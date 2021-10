L’actualité britannique en images 12 septembre 2021

Le jeune collecteur de fonds inspirant Tobias Weller franchit la ligne d’arrivée, près de son domicile à Sheffield, alors qu’il termine son dernier exploit épique où il a nagé et a parcouru son chemin jusqu’à la fin de son « super » défi Ironman d’un an. C’est le troisième défi que Tobias, qui souffre de paralysie cérébrale et d’autisme, a relevé, recueillant plus de 150 000 £ pour son école et l’association caritative de Sheffield Children Hospital.

