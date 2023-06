"Inapproprié": Haut-parleur Lok Sabha activé "Tendance à déchirer les documents du Parlement"

Exprimant sa préoccupation face aux perturbations dans les assemblées et le Parlement, le président de la Lok Sabha, Om Birla, a déclaré vendredi qu’il était important de trouver des solutions aux problèmes par le dialogue et la discussion pour maintenir la confiance du peuple dans les institutions démocratiques.

Inaugurant la première Conférence nationale des législateurs, M. Birla a déclaré que la baisse du nombre de séances des assemblées et du Parlement, l’augmentation de l’indiscipline parmi les membres et l’abaissement de la dignité de la Chambre ont toujours été des sujets de préoccupation pour les présidents.

« Il peut y avoir des divergences d’opinions car les législateurs appartiennent à différents partis politiques, mais ne pas discuter des lois, des questions et des politiques n’augure rien de bon pour la démocratie », a déclaré M. Birla lors de la conférence à laquelle ont assisté des présidents et des législateurs de tout le pays.

M. Birla a déclaré que les législateurs devraient maintenir des normes élevées de discipline et de décence, car les comportements indécents et indisciplinés ternissent leur image.

« Le tumulte, les slogans et l’ajournement de la Chambre de manière planifiée ne sont pas appropriés pour le système démocratique. Il y a aussi une tendance croissante à déchirer les documents parlementaires », a déclaré M. Birla.

Il a dit que c’était la responsabilité collective des législateurs de maintenir la dignité de la Chambre, qui est vénérée comme temple de la démocratie.

« Lorsque nous sommes élus législateurs, nous ne sommes plus limités au parti auquel nous appartenons. Nous sommes les représentants de l’ensemble de l’électorat », a déclaré M. Birla.

M. Birla a déclaré que les législateurs devraient établir des normes élevées d’intégrité dans la vie publique et instaurer la crédibilité et la confiance parmi les gens par leur conduite et leurs actions.

Les anciens orateurs de Lok Sabha Shivraj Patil, Meira Kumar et Sumitra Mahajan étaient également présents à la conférence et ont partagé les préoccupations exprimées par M. Birla.

Dans son allocution à la conférence, le vice-ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, a souligné la nécessité d’augmenter le nombre de séances des assemblées d’État pour les rendre plus responsables devant le peuple.

Près de 2 000 législateurs de tout le pays assistent à la conférence de trois jours organisée par MIT-School of Governance, un établissement d’enseignement privé du Maharashtra.

Le logo de la conférence utilise une représentation picturale du nouveau bâtiment du Parlement, le premier exemple de ce type depuis son inauguration le 28 mai.

