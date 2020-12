Plus on est de fous, plus on rit? Pas au milieu de l’épidémie de COVID-19. Moins de gens se rassemblent autour de la table pour les vacances en raison des lignes directrices sur l’éloignement social et la mise à l’abri. Mais les petites fêtes peuvent toujours être spéciales – il suffit de demander à Ina Garten.

Le mois dernier, l’auteur du livre de cuisine et animateur de Food Network, connu des fans sous le nom de Barefoot Contessa, a organisé un #MicroThanksgiving, une célébration réduite à la suite de la pandémie. Elle a fait un 8 livres. la dinde, qu’elle accompagnait avec des accompagnements comme du pouding au pain aux herbes et aux pommes et des patates douces écrasées au chipotle. Ceux qui suivent Garten ne seraient pas surpris que son mari, Jeffrey, ait apprécié le repas. «Il pense que tout ce que je viens de faire est la chose la plus délicieuse qu’il ait jamais eue», dit-elle en riant.

Garten estime qu’il est important de marquer les vacances, malgré la pandémie, «parce que chaque jour ressemble à un jour sur deux».

Pour vos micro-repas de Noël ou du réveillon du Nouvel An, Garten suggère des entrées qui peuvent être préparées en petites portions (comme des pâtes) et réutilisées pour les restes et en utilisant des ingrédients spéciaux. «Faites quelque chose d’un peu spécial, différent mais pas trop cher», conseille-t-elle.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les conseils et les recettes de l’auteur « Modern Comfort Food » pour une petite soirée de vacances.

Question: Comment la préparation de votre micro-Thanksgiving s’est-elle comparée aux repas que vous avez préparés ces dernières années?

Ina Garten: Je n’ai pas fait 20 légumes, comme j’aurais normalement (ou) trois tartes. L’une des choses que je fais toujours avec un repas comme celui-ci – et chaque fois que je prépare un grand dîner – est d’écrire un menu, puis je pense à: « Combien de place ai-je dans le four et à quelle température ? ‘ Alors j’essaie de faire une chose que je cuisine au four, une chose que je cuisine sur le dessus de la cuisinière et une chose que je sers à température ambiante, pour ne pas essayer de jongler avec trop de choses à un moment donné.

Q: Quels autres conseils avez-vous pour les personnes qui essaient de préparer un repas des Fêtes pour un petit rassemblement?

Garten: Quelque chose comme le réveillon du Nouvel An, vous voulez que ce soit vraiment spécial mais vous ne voulez pas que ce soit un gros problème. Je fais très souvent pour le réveillon du Nouvel An une recette de mon premier livre (« The Barefoot Contessa Cookbook ») qui est des capellinis au citron avec du caviar. Une fois que vous avez terminé la sauce, qui est essentiellement du beurre et du citron et du zeste de citron – tout ce que vous avez à faire est de faire cuire les capellini pendant trois minutes, de les mettre dans la sauce, de les faire cuire pendant une minute puis de les servir avec une cuillerée de caviar sur le dessus. C’est donc vraiment spécial, mais c’est aussi très facile à faire. Ou quelque chose comme un filet de bœuf (recette ci-dessous) … C’est simple et ensuite vous pouvez avoir des restes de sandwichs au rosbif avec de la roquette.

Q: Y a-t-il autre chose que les gens devraient garder à l’esprit pour un dîner réduit?

Garten: Ce que je fais, c’est penser à ce que les gens pour qui vous cuisinez aiment le mieux. Pour les vacances, ils devraient avoir ce que leur gâteau au chocolat préféré est, ou quoi que ce soit. Alors vous avez des restes de dessert? À quel point est-ce mauvais? Ne faites pas une demi-tarte. Faites une tarte entière et devenez fou.

Q: Tout le monde a adoré le grand cocktail de quarantaine que vous avez préparé en avril. Y a-t-il un équivalent vacances?

Garten: Il y en a en fait. C’est une vrille de grenade (recette ci-dessous), c’est du jus de grenade et du jus de canneberge. C’est un peu comme un cosmo, mais il contient du jus de grenade. C’est super pour les vacances.

Q: Vos fans voudront savoir si vous le faites au gallon dans votre shaker géant et votre verre à martini.

Garten rit: C’était la seule fois où je mettais une bouteille entière de vodka dans quoi que ce soit. Je pense que la moitié d’un cocktail ordinaire est tout ce que je peux gérer sans tomber.

Profitez de deux recettes de vacances que Garten a partagées avec les lecteurs de USA TODAY, qui peuvent être modifiées pour moins de portions.

Filet de Boeuf à la Sauce Gorgonzola

Pour 8 à 10 personnes

1 filet de bœuf entier (4 à 5 livres), paré et noué

2 cuillères à soupe de beurre non salé à température ambiante

1 cuillère à soupe de sel casher

1 cuillère à soupe de poivre noir moulu grossièrement

Sauce au gorgonzola, pour servir (voir recette)

Préchauffez le four à 500 degrés.

Placez le bœuf sur une plaque à pâtisserie et séchez l’extérieur avec une serviette en papier. Étalez le beurre avec vos mains. Saupoudrer uniformément de sel et de poivre. Rôtir au four pendant exactement 22 minutes pour saignant et 25 minutes pour sa cuisson mi-saignante.

Retirez le bœuf du four, couvrez-le bien de papier d’aluminium et laissez-le reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Retirez les ficelles et coupez le filet en tranches épaisses.

Sauce au gorgonzola (donne 3 tasses)

4 tasses de crème épaisse

3 à 4 onces de Gorgonzola friable (pas crémeux ou «dolce»)

3 cuillères à soupe de parmesan fraîchement râpé

3/4 cuillère à café de sel casher

3/4 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu

3 cuillères à soupe de persil frais haché

Porter la crème épaisse à ébullition dans une casserole moyenne à feu moyen-vif, puis continuer à bouillir rapidement pendant 45 à 50 minutes, jusqu’à ce qu’elle épaississe, comme une sauce blanche, en remuant de temps en temps.

Retirer la casserole du feu et ajouter le gorgonzola, le parmesan, le sel, le poivre et le persil. Fouetter rapidement jusqu’à ce que les fromages fondent, puis servir. Si vous devez réchauffer, faites chauffer la sauce à feu doux jusqu’à ce qu’elle soit fondue, puis fouettez vigoureusement jusqu’à ce que la sauce se rassemble.

Gimlets de grenade

Donne 6 verres

1½ tasse de gin, comme le Tanqueray

1 tasse de jus de grenade, tel que Pom Wonderful

1 tasse de jus de lime fraîchement pressé (6 à 8 limes)

½ tasse de sirop simple (recette ci-dessous)

Graines de grenade, pour la garniture

6 tranches de citron vert, pour la garniture

Au moins une heure avant de servir, placez six verres à martini au congélateur.

Mélangez le gin, le jus de grenade, le jus de lime et le sirop simple dans un grand pichet. Remplissez un shaker à moitié de glace et ajoutez le mélange de boisson jusqu’à ce que le shaker soit rempli aux trois quarts. Secouez pendant 15 secondes (c’est plus long que vous ne le pensez!). Versez le mélange dans les verres à martini surgelés et garnissez d’une cuillère à café de graines de grenade et d’une tranche de citron vert. Répéter avec le reste du mélange de boisson et servir glacé.

Remarque: pour un sirop simple, mélanger 1 tasse de sucre et 1 tasse d’eau dans une petite casserole et chauffer jusqu’à ce que le sucre se dissolve et que le mélange soit clair. Réfrigérer jusqu’à froid.

