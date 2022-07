In The Soop: Friendcation ep 3 – 5 choses à attendre dans la mini-série de Kim Taehyung et Wooga Squad à venir

Dans The Soop : Friendcation est l’un des BTS contenu solo des membres que le BTS ARMÉE commence à profiter ces jours-ci. Dans les stars de Soop Friendcation BTS V alias Kim Tae Hyung et célébrités sud-coréennes populaires Park Hyungsik, Peakboy, Choi Woo Shik et Parc Seojoon. C’est un vlog de voyage d’amitié dans un format d’émission de télé-réalité TV/web. Il y a quelques heures à peine, l’épisode 2 de In The Soop Friendcation est sorti. Et maintenant, voici ce à quoi BTS ARMY et les fans peuvent s’attendre dans le prochain épisode de Friendcation.

Wooga Squad regarde la série de Choi Woo Shik

Dans le prochain épisode de In The Soop Friendcation, vous pourrez tous voir BTS V alias Kim Taehyung, Park Hyungsik, Peakboy, Choi Woo Shik et Park Seojoon regarder le drame de Woo Shik Our Beloved Summer sur grand écran. C’est juste ce que font les amis, célébrer les œuvres des autres. La Wooga Squad ayant un grand lien entre eux vous rappellera votre équipe.

Wooga Squad binge-watching K-Drama

Eh bien, combien de fois avez-vous l’occasion de regarder des célébrités célèbres et belles en train de regarder des K-Dramas ? ARMY, vous verrez à quel point les célébrités fanboys peuvent être grandes quand elles regardent Our Beloved Summer de Choi Woo Shik. Leur investissement dans le visionnage du nouvel épisode vous fera fondre le cœur. Avec leurs expressions et la connexion qu’ils ont en regardant le drame, nous parions que la Wooga Squad serait devenue les fans inconditionnels de Choi Woo Shik après la même chose.

Soirée karaoké avec les grandes célébrités sud-coréennes

BTS ARMY, vous avez tous vu Tae s’amuser avec les membres de son groupe – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook. Il est maintenant temps de regarder PHS, Park Seojoon, Peakboy et Woo Shik et leurs talents de karaoké. Nous pouvons déjà voir que Seojoon aime bien chanter. Est-ce que V et Hyungsik, qui sont chanteurs, passeront à l’arrière et verrons-nous les trois autres prendre le devant de la scène ? C’est plutôt sympa, n’est-ce pas ?

BTS V alias Kim Taehyung pleure

Dernier point mais non le moindre, V pleurerait en laissant ses amis sous le choc. Cependant, vous verrez comment les garçons réagissent aux pleurs de V. La façon dont ils lui demandent ce qui l’a rendu triste pendant le voyage vous touchera. Et la Wooga Squad coucherait ensemble semble-t-il. Quoi qu’il en soit, regardez le teaser de l’épisode 3 d’In the Soop Friendcation ici :

Pendant ce temps, jusqu’à présent, nous avons vu Taehyung torse nu, Seojoon, papa Seojoon, maman Hyungsik, un géant mais adorable Peakboy et le roi de la comédie romantique Choi Woo Shik profitant pleinement de leur petit voyage.