimité pour admettre la Boise State University, la Colorado State University, la California State University, Fresno et la San Diego State University, quatre institutions respectées et célébrées pour leurs réalisations académiques et sportives, à la conférence Pac-12 à compter du 1er juillet 2026. La compétition débutera pour tous les sports de conférence au cours de l’année universitaire 2026-27.



Après l’examen des candidatures écrites officielles des quatre universités, la commissaire de la Pac-12, Teresa Gould, et le conseil d’administration de la conférence ont évalué stratégiquement la candidature de chaque université en utilisant cinq mesures prioritaires et des critères établis qui comprenaient les performances académiques et sportives ; l’évaluation des médias et de la marque ; l’engagement envers la réussite sportive ; la géographie et la logistique ; la culture et le bien-être des étudiants-athlètes.



« Depuis plus d’un siècle, la Conférence Pac-12 est reconnue comme une marque de premier plan dans le domaine du sport intercollégial », a déclaré la commissaire Teresa Gould. « Nous continuerons à rechercher des opportunités de croissance et de progrès audacieuses et avant-gardistes, afin de mieux servir nos institutions membres et nos étudiants-athlètes. Je suis reconnaissante envers notre conseil d’administration pour ses efforts visant à accueillir la Boise State University, la Colorado State University, la California State University, Fresno et la San Diego State University à la conférence. Une nouvelle ère passionnante pour la Conférence Pac-12 commence aujourd’hui. »



La Conférence Pac-12 a une tradition d’excellence dans le domaine sportif et académique. Elle a produit des individus de calibre championnat sur et en dehors du terrain et poursuivra sa lignée avec l’ajout de l’Université d’État de Boise, de l’Université d’État du Colorado, de l’Université d’État de Californie, de Fresno et de l’Université d’État de San Diego.



La présidente de l’université d’État de l’Oregon, Jayathi Murthy, et le président de l’université d’État de Washington, Kirk Schulz, ont ajouté dans une déclaration commune : « Nous sommes honorés d’accueillir le leadership distingué de la présidente de l’université d’État de Boise, Dr Marlene Tromp, de la présidente de l’université d’État du Colorado, Amy Parsons, du président de l’université d’État de Californie, Dr Saúl Jiménez-Sandoval, et de la présidente de l’université d’État de San Diego, Dr Adela de la Torre, au sein du conseil d’administration de la Pac-12. Nous attendons avec impatience leurs contributions particulièrement perspicaces au cours de cette ère transformatrice pour la conférence et le sport universitaire. »



Les quatre nouveaux membres de la conférence, qui s’associent aux universités de l’État de l’Oregon et de l’État de Washington, reconnaissent l’importance de la réflexion stratégique et innovante. Tous les six s’engagent à adopter des approches non conventionnelles pour assurer le succès de la conférence et de ses institutions membres, en plus d’offrir des expériences incroyables aux étudiants-athlètes.



L’Oregon State University et l’Université d’État de Washington sont actuellement membres de la Conférence Pac-12 dans le cadre d’une période de grâce de deux ans de la NCAA et continueront de le faire pendant la saison universitaire 2025-26 avant l’adhésion officielle des quatre nouveaux membres. Les six universités collectives organiseront ensemble des adhésions supplémentaires et d’autres considérations sur la conférence future.