«C’est un tel honneur d’ouvrir le 20e anniversaire du Festival Tribeca avec« In the Heights ». Nous sommes ravis de les accueillir dans les quartiers chics! » Miranda a déclaré dans un communiqué. «Ce sera une nuit inoubliable au United Palace. Nous avons hâte de partager cette lettre d’amour musicale à notre communauté, avec notre communauté, dans notre communauté.

La première aura lieu au théâtre United Palace dans le quartier de Washington Heights, où Miranda’s L’histoire de New York a lieu. Et pour la première fois en 20 ans d’histoire du festival, les organisateurs affirment que leur sélection de la soirée d’ouverture sera projetée simultanément dans les cinq arrondissements dans plusieurs lieux en plein air, ce qui signifie que les New-Yorkais de toutes les poches de la ville pourront en profiter. le film dans un cadre qui présente un risque relativement faible de propagation du virus.

Dans un communiqué de presse, les organisateurs ont appelé le Festival Tribeca le «point culminant» de NY PopsUp, l’initiative de revitalisation à l’échelle de l’État qui cherche à ramener des spectacles en direct et à aider le secteur des arts à New York.

Pendant une grande partie de l’année dernière, Broadway était sombre, les cinémas étaient fermés et les salles de concert étaient vides. Mais ces dernières semaines, certaines institutions artistiques ont commencé à organiser des spectacles en plein air. Dans le même temps, les performances en salle ont été autorisées à reprendre à New York avec une capacité limitée. Plus tôt ce mois-ci, une maison de Broadway a ouvert – quoique brièvement – pour la première fois.

Pourtant, la pandémie persiste. Bien que de nombreux New-Yorkais se font vacciner, des variantes du virus sont apparues et la ville continue à enregistrer en moyenne plus de 3000 nouveaux cas par jour.

La première de «In the Heights» suscitera probablement une certaine joie pour les New-Yorkais fatigués désireux de célébrer la ville de manière vibrante. Adapté du spectacle de Broadway avec un livre de Quiara Alegría Hudes et musique et paroles de Miranda, les stars de cinéma Anthony Ramos comme Usnavi, un propriétaire de bodega s’occupant de l’embourgeoisement de son quartier d’Upper Manhattan. Miranda, qui a joué sur scène, assume un rôle de soutien en tant que propriétaire d’un stand de desserts en glace pilée.

La comédie musicale a ouvert ses portes à Broadway en 2008 et a été un succès critique. Il a précédé «Hamilton» de Miranda, un succès de scène qui a été filmé et sorti l’année dernière sur petit écran via Disney +. Plusieurs anciens de «Hamilton» apparaissent dans «In the Heights», dont Miranda et Ramos.