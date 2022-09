Inaki et Nico Williams, frères de différentes équipes nationales, entrent dans l’histoire de l’Athletic Club

Inaki et Nicolas Williams est entré dans l’histoire de l’élite espagnole lorsque les deux ont trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-2 de l’Athletic Club contre Rayo Vallecano – les premiers frères à le faire en 17 ans – bien qu’ils semblent être sur la bonne voie pour représenter différents nations à la Coupe du monde au Qatar.

En Premier League, Alex Iwobi livré peut-être son meilleur Everton performance alors qu’ils battaient West Ham United, tandis que la belle forme précoce de Sadio Mane en Bundesliga continue de l’abandonner.

Les frères Williams profitent tous deux d’un début de saison en montagnes russes et, après avoir tous deux trouvé le filet ce week-end, espèrent chacun terminer 2022 à la Coupe du monde au Qatar.

Le duo est entré dans l’histoire de la Liga samedi, lorsqu’ils sont devenus la première paire de frères à marquer dans le même match de haut niveau depuis que Diego et Gaby Milito ont marqué pour le Real Saragosse contre Barcelone en 2005.

Les buts ont été suffisants pour aider l’équipe de Bilbao à rebondir après un but pour vaincre Rayo et se diriger vers la trêve internationale dans le top quatre.

Pour les basques Inaki Williamsson but a été le point culminant de sa 239e sortie consécutive en Liga – un match record en six ans et demi qui avait semblé être en danger lorsqu’il s’était blessé au muscle plus tôt dans la saison. .

Cependant, son but le place en bonne place pour sa première fenêtre internationale avec le Ghana, après s’être engagé avec les Black Stars plus tôt cette année – six ans après avoir fait sa seule apparition pour l’Espagne.

Les frères Nico et Inaki Williams jouent ensemble à l’Athletic Bilbao, mais pourraient représenter respectivement l’Espagne et le Ghana à la Coupe du monde au Qatar. Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

Son jeune frère Nico a marqué son premier but senior le week-end précédent – ​​lorsque l’Athletic a écrasé Elche – et il a enchaîné avec un effort délicieux contre Rayo.

Le joueur de 20 ans s’est imposé comme l’un des jeunes les plus brillants de l’élite espagnole cette saison, et La Roja n’a pas tardé à l’inclure dans son équipe pour les prochains matchs de la Ligue des Nations contre la Suisse et le Portugal.

Comme on pouvait s’y attendre, l’appel de Williams a suscité des accusations selon lesquelles l’Espagne ne l’avait appelé que pour l’empêcher de se présenter au Ghana à l’avenir.

“Je ne fais pas ça pour arrêter [Nico] aller avec le Ghana; il est jeune et c’est un joueur très intéressant”, a déclaré l’entraîneur espagnol Luis Enrique. “Il joue plus souvent avec l’Athletic maintenant et progresse à merveille.

“Je l’aime énormément. Nous l’avons eu dans l’équipe junior et le suivons depuis longtemps. Je pense que la famille sera ravie : imaginez la fête s’ils vont tous les deux à la Coupe du monde… et qu’ils atteignent la finale ; eh bien, ce serait l’affaire absolue. »

Seul le temps nous dira si Nico, le plus habile et techniquement adroit de la paire, peut connaître une carrière espagnole plus réussie que son frère à une sélection.

2 Connexe

Le moment semble “convenable”, et le cas de Adama Traoré devrait servir de mise en garde, car l’ailier des Wolverhampton Wanderers a été accéléré dans l’équipe d’Espagne après avoir laissé entendre qu’il avait l’intention de représenter le Mali ; le Wideman n’a fait que huit sorties pour La Roja, et aucune depuis septembre 2021.

Coéquipiers chez Athletic, les frères vont maintenant se séparer pour la trêve internationale, les deux étant potentiellement en ligne pour faire leurs débuts internationaux – une seconde dans le cas d’Inaki – en l’espace de quelques jours.

Mohammed Kudus a été l’un des meilleurs joueurs africains dans les plus grandes ligues européennes cette saison, et il a poursuivi son magnifique début de campagne avec un autre but en Eredivisie ce week-end.

Le milieu de terrain – qui sera bientôt le nouveau coéquipier d’Inaki avec les Black Stars – a ouvert le score pour l’Ajax Amsterdam à l’AZ Alkmaar, et il a marqué sept buts lors de ses cinq derniers matchs.

Cependant, il n’a pas été en mesure d’inspirer l’Ajax à une autre victoire, car leur séquence sans défaite en Eredivisie s’est terminée par une défaite 2-1.

La défaite a vu l’Ajax glisser de la première place sur l’échelle, mais la forme de Kudus devrait mettre fin aux discussions sur le mécontentement persistant à Amsterdam après avoir échoué à obtenir un déménagement à Everton le jour de la date limite de transfert.

Kudus va maintenant tourner son attention vers la trêve internationale et la préparation du Ghana à la Coupe du monde contre le Brésil.

L’attaquant ghanéen Mohammed Kudus célèbre le but de l’Ajax Amsterdam en Eredivisie néerlandaise. ANP via Getty Images

Iwobi ne se dirige peut-être pas vers la Coupe du monde, mais le milieu de terrain nigérian est certainement en train de prendre forme alors qu’Everton continue d’établir sa nouvelle identité sous Frank Lampard.

L’ancien homme d’Arsenal a été l’un des joueurs les plus améliorés pendant le mandat de Lampard à Goodison Park, trouvant la cohérence et la confiance qui étaient absentes au cours de ses trois premières saisons dans le Merseyside.

Iwobi était impérieux alors qu’Everton battait West Ham United 1-0 dimanche, avec sa passe décisive pour Néal Maupay‘s gagnant le point culminant d’un magnifique affichage complet.

Maintenant installé sur le côté gauche du milieu de terrain trois de Lampard, l’interaction d’Iwobi avec Antoine Gordon est un atout clé dans l’arsenal des Toffees, alors qu’il sait de plus en plus quand rentrer et permettre au dynamique Vitalii Mykolenko de se chevaucher depuis l’arrière gauche.

Iwobi a créé deux occasions de but pendant le match – seulement Jarrod Bowen géré plus – et seulement Vladimir Coufal a enregistré plus de touches que le Nigérian.

Ayant vu plus de ballon que tout autre joueur d’Everton, il est clair qu’Iwobi est au cœur de l’approche des Toffees, et il est peu probable qu’ils regrettent d’avoir permis André Gomes partir en prêt pour Lille.

Aucun joueur sur le terrain n’a battu son homme plus qu’Iwobi, bien que sa production accrue à l’avenir n’ait pas enlevé la contribution défensive et la course disciplinée qui l’ont (à peu près) aidé à garder les fans d’Everton à ses côtés.

Il a fait quatre contributions défensives importantes contre West Ham et, selon des preuves récentes, il pourrait encore réaliser l’immense potentiel qu’il a affiché au cours de ces premières années à Arsenal.

Alex Iwobi a trouvé ses marques à Everton cette saison alors qu’ils battaient West Ham. Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

International du Sénégal Idrissa Gueyequant à lui, a fait ses deuxièmes débuts pour Everton après avoir signé avec le Paris Saint-Germain, et la sécurité qu’il apporte au milieu de terrain devrait aider Iwobi et Amadou Onana avoir plus d’impact dans le dernier tiers.

Contrairement à Iwobi, Mane ne semble pas plus près de retrouver la forme qu’il a démontrée plus tôt dans la carrière.

L’international sénégalais a commencé sa vie au Bayern Munich avec quatre buts lors de ses quatre premiers matches, mais le footballeur africain de l’année en titre a perdu son mojo alors que le Bayern s’est égaré: Mane n’a marqué qu’une seule fois en sept matches depuis qu’il a marqué un doublé dans le Démolition 7-0 de Bochum fin août – en Coupe d’Allemagne, victoire sur l’humble Viktoria Koln.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Dietmar Hamann, s’exprimant avant le choc du week-end, s’est demandé si Mane était utilisé correctement par le patron du Bayern, Julian Nagelsmann.

“Il n’est pas intégré”, a-t-il déclaré à GMX. “Je l’ai vu à Liverpool, où il a joué au milieu, mais ce n’est pas sa position. Maintenant, il prend également cette position au Bayern.

“Il est à son meilleur quand il vient de l’extérieur, il ne m’a pas l’air content.

“Il semble isolé et participe à peine au match. Le Bayern doit maîtriser cela.”

Mane n’est pas étranger aux sécheresses de buts; il a passé plus de 13 heures et demie sans marquer pour Liverpool avant de frapper contre Chelsea en janvier, et il espère retrouver ses chaussures de buteur lorsque le Sénégal affrontera la Bolivie samedi.