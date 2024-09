Ina Garten a presque divorcé de Jeffrey, détails des mémoires

Photo : Sonia Moskowitz/Getty Images

Ina Garten et son mari, Jeffrey, ont la meilleure relation du monde. Ils sont mariés depuis plus de 55 ans, ils sont toujours obsédés l’un par l’autre et ils organisent constamment des dîners fabuleux. Que demander de plus ? Eh bien, il n’en a pas toujours été ainsi. Avant la sortie de ses mémoires, Soyez prêt lorsque la chance arriveIna a dit Personnes qu’elle et Jeffrey ont été séparés pendant une période difficile dans les années 70.

Le Comtesse aux pieds nus La star a partagé un extrait de ses mémoires à venir avec le magazine, révélant que son mariage n’a pas toujours été une partie de plaisir. Selon elle, elle commençait tout juste à lancer Barefoot Contessa (le magasin) dans les Hamptons, alors que Jeffrey vivait encore à Washington, DC. Malgré le fait qu’elle était occupée à démarrer un empire, Jeffrey « s’attendait à une femme qui préparerait le dîner », a expliqué Garten.

« Nous avons joué certains rôles que je trouvais vraiment agaçants », dit-elle. « Je pensais qu’en appuyant sur le bouton pause, j’attirerais son attention. »

« Quand Jeffrey venait le week-end, il me distrayait. Je ne lui prêtais pas assez attention », écrit Garten dans son livre, dont un extrait est tiré de Personnes« Je voulais juste que tout le monde me laisse tranquille pour que je puisse me concentrer sur le magasin. Jeffrey était pleinement formé et vivait la vie qu’il voulait vivre. Je ne l’étais pas, et je ne serais pas capable de comprendre qui j’étais ou ce que je voulais si je n’étais pas seule. J’avais besoin de cette liberté. »

Finalement, Garten a demandé à être séparée de lui pour pouvoir se concentrer sur son travail. Lorsqu’elle est revenue à Washington pour l’hiver, elle a réalisé qu’elle « ne pouvait pas vivre avec lui dans une relation traditionnelle de mari et femme ». Elle a dit qu’il devrait suivre une thérapie pour qu’il la considère comme son égale, et apparemment, tout s’est bien passé pour lui après une seule séance. Dieu merci.

Au fil des années, Garten s’est clairement sentie un peu plus à l’aise avec le fait d’être « une épouse qui prépare le dîner ». Son livre de cuisine de 2016 s’intitule Cuisiner pour Jeffrey et la plupart des épisodes de Comtesse aux pieds nus Il s’agissait de s’assurer que le dîner soit prêt avant que Jeffrey ne rentre à la maison. Elle devait juste d’abord réunir son argent.

