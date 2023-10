« Inadmissible » : les Républicains de la Chambre critiquent les efforts visant à associer l’aide à Israël à l’aide à l’Ukraine

Plusieurs républicains de la Chambre des représentants s’opposent à un programme d’aide à Israël pour sa guerre contre le Hamas qui comprend un financement pour l’Ukraine, affirmant que les deux menaces sont « complètement différentes dans leur taille, leur portée, leurs objectifs et leurs tactiques », dans des commentaires à la Daily Caller News Foundation.

L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle présenterait au Congrès un programme d’aide militaire comprenant un financement pour Israël, l’Ukraine et Taïwan ainsi qu’un financement pour la sécurité de la frontière américaine avec le Mexique.

« La suggestion de combiner l’aide à Israël et à l’Ukraine en un seul paquet, comme le proposent certains responsables du ministère de la Défense, est inadmissible », a déclaré la représentante républicaine Lauren Boebert du Colorado au DCNF.

Après qu’Israël a été attaqué par des terroristes du Hamas depuis la bande de Gaza à partir du 7 octobre – qui a fait près de 2 000 morts, dont 22 citoyens américains, et conduit Israël à déclarer la guerre au groupe – l’administration Biden et les dirigeants des deux partis au Congrès ont signalé leur volonté de fournir à Israël une aide militaire pour ses opérations contre le Hamas. Cependant, certains républicains conservateurs au Congrès ont déclaré qu’ils n’étaient pas disposés à soutenir un programme d’aide à Israël qui comprendrait également un financement pour l’Ukraine, auquel ils se sont opposés à plusieurs reprises, selon leurs commentaires au DCNF. (EN RELATION : Près des deux tiers des Américains pensent que le gouvernement dépense trop d’argent : SONDAGE)

« Je ne suis pas favorable à l’association des financements pour Israël et l’Ukraine. Cette administration semble toujours essayer de trouver une solution de contournement pour récupérer l’argent de l’Ukraine. Israël est l’un de nos alliés les plus puissants – l’Ukraine ne l’est pas », a déclaré le représentant républicain Tim Burchett du Tennessee dans une déclaration au DCNF.

Rappelons que nous avons demandé à Israël d’envoyer 300 000 obus d’artillerie américains en Ukraine, ce qui laisse Israël à court de ressources. Nous sommes sur la bonne voie pour épuiser nos munitions et autres stocks avec un double conflit en Ukraine et maintenant en Israël. C’est un jeu à somme nulle qui ouvre la voie à la Chine pour envahir Taiwan comme les États-Unis… pic.twitter.com/PgMAhA1XVt – Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) 10 octobre 2023

UN rapport NBC News a affirmé mercredi que l’administration Biden prévoyait de soumettre une demande de crédits supplémentaires au Congrès concernant Israël qui comprend le financement de l’aide à l’Ukraine, ainsi que l’aide à Taïwan et l’amélioration de la sécurité des frontières le long de la frontière américaine avec le Mexique, qui ont été une forte demande des conservateurs.

Les désaccords sur l’aide à l’Ukraine ont été au cœur des négociations visant à financer le gouvernement pour l’année fiscale 2024, les républicains conservateurs s’opposant catégoriquement à tout financement supplémentaire pour le pays, actuellement en guerre avec la Russie. Cependant, de nombreux républicains centristes à la Chambre ainsi que la plupart des sénateurs des deux partis soutiennent le maintien de l’aide à l’Ukraine.

« La suggestion de combiner l’aide à Israël et à l’Ukraine en un seul paquet, comme le proposent certains responsables du ministère de la Défense, est inadmissible. L’Ukraine a déjà reçu de notre part plus de 100 milliards de dollars non audités », a déclaré la représentante républicaine Lauren Boebert du Colorado au DCNF. « Israël est confronté à une crise comme il n’en a jamais connu auparavant… [o]Notre objectif principal devrait être de nous adresser à ceux qui scandent ouvertement « Mort à l’Amérique » », a-t-elle déclaré, faisant référence au Hamas.

Israël aurait demandé l’assistance militaire de l’administration Biden pour sa réponse au Hamas. Une source s’exprimant au sein du DCNF a déclaré que le gouvernement américain a la possibilité de fournir une assistance militaire à Israël à court terme, même sans l’autorisation du Congrès.

« Washington a la mauvaise habitude de regrouper les programmes d’aide et les projets de loi afin que les membres puissent éviter d’expliquer les votes controversés aux électeurs », a écrit un porte-parole du représentant républicain Ken Buck du Colorado au DCNF, indiquant qu’il ne soutiendrait pas un programme d’aide unifié. « Le Hamas et la Russie constituent tous deux de graves menaces à la sécurité nationale des États-Unis, mais sont complètement différents par leur taille, leur portée, leurs objectifs et leurs tactiques », a ajouté le porte-parole.

Mardi, un groupe bipartite de législateurs dirigé par le représentant démocrate Josh Gottheimer du New Jersey a présenté un facture Cela permettrait d’envoyer 2 milliards de dollars d’aide militaire américaine à Israël pour son système « Iron Dome », une batterie anti-missile qui protège le pays des attaques à la roquette depuis Gaza. Le projet de loi ne contient aucun financement pour l’Ukraine, qui a depuis expiré suite à la promulgation d’une résolution continue visant à éviter une fermeture du gouvernement le 30 septembre, qui ne prévoyait pas un tel financement.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

