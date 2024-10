Inagene Diagnostics Inc. lance le test génétique le plus complet au Canada pour les médicaments cardiovasculaires, soulignant ainsi des lacunes majeures dans la sensibilisation aux médicaments pour le cœur

La majorité des Canadiens (59 pour cent) ignorent qu’une interaction génétique pourrait rendre inefficace un médicament populaire contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux*

TORONTO, 24 octobre 2024 /CNW/ – Toronto-basé Inagene Diagnostics Inc. annonce le lancement de son Test de santé cardiovasculaire , du Canada test génétique le plus complet pour les médicaments liés au système cardiovasculaire. Grâce à un simple prélèvement sur la joue, le test aide les Canadiens à trouver des traitements personnalisés et le bon médicament pour le cœur qui pourraient leur sauver la vie. Le test est basé sur la pharmacogénétique – la science de la façon dont les gènes et les médicaments interagissent. Ce lancement fait suite à une nouvelle étude commandée par Inagene qui a révélé des lacunes alarmantes dans la sensibilisation du public au rôle de la génétique dans l’efficacité des médicaments pour le cœur et leurs effets secondaires potentiels.

Recherche montre plus de 99 pour cent des personnes présentent des variantes génétiques qui affectent la réponse de leur corps aux médicaments. Pourtant, selon la nouvelle étude, 59 pour cent des Canadiens ignorent qu’une interaction génétique peut constituer l’un des du Canada les médicaments les plus populaires contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont inefficaces. L’étude a également révélé que :

Les trois quarts des Canadiens (76 pour cent) s’inquiètent de leur santé cardiaque ou y prêtent davantage attention à mesure qu’ils vieillissent.

Les baby-boomers ne connaissent pas la pharmacogénétique. Malgré 86 pour cent des Canadiens âgés de 65 ans et plus ayant besoin de médicaments quotidiennement pour gérer leur santé, 8 personnes sur 10 ne connaissent pas ce type de test et sa disponibilité.

« Il est essentiel que les Canadiens comprennent le rôle de la génétique dans l’efficacité des médicaments, en particulier pour quelque chose d’aussi crucial que la santé cardiaque. Notre nouveau test de santé cardiovasculaire offre des informations génétiques personnalisées sur la façon dont votre corps réagit aux médicaments pour le cœur qui aident à réduire le cholestérol, à fluidifier le sang, fonctionnement cardiaque, et bien plus encore », a déclaré Heather McCartenprésident et chef de la direction, Inagene Diagnostics Inc. « Les résultats parlent d’eux-mêmes en fonction du succès de nos tests. En fait, 76 pour cent des personnes qui ont passé nos tests de douleur et de santé mentale ont vu un changement de médicament recommandé par leur fournisseur de soins de santé. Nous sommes convaincus que notre nouveau test de santé cardiovasculaire, fondé sur des données scientifiques de pointe, aidera les Canadiens à prendre des décisions personnalisées en matière de soins de santé afin de prévenir des événements comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. »

Des interactions médicamenteuses et génétiques graves sont courantes en cas de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux :

Clopidogrel (Plavix) – un médicament prescrit aux personnes âgées 80 pour cent de Canadiens et les Américains hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu et une crise cardiaque – pourraient ne pas fonctionner pour plus d’un tiers des personnes en moyenne pour fluidifier votre sang en fonction de votre génétique.

et les Américains hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu et une crise cardiaque – pourraient ne pas fonctionner pour plus d’un tiers des personnes en moyenne pour fluidifier votre sang en fonction de votre génétique. Les médicaments pour le cœur couramment prescrits, comme la warfarine et les statines, peuvent avoir des interactions génétiques pouvant provoquer des effets secondaires et affecter le dosage.

Le nouveau test cardiovasculaire d’Inagene fournit l’analyse pharmacogénétique la plus complète. Il comprend 49 médicaments, tels que le clopidogrel, la warfarine et diverses statines, et teste plus de 80 variantes génétiques.

Association des infirmières praticiennes de Ontario: Inagene s’engage également à sensibiliser les professionnels de santé aux bienfaits de la pharmacogénétique. Les infirmières praticiennes peuvent s’inscrire au webinaire d’Inagene en partenariat avec l’Association des infirmières praticiennes de Ontario sur 14 novembre à 12 ans midi HE titré Tests pharmacogénomiques : poser les bonnes questions pour aider vos patients – Registre Ici

À propos d’Inagene Diagnostics Inc.

Inagene est une entreprise canadienne dont le siège social est à Toronto, Ontario. Son objectif est d’être un allié de confiance qui s’efforce de raccourcir le chemin vers une santé optimale. Inagene fournit des informations personnalisées sur la santé, adaptées au profil génétique unique de chaque individu, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées concernant les médicaments. L’analyse génétique est réalisée dans le laboratoire Inagene CLIA -Laboratoire de Toronto accrédité. Inagene est également titulaire d’une licence d’établissement de dispositifs médicaux de Santé Canada.

Le bon médicament pour le cœur peut vous sauver la vie. Vos gènes peuvent vous aider à le trouver. En savoir plus sur Inagene.com

*Les résultats sont tirés d’une enquête représentative à l’échelle nationale (par âge, sexe et géographie) auprès de 1 500 adultes canadiens en EN/FR du 20 au 23 septembre 2024 en utilisant un panneau d’accès à la recherche en ligne.

SOURCE Inagene Diagnostics inc.

Demandes des médias : Rachael Collier, fondatrice, RCPR, [email protected]