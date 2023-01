Inaugural ABC Influencers connecte les éducateurs aux entreprises du comté de McHenry – Shaw Local

La compétence la plus importante dont le groupe de plusieurs dizaines d’enseignants a entendu parler lundi n’était pas de savoir comment utiliser les imprimantes 3D et les découpeuses laser pour façonner les composants du convoyeur qu’ils ont vus lors de la visite de deux entreprises de Woodstock.

Il apparaît à l’heure.

Le groupe d’enseignants et de membres du personnel des districts scolaires de Huntley et de Harvard a marqué les premiers influenceurs ABC – l’ABC signifie Area Business Connect – qui espère tirer parti du rôle des enseignants en tant que mentors pour aider à encourager les étudiants à faire partie de la main-d’œuvre du comté de McHenry et à trouver une stabilité emplois dans leur pays d’origine.

Le groupe a visité les installations de MAC Automation Concepts et Flocon Solutions, toutes deux à Woodstock, pour en savoir plus sur les opportunités du secteur manufacturier disponibles pour ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire.

Le renforcement des relations entre les entreprises et les éducateurs est devenu très important à mesure que l’économie du comté de McHenry se développe, mais aussi à la suite de la déconnexion née de la pandémie, a déclaré Jim McConoughey, président de la McHenry County Economic Development Corporation.

“Un groupe de jeunes de 18 ans n’avait pas de salons de l’emploi, aucune exposition à différentes entreprises ou informations nécessaires pour trouver un emploi après l’école”, a déclaré McConoughey. “Nous avons décidé de changer un peu les choses.”

Le directeur principal Jackie Speciale de MAC Automation Concepts s’exprime pendant que les éducateurs de Huntley et de Harvard écoutent lors d’un événement de lancement lundi pour les influenceurs ABC, qui sont affiliés à la Community Foundation for McHenry County. “ABC” signifie “Area Business Connect”, et l’événement comprenait des visites et des sessions de questions-réponses chez MAC Automation Concepts et Flocon Solutions à Woodstock. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Pour McConoughey et la McHenry County Economic Development Corporation, cela signifiait cibler ce qu’il décrivait comme «les personnes les plus influentes dans la vie des élèves» – les enseignants et le personnel scolaire comme les conseillers d’orientation – et leur faire découvrir les emplois disponibles.

Jackie Speciale, directrice financière principale du MAC, a à son tour qualifié les fabricants et d’autres entreprises de “faisant partie de l’écosystème du comté”, et a déclaré que son rôle pour les guider à travers le site était de discuter avec les enseignants de certaines des compétences interpersonnelles et de la dynamique culturelle à leur lieu de travail.

Linda Miceli, conseillère d’orientation à la Harvard High School, a convenu que les élèves parlent souvent aux enseignants des opportunités après l’école.

“Nous voulons que les enfants aient la motivation, utilisent leur curiosité naturelle et leur éthique de travail”, a déclaré Miceli. “Ils peuvent parler aux enseignants de matières spécifiques, et ils peuvent nous parler [guidance counselors] sur les ressources disponibles.

Des éducateurs de Harvard et Huntley écoutent Flocon Solutions lors d’un événement de lancement lundi pour les influenceurs ABC, qui sont affiliés à la Community Foundation for McHenry County. “ABC” signifie “Area Business Connect”, et l’événement comprenait des visites et des sessions de questions-réponses chez MAC Automation Concepts et Flocon Solutions à Woodstock. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

McConoughey faisait partie du groupe qui a d’abord proposé le concept des influenceurs et a contacté il y a plusieurs mois les entreprises qui pourraient être intéressées, a déclaré Chris Mordi, directeur du marketing et des communications de Flocon.

“Ils savaient que nous avions une passion pour ce genre de choses”, a déclaré Mordi. « Nous voulons faire savoir aux enfants qu’il existe d’excellentes possibilités d’emploi après l’obtention de leur diplôme. Et nous voulons faire passer un message aux enfants de McHenry (comté) sur le fait que la fabrication est une voie et/ou une option de carrière formidables.

Bien que Flocon ait participé à des salons de l’emploi dans les lycées du comté dans le passé, l’option “influenceurs” est un moyen de travailler plus étroitement avec les écoles, a déclaré Mordi.

“C’était formidable de voir l’engagement ici”, a déclaré Mordi à propos des enseignants et du personnel. “Tout le monde s’est concentré sur les machines, comment elles fonctionnent, comment nous sommes capables de fabriquer nos produits.”

Au total, environ 50 enseignants et membres du personnel ont visité les deux installations.

Benjamin Sams prépare des unités pour le revêtement en poudre chez MAC Automation Concepts lundi. Des éducateurs de Huntley et de Harvard ont visité l’établissement dans le cadre d’un événement de lancement lundi pour les influenceurs ABC, qui sont affiliés à la Community Foundation for McHenry County. “ABC” signifie “Area Business Connect”, et l’événement comprenait des visites et des sessions de questions-réponses chez MAC Automation Concepts et Flocon Solutions à Woodstock. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Deux des participants de l’école secondaire Huntley, Matt Kaplan, enseignant et entraîneur des services spéciaux, et Mike Naymola, professeur d’éducation physique, ont déclaré qu’ils étaient reconnaissants de rencontrer les fabricants et d’en savoir plus sur les opportunités à temps plein qu’ils pourraient transmettre aux étudiants.

“Il y a beaucoup d’entreprises qui ont beaucoup d’emplois”, a déclaré Naymola. “Nous réalisons que tous les enfants à l’école n’ont pas l’université en tête.”

Kelly Hoguet, enseignante en sciences de la famille et de la consommation à la Harvard High School, a déclaré qu’elle était surprise d’apprendre le nombre de rôles différents au sein d’une entreprise comme MAC, au-delà de la simple fabrication.

L’une de ces employées de MAC, la comptable Vanessa Olandese, a déclaré qu’elle était la plus jeune travailleuse là-bas et qu’elle était reconnaissante d’avoir l’opportunité d’y travailler même lorsqu’elle étudiait encore à la Northern Illinois University.

Olandese a déclaré que le travail est sorti d’une réunion Speciale lors d’un événement au lycée; Olandese a déclaré qu’elle pensait que MAC était un excellent lieu de travail et qu’elle souhaitait certainement embaucher des employés plus jeunes, mais a noté qu’il y avait un manque de connaissances et d’intérêt parmi ses pairs.

“J’ai beaucoup d’amis qui préféreraient travailler chez Menards ou quelque chose comme ça pour l’instant”, a déclaré Olandese. “Pas de coup là-dessus: j’ai aussi un travail là-bas.”

Zach Roberts, ingénieur en mécanique chez MAC, a déclaré qu’en général, il semblait y avoir du mal à attirer les gens vers la fabrication.

“Nous sommes toujours à la recherche de personnes”, a déclaré Roberts. « Beaucoup d’enfants qui sortent de l’école ne savent tout simplement pas que ces emplois sont disponibles. Si nous accueillons des étudiants, ils obtiennent leur diplôme et partent en rotation [of the district] mais si nous faisons venir des enseignants, ils peuvent le dire à leurs élèves maintenant et au prochain groupe d’élèves également.

Roberts a dit qu’il était impressionné par toutes les questions posées par les enseignants.

“Tout le monde veut avoir ce dialogue”, a déclaré Roberts. “Je pense que c’est important que cela se produise.”

Ed Dvorak s’adresse à Flocon Solutions aux éducateurs locaux lors d’un événement de lancement lundi pour les influenceurs ABC, qui sont affiliés à la Community Foundation for McHenry County. “ABC” signifie “Area Business Connect”, et l’événement comprenait des visites et des sessions de questions-réponses chez MAC Automation Concepts et Flocon Solutions à Woodstock. Dvorak fait partie de la fondation communautaire du comté de McHenry. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Actuellement, le taux de chômage dans le comté de McHenry est de 3,6 %, selon un rapport du Conseil du réseau de la main-d’œuvre du comté de McHenry produit l’automne dernier. Ce nombre est en fait inférieur à l’idéal, a déclaré McConoughey, suggérant que cela peut avoir un impact sur le recrutement et la rétention locaux à court terme.

Ed Dvorak, vice-président principal du MCEDC, a déclaré qu’il pensait que l’événement s’était très bien passé et a déclaré aux participants qu'”une communauté d’affaires plus forte signifie un comté plus fort”.

Dvorak a encouragé les influenceurs et les chefs d’entreprise présents à poursuivre leur « collaboration » et à discuter d’autres opportunités de carrière.

L’objectif est d’avoir une autre journée d’influence dans quelques mois, peut-être au début de l’été lorsque les étudiants viennent d’obtenir leur diplôme, a déclaré McConoughey, ajoutant qu’il aimerait faire appel à d’autres secteurs, tels que les soins de santé ou la vente au détail, après l’accent mis lundi sur les fabricants.