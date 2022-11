Ina Garten parle de garder sa romance chaude, admet que son mari a accidentellement envoyé un texto sexy à un publiciste

La célèbre chef Ina Garten a révélé que son mari Jeffrey avait accidentellement envoyé un texto sexy, destiné à Garten, à son publiciste à la place.

“Il le fait, et parfois ils s’égarent”, a déclaré la personnalité de la cuisine de 74 ans à Drew Barrymore lors de l’épisode de lundi de “The Drew Barrymore Show”, lorsqu’on lui a demandé si son mari lui envoyait souvent des SMS romantiques. “Il les envoie à la mauvaise personne.”

Garten a expliqué que le couple s’envoyait des SMS torrides pour aider à maintenir la romance en vie. Cependant, un texte en particulier a été envoyé par erreur à sa publiciste de longue date, Kristina Felix.

“Ma chère amie, qui est aussi ma publiciste, il lui a envoyé un texto, et il le pensait pour moi, et il a dit : « Tu vas être délicieux ce soir », et ça lui est allé”, a admis Ina. “Elle était comme, ‘Woah.’ Elle a répondu : ‘Je ne pense pas que cela m’était destiné.'”

Ina et Jeffrey Garten sont mariés depuis 1968, et Jeffrey peut souvent être vu dans la populaire série Food Network d’Ina, “Barefoot Contessa”.

Le maven de la cuisine est connu pour amener Jeffrey dans l’émission, alors qu’il s’extasie de manière attachante sur chaque plat que sa femme crée.

Ina a rencontré Jeffrey à l’âge de 15 ans alors qu’elle rendait visite à son frère au Dartmouth College. Après le lycée, Ina s’est inscrite à l’Université de Syracuse mais a reporté ses études pour se marier.