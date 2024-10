Ina Garten dit qu’une interaction mémorable avec Oprah Winfrey a inspiré le titre de ses nouveaux mémoires

Dans la conclusion de ses nouveaux mémoires, « Be Ready When the Luck Happens », Ina Garten révèle l’inspiration derrière le titre de son livre. Le titre, écrit-elle, peut être attribué à une rencontre fortuite avec Oprah Winfrey en 2010.

« J’ai parlé de la chance que j’avais à chaque étape de ma carrière parce qu’il semblait que ce qui m’intéressait le plus était exactement ce que le monde voulait à l’époque », écrit-elle à propos du discours qu’elle a prononcé en acceptant le Matrix Award for Women in. Médias. « J’ai eu la chance de m’intéresser à la nourriture et aux livres de cuisine à une époque où le monde s’intéressait à la nourriture et aux livres de cuisine. J’ai eu de la chance que Food Network recherchait des cuisiniers à domicile lorsqu’ils m’ont trouvé, et de la chance qu’ils aient refusé d’accepter un non comme réponse. Chanceux. »

Ensuite, Garten a pris place sur scène « juste à côté d’Oprah », écrit-elle.

« Immédiatement, elle s’est retournée et m’a frappé sur le bras en disant : ‘Tu n’as pas eu de chance. Vous créez votre propre chance », se souvient Garten en lui disant Winfrey. « ‘En fait, j’ai eu de la chance’, ai-je commencé à dire », écrit-elle. « Et puis elle m’a encore frappé. »

Garten dit ensuite que Lesley Stahl a fait référence à la conversation de Garten avec Winfrey tout en présentant le prochain invité sur scène. « Pourquoi les femmes qui réussissent disent-elles toujours qu’elles ont de la chance, et les hommes qui réussissent disent-ils qu’ils y sont arrivés grâce à leur talent ? » Stahl a dit, selon Garten.

Le sujet de la chance est revenu sur le tapis des semaines plus tard, lorsqu’elle a appris la fois où Liza Minelli a dit à Rob Marshall, 23 ans, de « soyez prêt lorsque la chance se produira ». Ces moments ont finalement inspiré les mémoires de Garten. Son histoire parle de « travail acharné et chance », écrit-elle, ajoutant qu’elle n’a jamais de « plan quinquennal ».

Garten dit qu’elle se concentre plutôt « sur ce qui est devant moi et sur le travail ».[s] dur parce que je amour ce que je fais et j’ai du plaisir à le faire.

«Et puis je laisse la porte ouverte, comme ça je serai prête quand la chance arrivera», conclut-elle ses mémoires.