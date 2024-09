Ina Garten revient sur sa brève séparation avec son mari Jeffrey dans ses nouveaux mémoires

« Au plus bas, je me suis demandée si la seule solution serait de divorcer », écrit la star de Food Network dans ses mémoires à paraître, « Be Ready When the Luck Happens ».

Jardin d’Ina se confie sur la période difficile qu’elle traverse dans son mariage.

Dans ses mémoires à venir, Soyez prêt lorsque la chance arrivela star de Food Network a révélé qu’elle et son mari, Jeffrey Garten, se sont brièvement séparés après avoir quitté son emploi à Washington DC pour se concentrer sur son entreprise, Barefoot Contessa, dans les Hamptons.

En parlant à AUJOURD’HUI Hoda Kotb Dans un extrait d’une interview, Ina, 76 ans, a évoqué le moment où elle a suggéré à Jeffrey – qu’elle a épousé en 1986 – de prendre un peu de temps séparés.



Getty 13 couples célèbres qui se séparent après des décennies de mariage

Voir l’histoire

« Tu as dû avoir une conversation courageuse avec Jeffrey, l’amour de ta vie. Quelle était cette conversation ? » demanda Hoda à Ina.

« Nous avons fait une promenade sur la plage et je lui ai dit : « J’ai besoin d’être seule pendant un petit moment », se souvient Ina. « Ce qui a rendu la situation encore plus difficile, c’est qu’il m’a dit : « Si tu as envie d’être seule, tu dois l’être. » »

Le Comtesse aux pieds nus La star a déclaré que son mari était revenu à Washington, alors qu’elle ne l’était pas.

« Il est retourné à Washington et n’est jamais revenu », a déclaré Ina, qui a travaillé avec Jeffrey à la Maison Blanche dans les années 70.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait changé d’avis à propos de cette conversation, Ina a admis : « J’ai senti que j’avais dit la bonne chose, mais c’était vraiment effrayant, parce que je l’ai dit à quelqu’un que j’aimais vraiment profondément. »

L’interview complète d’Ina avec Hoda sera publiée le 1er octobre, le jour même de la sortie de ses nouveaux mémoires.

Ina Garten se confie à Hoda Kotb de TODAY sur une conversation « vraiment effrayante » avec son mari qui a presque conduit à leur séparation. pic.twitter.com/1VQL5B1Fs4 — AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 18 septembre 2024

@TODAYshow

Pendant ce temps, comme le montre un extrait de ses mémoires, obtenu par PERSONNESla personnalité de la télévision a rappelé ce qui l’a amenée à suggérer qu’elle et Jeffrey se séparent.

Ina a déclaré qu’elle consacrait tout son temps à sa nouvelle entreprise, le Barefoot Contessa, un magasin d’alimentation dans les Hamptons.

Elle a expliqué à PEOPLE qu’à l’époque, Jeffrey « s’attendait à une femme qui prépare le dîner », ajoutant : « Nous jouions certains rôles, et je les trouvais vraiment ennuyeux. Je sentais que si j’appuyais simplement sur le bouton pause, j’attirerais son attention. »

Dans ses mémoires, Ina a expliqué comment elle a « brisé » les « rôles traditionnels » dans leur mariage.

« Quand j’ai acheté Barefoot Contessa, j’ai brisé nos rôles traditionnels, j’ai pris une batte de baseball et je les ai laissés en morceaux », a-t-elle écrit, selon l’extrait de PEOPLE. « Alors que je cuisinais, nettoyais, faisais les courses, gérais le magasin, je le faisais en tant que femme d’affaires, pas en tant qu’épouse. Mes responsabilités m’empêchaient de penser à autre chose. Il n’y avait aucune attente quant à savoir qui rentrait du travail en premier et ce qu’il devait faire, car je ne rentrais jamais du travail ! »

« Quand Jeffrey venait le week-end, il me distrayait », a-t-elle ajouté. « Je ne lui prêtais pas assez attention. Je voulais juste que tout le monde me laisse tranquille pour que je puisse me concentrer sur le magasin. Jeffrey était pleinement formé et vivait la vie qu’il voulait vivre. Je ne l’étais pas, et je ne serais pas capable de comprendre qui j’étais ou ce que je voulais si je n’étais pas seule. J’avais besoin de cette liberté. »

Ina a admis qu’elle avait même envisagé le divorce à l’époque, mais qu’elle avait finalement décidé de proposer une séparation. Pourtant, elle a dit que ce n’était pas une décision facile à prendre.

« J’y ai beaucoup réfléchi et, au plus bas, je me suis demandée si la seule solution serait de divorcer », se souvient-elle dans son livre. « J’aimais Jeffrey et je ne voulais pas le choquer ou le blesser, alors j’ai commencé par suggérer que nous prenions le temps de nous séparer. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

« C’était la chose la plus difficile que j’aie jamais faite. Je lui ai dit que je devais me débrouiller seule. Je n’ai pas précisé si c’était pour maintenant ou pour toujours. Fidèle à Jeffrey, il m’a dit : « Si tu sens que tu dois te débrouiller seule, tu dois le faire », a-t-elle poursuivi. « Il a fait ses bagages et est rentré chez lui à Washington sans aucun plan de retour. J’ai enterré mes émotions et me suis jetée dans mon travail. »

Ina a déclaré qu’elle était revenue à Washington après la fermeture du Barefoot Contessa pour l’hiver. Jeffrey, quant à lui, était sur le point de partir pour un voyage d’affaires de six semaines.

« Jeffrey m’a rencontré au [train] « Nous sommes arrivés à la gare et, quand nous sommes arrivés à la maison, nous nous sommes assis ensemble sur les marches à l’extérieur, réticents à entrer parce que nous étions coincés entre deux mondes : celui d’avant, quand nous étions Ina et Jeffrey, et celui d’aujourd’hui, triste. Un moment douloureux », a-t-elle écrit.

Ina a continué : « Que puis-je faire pour te faire changer d’avis ? », a-t-il demandé avec espoir, sans comprendre que je doutais que notre relation puisse fonctionner et que nous allions peut-être divorcer. Je ne pouvais tout simplement pas vivre avec lui dans une relation traditionnelle « mari et femme ». Jeffrey n’avait rien fait de mal. Il faisait simplement ce que tous les hommes avant lui avaient fait. »

Notant qu’elle et Jeffery « vivaient dans une nouvelle ère » et que son « comportement ne me convenait plus ».

« J’avais changé », dit-elle.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Ina a partagé que la seule exigence qu’elle avait pour Jeffrey afin de donner une autre chance à leur mariage était qu’il consulte un thérapeute.

Et heureusement, ça a marché.

« Une heure, c’est tout ce dont Jeffrey a eu besoin », a raconté Ina à PEOPLE. « Il y est allé une fois pendant une heure et il a totalement compris. »

En réfléchissant aux actions de Jeffrey dans ses mémoires, elle a écrit : « La volonté de Jeffrey de voir le thérapeute était aussi importante que tout ce qui pouvait se passer pendant leur séance. Il était tellement déterminé à me convaincre qu’il était sérieux dans sa volonté de faire fonctionner notre mariage. »

« Six semaines se sont écoulées. Nous avons parlé, nous nous sommes écoutés et, plus important encore, nous nous sommes entendus lorsque nous avons exprimé nos inquiétudes », a-t-elle ajouté. « À l’avenir, nous pourrions être des égaux qui prendraient soin les uns des autres. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain, mais si nous travaillions vers le même objectif, nous pourrions changer les choses ensemble. »

La brève séparation et la réconciliation ont finalement changé leur relation pour le mieux, et elle a déclaré qu’elle était reconnaissante du temps passé séparément.

« Dieu merci, je l’ai fait », a déclaré Ina à propos de sa demande de séparation. « Je pense que c’était fou et dangereux, mais nous n’aurions pas la relation que nous avons aujourd’hui si je ne l’avais pas fait. »

« Cela l’a changé », a-t-elle partagé, « mais cela m’a aussi changé. »

Soyez prêt lorsque la chance arrive arrive en librairie le 1er octobre. Précommandez-le, ici.