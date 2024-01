« Inattendu » – Le New York Times révèle la source des armes du Hamas

Par l’équipe de Palestine Chronicle

Un nombre important d’armes utilisées par le mouvement de résistance palestinienne Hamas pourraient provenir de l’armée israélienne elle-même, selon un rapport publié dimanche par le New York Times.

Selon le rapport, les renseignements recueillis par des experts en armement, des responsables israéliens et occidentaux ont révélé que « le Hamas a été capable de fabriquer bon nombre de ses roquettes et de ses armes antichar à partir des milliers de munitions qui n’ont pas explosé lorsqu’Israël les a lancées sur Gaza ». ».

« Ce qui est clair maintenant, c’est que les armes mêmes que les forces israéliennes ont utilisées pour imposer le blocus de Gaza au cours des 17 dernières années sont désormais utilisées contre elles », indique le rapport.

Le New York Times a cité Michael Cardash, ancien chef adjoint de la division de neutralisation des bombes de la police nationale israélienne et consultant de la police israélienne, disant que « les munitions non explosées constituent la principale source d’explosifs pour le Hamas ».

De plus, « les autorités israéliennes savaient également que leurs armureries étaient vulnérables au vol ».

Selon le New York Times, des milliers de munitions et de grenades ont été « volées dans des bases mal gardées » et envoyées en Cisjordanie et à Gaza « via le Sinaï ».

Faire preuve de créativité

Le siège imposé par les autorités israéliennes à Gaza en 2007 « a forcé le Hamas à faire preuve de créativité », selon le rapport.

Par conséquent, « ses capacités de fabrication sont désormais suffisamment sophistiquées pour scier les ogives de bombes pesant jusqu’à 2 000 livres, récolter les explosifs et les réutiliser ».

Le New York Times déclare qu’après la guerre israélienne de 2014, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, « ont mis en place des équipes d’ingénieurs pour collecter des munitions non explosées comme des obusiers et des bombes MK-84 de fabrication américaine ».

De plus, en 2019, les Brigades Al-Qassam auraient « découvert des centaines de munitions sur deux navires militaires britanniques de la Première Guerre mondiale qui avaient coulé au large des côtes de Gaza un siècle plus tôt ».

Selon l’analyste politique du Moyen-Orient Ahmed Fouad Alhatib, « le moyen le plus essentiel pour le Hamas d’obtenir des armes est la fabrication nationale ».

Israël aurait mené plus de 22 000 frappes sur la bande de Gaza assiégée depuis le 7 octobre.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 26 422 Palestiniens ont été tués et 65 087 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre.

Les estimations palestiniennes et internationales indiquent que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

(La Chronique de la Palestine)