Inaki Williams fait presque un “Dion Dublin” sur le gardien portugais Diogo Costa mais glisse à un moment vital

Le 8 novembre 1997, alors qu’il jouait pour Coventry City en Premier League, Dion Dublin a réussi (d’une manière ou d’une autre) à se cacher de la vue du gardien de but de Newcastle United, Shay Given. L’Irlandais avait placé le ballon au sol, prêt à lancer le ballon sur le terrain, lorsque Dublin s’est faufilé, enlevant le ballon à Given et enfonçant le ballon dans le filet vide.

Lors de la Coupe du monde 2022, le Ghanéen Inaki Williams a failli réussir le même exploit. Perdu 3-2 contre le Portugal lors de son match d’ouverture du tournoi dans le groupe H, Williams se tenait derrière le gardien Diogo Costa, qui venait de récupérer le ballon sur un centre.

Ignorant que l’attaquant ghanéen se tenait derrière lui, Costa a fait rouler le ballon à quelques mètres devant lui, visant à perdre un peu de temps avant de donner un long coup de pied. Cependant, Williams – comme Dublin – a tiré autour du gardien, prêt à faire tomber le ballon de ses pieds et à tirer sur le but libéré.

Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé. Williams a plutôt glissé au moment vital, incapable de garder son équilibre alors qu’il tentait de changer brusquement de direction. Costa a réussi à le plaquer quelque peu, Williams se relevant. Les défenseurs portugais ont cependant réussi à sprinter juste à temps, Danilo Pereira dégageant le ballon de la ligne.

"Regardez le visage de Ronaldo !" Le Portugal s'en est vraiment tiré avec un ici…

Inévitablement, les caméras ont été remplacées par Cristiano Ronaldo, déjà remplacé, qui protestait auprès de son gardien sur le banc, criant à Costa de, sans équivoque, botter le ballon aussi loin que possible la prochaine fois.

Ronaldo a ouvert le score contre le Ghana dans la nuit, inscrivant un penalty pour devenir le premier joueur masculin à marquer en cinq Coupes du monde. Le Ghana a riposté, cependant, avec Andre Ayew égalisant le match à 1-1.

Le Portugal a ensuite commencé à augmenter l’intensité, Bruno Fernandes et Rafael Leao marquant tous les deux des buts l’un après l’autre pour apparemment mettre le match au lit. Mais le Ghana a refusé d’abandonner, ripostant grâce à un but d’Osman Bukari – il a même produit une célébration de Ronaldo “Siu”.

Cependant, ce ne devait pas être pour le Ghana, la nation perdant le match 3-2. Oh, ce qui aurait pu être.