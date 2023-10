Inactifs, actualités et plus encore de la semaine 6 de la NFL

Recevez des alertes sportives de dernière minute Soyez le premier à connaître les dernières nouvelles sportives au fur et à mesure et recevez les reportages les plus intéressants du Globe directement dans votre boîte de réception.

Les joueurs de Chad Finn à surveiller et à pronostiquer — 14h59

Joueur des Patriots à surveiller : Malik Cunningham. En espérant que les Patriots auront au moins quelques jeux dans le plan de match pour l’ancienne star polyvalente de Louisville. Je veux juste voir quelque chose d’intéressant, les amis.

Joueur des Raiders à surveiller : Jakobi Meyers. Je soupçonne fortement l’entraîneur des Raiders, Josh McDaniels, d’avoir recours à des astuces dans le manuel de jeu pour permettre à Meyers de montrer ses talents de passeur et d’exposer la décision des Patriots de ne pas le garder face à Bill Belichick.

Prédiction: J’ai eu 17-13 Raiders dans mon aperçu, et je m’y tiens par souci de cohérence. Mais je me sens un peu mieux quant aux chances des Patriots qu’à la fin de la semaine. Ou après la débâcle des Saints, d’ailleurs.

Analyse des inactifs : les patriotes ont une certaine confiance en Cunningham – 14h45

Les Patriots viennent d’annoncer leurs inactifs. Voici un aperçu de qui ne jouera pas aujourd’hui et ce que cela signifie :

La plus grande nouvelle ? La Nouvelle-Angleterre a une certaine confiance dans la recrue Malik Cunningham. Les Patriots ont fait de Bailey Zappe le quart-arrière d’urgence et ont rendu Will Grier inactif. Cunningham est passé du n°4 sur la carte de profondeur au n°2 cet après-midi. Nous verrons s’il voit une action aujourd’hui, mais c’est certainement une évolution intéressante.

Les receveurs Demario Douglas et JuJu Smith-Schuster souffrent tous deux de commotions cérébrales, ce qui signifiera plus d’opportunités pour Jalen Reagor, qui a été élevé dans l’équipe d’entraînement cette semaine. Cunningham, qui a exercé comme receveur large dans l’offensive de la Nouvelle-Angleterre, pourrait également éventuellement contribuer ici. Cela ouvre également la porte au receveur de deuxième année Tyquan Thornton, qui a quitté la réserve des blessés cette semaine, pour faire ses débuts dans la saison.

Le joueur de ligne offensive Riley Reiff (genou) ne pourra pas y aller, ce qui pourrait signifier un certain nombre de choses pour les autres joueurs de lignes multiples. Reiff s’est aligné comme bloqueur et comme garde dans le passé, mais a été davantage considéré comme un garde ces derniers temps. Son absence, ainsi que le fait que le garde gauche Cole Strange (genou) est également absent, signifie qu’Atonio Mafi sera probablement fortement sollicité cet après-midi.

Mike Onwenu, qui a été limité toute la semaine en raison d’un problème à la cheville, a le genre d’expérience qui signifie qu’il pourrait intervenir en tant que garde ou tacle si les Patriots décident de mélanger certaines des autres options à l’avant.

Le demi défensif Cody Davis (genou) est un joueur de l’équipe spéciale qui a été limité toute la semaine. Et le receveur recrue Kayshon Boutte est encore une fois en bonne santé – il n’a pas joué depuis la première semaine contre les Eagles.

Certains des actifs les plus notables incluent Thornton, qui fera sa première apparition de la saison après avoir commencé l’année sur IR. Josh Uche (genou) s’est entraîné pendant une longue période avec des membres de l’équipe d’entraînement sur le terrain, mais il s’avère qu’il tentera son chance cet après-midi contre les Raiders.

Inactifs : Malik Cunningham est le QB suppléant dimanche — 14h30

Les listes inactives des deux équipes ont été publiées et la recrue Malik Cunningham sera le remplaçant du quart-arrière partant des Patriots Mac Jones dimanche, car les deux autres quarts de la liste – Will Grier et Bailey Zappe – étaient tous deux répertoriés comme inactifs. Zappe est éligible pour jouer en tant que troisième quart-arrière d’urgence.

Patriotes : QB Will Grier, QB Bailey Zappe (troisième QB), WR Demario Douglas, WR JuJu Smith-Schuster, OL Riley Reiff, OL Cole Strange, WR Kayson Boutte.

Raiders : QB Aidan O’Connell, S Chris Smith II, CB Nate Hobbs, LB Amari Burney, T Justin Herron, WR Kristian Wilkerson, DT Netsa Jade Silvera.

Scènes d’avant-match — 14h10

Laissez-nous vous emmener à l’intérieur du stade Allegiant à Las Vegas.

Trois meneurs de jeu des Raiders à surveiller — 14h00

WR Davante Adams : L’un des meilleurs receveurs larges de la ligue, Adams a pris le relais à Las Vegas l’année dernière avec sa troisième nomination consécutive au All-Pro dans la première équipe et son sixième Pro Bowl consécutif. Adams a mené la NFL avec 14 touchés la saison dernière et compte 442 verges et trois touchés en cinq matchs cette saison.

WR Jakobi Meyers : Un autre visage familier affrontant ses anciens employeurs dimanche, Meyers a troqué la Nouvelle-Angleterre contre Las Vegas pour un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans pendant l’intersaison, bien qu’il ait indiqué qu’il était intéressé à rester. Les Patriots ont laissé partir leur principal receveur, et Meyers a eu beaucoup plus de succès dans son nouveau domicile que son remplaçant, JuJu Smith-Schuster, en Nouvelle-Angleterre. Meyers compte 25 attrapés pour 274 verges et trois scores cette saison, un solide complément à Adams dans le jeu de passes des Raiders.

DE Maxx Crosby : Une ligne offensive assiégée des Patriots n’aura pas beaucoup de repos dimanche contre un joueur vedette à Crosby, dont le sommet en carrière de 12,5 sacs la saison dernière l’a placé dans le top 10 de la ligue et lui a valu une deuxième sélection consécutive au Pro Bowl. Crosby a réussi cinq sacs cette saison, après avoir bouclé les quarts adverses dans quatre des cinq matchs des Raiders.

Les joueurs de Ben Volin à surveiller et à pronostiquer — 13h45

Joueur des Patriots à surveiller : Tacle droit Vederian Lowe. La ligne offensive des Patriots a été l’une des pires de la NFL cette saison, et Lowe en particulier a connu des difficultés sur le côté droit. Il affrontera dimanche l’un des ailiers défensifs les plus implacables de la NFL, Maxx Crosby des Raiders, qui compte cinq sacs cette année. Si Lowe et le garde droit Mike Onwenu ne peuvent pas ralentir Crosby, l’offensive des Patriots connaîtra une autre longue journée.

Joueur des Raiders à surveiller : L’ailier rapproché Michael Mayer. Les Patriots devraient accorder une grande attention aux receveurs Davante Adams et Jakobi Meyers et inciter l’un des autres receveurs des Raiders à intervenir et à jouer. Mayer, un choix de deuxième ronde de Notre Dame, a connu un début de saison lent, mais a réussi deux attrapés pour 39 verges la semaine dernière et possède une bonne capacité de capture et de course.

Prédiction: Raiders, 20-16. L’offensive des Raiders est restée neutre toute la saison et leur défense n’a rien de spécial. Mais je ne peux pas choisir les Patriots pour gagner tant qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils ne constituent pas l’offensive la plus dysfonctionnelle de la NFL.

Vous vous souvenez de Jimmy G ? — 13h30

L’ancien quart-arrière des Patriots Jimmy Garoppolo s’est associé à l’ancien coordinateur offensif des Patriots Josh McDaniels à Las Vegas, et les résultats ont été mitigés. Garoppolo a une fiche de 2-2 en tant que titulaire pour les Raiders – il a raté la défaite de la semaine 4 contre les Chargers en raison d’une commotion cérébrale – et ses performances ont été de haut en bas.

Il a réalisé un respectable 20 sur 26 pour 200 verges, deux touchés et une interception alors que les Raiders ont dépassé les Broncos lors du premier match, puis ont connu une défaite éclatante contre les Bills au cours de la deuxième semaine. aux Steelers, où Garoppolo a complété 28 passes pour 324 verges et deux touchés, mais a lancé trois interceptions dans le processus, dont deux ont conduit aux scores des Steelers et l’autre scellant la défaite dans la dernière minute.

La note de passeur de 82,6 de Garoppolo le place au 24e rang parmi les 33 quarts qualifiés.

Blessures des Patriots à surveiller – 13h15

On pourrait vous pardonner d’avoir confondu le rapport sur les blessures des Patriots pour une liste standard, avec 17 joueurs répertoriés avant dimanche. Il y a quelques certitudes : Edge Rusher Matt Judon (biceps) ; le demi défensif Cody Davis (genou); les joueurs de ligne offensive Riley Reiff, Cole Strange et Tyrone Wheatley Jr. (genou) ; et les receveurs Demario Douglas et JuJu Smith-Schuster (commotion cérébrale) ont déjà été exclus pour dimanche.

La liste des sujets discutables est encore plus longue. Cela inclut les joueurs de ligne défensive Christian Barmore (genou) et Davon Godchaux (cheville) ; le secondeur Trey Flowers (pied); les joueurs de ligne offensive Trent Brown (poitrine) et Michael Onwenu (cheville) ; les arrières défensifs Jonathan Jones (cheville), Kyle Dugger (pied) et Shaun Wade (épaule) ; et le receveur Tyquan Thornton (épaule).

À part cela (et le secondeur Josh Uche, dont le statut est « non précisé » avec un problème au genou), les Patriots semblent en bonne santé pour la semaine 6.

Bulletin météo — 13h00

C’est une journée typiquement torride à Las Vegas avec des températures qui devraient approcher les 90 degrés, mais la météo ne devrait avoir aucun effet sur le match sous le dôme de l’Allegiant Stadium.

Cotes des paris : les Patriots sont des outsiders – 12h50

Les faiseurs de paris ne sont pas aussi bas sur les Patriots que les fans peuvent l’être, la Nouvelle-Angleterre se dirigeant vers Las Vegas comme outsider à seulement 3 points dimanche et la moneyline s’établissant autour de +130 ; la plupart des livres ont un total supérieur/inférieur à 41,5.

C’est la quatrième fois en six matchs que les Patriots parient sur les outsiders. Ils ont une fiche de 1-4 contre l’écart (et tout droit), n’ayant couvert l’écart que lors de la victoire de la semaine 3 contre les Jets.

Que penses-tu qu’il va se passer? Votez dans le sondage de Chris Price sur les réseaux sociaux :

Trois clés pour une victoire des Patriots — 12h40

Dans la vidéo ci-dessous, la journaliste des Globe Patriots, Nicole Yang, partage ses réflexions sur ce à quoi les Patriots sont confrontés dimanche à Las Vegas.

Patriots Weekly : les clés de la victoire contre les Raiders Partager REGARDER : Après avoir perdu les deux derniers matchs par un score combiné de 72-3. Les Patriots ont battu la journaliste Nicole Yang qui a les clés d’une victoire en Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 5.

