Ina Garten a compris comment abandonner la honte

Beaucoup de ces amis sont apparus dans sa dernière émission sur Food Network, « Be My Guest ». Dans la sixième saison, qui débute le 29 septembre, les acteurs Julia-Louis Dreyfus et Wendell Pierce visitez le vaste et de bon goût Grange d’East Hampton qui lui sert d’espace de travail pour une journée de cuisine.

Pourtant, Mme Garten ne semble pas comprendre à quel point elle est célèbre. « Un réalisateur m’a dit un jour : ‘Tu es la seule star que je connaisse qui ne veut pas être une star' », a-t-elle déclaré.

Les racines de cette réticence sont profondes. Elle était terrifiée à l’idée d’envoyer un message Instagram à l’auteur Ann Patchett lui demander de participer à l’émission, par exemple.

« C’était un risque énorme de demander à Ann Patchett, car si Ann me refusait, ce serait très dur pour moi en raison de mes antécédents », a-t-elle déclaré. « Et pourtant, je le fais quand même. Je rassemble juste mon courage et je le fais et je pense, quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Elle peut dire non, n’est-ce pas ?

Bien sûr, elle a dit oui.

