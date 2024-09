Ina Garten se souvient de la réaction déchirante de son mari Jeffrey lors de leur conversation « vraiment effrayante » qui a rendu leur séparation « plus difficile »

Après 56 ans de mariage, Ina Garten et son mari Jeffrey semblent avoir la relation parfaite – mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas eu de moments difficiles.

Après avoir révélé leur séparation choc – bien que brève – dans les années 1970, Ina a parlé de la conversation « vraiment effrayante » qu’elle a eue avec son mari et qui a conduit à leur brève séparation 10 ans après leur mariage.

« Nous avons fait une promenade sur la plage et je lui ai juste dit : « J’ai besoin d’être seule pendant un petit moment » », a déclaré Ina, 76 ans, à l’animatrice de TODAY, Hoda Kotb, dans un aperçu de leur prochaine interview qui a été partagé mercredi.

La comtesse aux pieds nus, qui a épousé Jeffrey, 77 ans, en 1968, a admis que sa réponse avait rendu la situation encore plus difficile.

« Ce qui a rendu la situation encore plus difficile, c’est qu’il a dit : « Si vous sentez que vous devez être seul, vous devez être seul » », se souvient-elle.

Ina, 76 ans, a déclaré à l’animatrice de TODAY, Hoda Kotb, qu’elle avait dû avoir une conversation « effrayante » avec son mari Jeffrey dans les années 1970.

La cuisinière et auteure a déclaré que Jeffrey était ensuite retourné à Washington, où il travaillait à l’époque, et qu’elle ne l’avait pas accompagné – mais elle ne regrette rien.

« J’avais le sentiment d’avoir dit la bonne chose, mais c’était vraiment effrayant, parce que je l’ai dit à quelqu’un que j’aimais profondément », a-t-elle raconté.

Ina travaillait dans le secteur public, mais elle l’a quitté et a acheté un magasin d’alimentation à New York appelé Barefoot Contessa en 1978.

Dans un extrait de ses mémoires à paraître, Be Ready When the Luck Happens, Ina explique qu’après avoir commencé à gérer sa propre entreprise, elle a réalisé qu’elle ne pouvait plus « vivre avec lui dans la relation traditionnelle « homme et femme » ».

« Lorsque j’ai acheté Barefoot Contessa, j’ai brisé nos rôles traditionnels – j’ai pris une batte de baseball sur eux et je les ai laissés en morceaux », a-t-elle écrit.

« Alors que je cuisinais, nettoyais, faisais les courses, gérais le magasin, je le faisais en tant que femme d’affaires, pas en tant qu’épouse. »

Elle a ajouté que son mari n’avait rien fait de mal, qu’elle ne pouvait simplement pas vivre avec lui dans une relation « traditionnelle de mari et femme » et qu’elle devait gérer seule sa nouvelle carrière.

« Il faisait simplement ce que tous les hommes avant lui avaient fait. Mais nous vivions dans une nouvelle ère et ce comportement ne me convenait plus. J’avais changé », a-t-elle souligné.

Après avoir révélé leur séparation choc – bien que brève – dans les années 1970, Ina a parlé de la conversation « vraiment effrayante » qu’elle a eue avec son mari et qui a conduit à leur brève séparation.

Le cuisinier s’est entretenu avec Hoda avant ses mémoires Be Ready When the Luck Happens, qui devraient sortir le 1er octobre.

Ils ont passé six semaines séparés avant de finalement décider de donner une nouvelle chance à leur amour en tant qu’« égaux », et ils sont heureux en amour depuis. On les voit en 2015

Dans un extrait de ses mémoires, Ina explique qu’après avoir commencé à gérer sa propre entreprise, elle a réalisé qu’elle ne pouvait plus « vivre avec lui dans la relation traditionnelle « homme et femme » ».

La cuisinière et auteure de 76 ans a révélé à People qu’elle et Jeffrey, 77 ans, s’étaient séparés dans les années 1970, alors qu’elle débutait sa carrière. On les voit au début de leur mariage

La cuisinière à succès a admis que ses immenses « responsabilités » en tant que propriétaire de magasin l’empêchaient de penser à autre chose, et elle a avoué qu’elle « ne prêtait pas assez d’attention » à son mari.

« Il n’y avait aucune attente quant à savoir qui rentrait du travail en premier et ce qu’il devait faire, car je ne rentrais jamais du travail », a-t-elle poursuivi.

« Je ne lui ai pas prêté suffisamment attention. Je voulais juste que tout le monde me laisse tranquille pour que je puisse me concentrer sur le magasin. »

Elle a ajouté que Jeffrey était « pleinement formé » et vivait la vie qu’il avait toujours imaginée, mais qu’elle était encore en train de se chercher.

« Je ne serais pas capable de savoir qui j’étais ni ce que je voulais si je n’étais pas seule », écrit-elle dans ses mémoires. « J’avais besoin de cette liberté. »

Bien qu’elle ait d’abord envisagé de divorcer de Jeffrey, elle a finalement opté pour une séparation car elle a pris le temps de comprendre ce qu’elle voulait vraiment.

Le couple adoré a passé six semaines séparés avant de finalement décider de donner une autre chance à leur amour en tant qu’« égaux ».

Ina a révélé que Jeffrey avait vu un thérapeute à cette époque, ce qui était « important » pour elle.

« Il était tellement déterminé à me convaincre qu’il était sérieux dans sa volonté de faire fonctionner notre mariage », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela avait changé la façon dont ils géraient leur relation et communiquaient à l’avenir.

« À l’avenir, nous pourrions devenir des égaux qui prendraient soin les uns des autres. Cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais si nous travaillions vers le même objectif, nous pourrions changer les choses ensemble », a ajouté le célèbre cuisinier.

Pendant plus de deux décennies, Ina a fait de Barefoot Contessa une entreprise florissante, avant de sortir son premier livre de cuisine en 1999, qui l’a propulsée au rang de méga star.

Elle a ensuite commencé à faire de fréquentes apparitions dans l’émission de Martha Stewart avant de décrocher son propre programme sur Food Network, appelé Barefoot Contessa, en 2002.

Depuis lors, Ina a publié un total de 13 livres de cuisine et s’est lancée dans une multitude d’autres projets commerciaux ; son émission a duré 29 saisons avant de prendre fin en 2021.

Depuis leur brève séparation, Jeffrey est resté à ses côtés tout au long du parcours, et ils sont toujours heureux et amoureux aujourd’hui, des décennies plus tard.

À l’occasion de son 77e anniversaire en novembre dernier, Ina lui a rendu un hommage émouvant.

« Joyeux anniversaire à mon cher mari Jeffrey. Je t’aime follement depuis presque 60 ans et je ne fais que commencer », s’est-elle exclamée.

Mémoires d’Ina Garten BLa sortie de Ready When the Luck Happens est prévue pour le 1er octobre.