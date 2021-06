‘In The Heights’ représente une culture latino diversifiée sans stéréotypes

Raul A. Reyes

Dans les scènes d’ouverture de « In The Heights », qui s’ouvre jeudi dans les cinémas et sur HBO Max, nous voyons des vignettes de la vie quotidienne qui pourraient se dérouler dans n’importe quelle petite ville. Les gens se préparent pour le travail et les enfants vont à l’école pendant qu’Usnavi, interprété par Anthony Ramos, chante sur les amis et la famille de son quartier. « Tout le monde a un travail, tout le monde a un rêve », rappe Ramos à propos de Washington Heights à New York.

Mais « In The Heights » est bien plus qu’un film d’été amusant. C’est une vitrine exceptionnelle du talent latino. C’est le film majeur insolite qui est centré sur les Latinos, et de manière positive. Non seulement il représente un antidote aux stéréotypes sur les Latinos et les immigrés, mais il est révolutionnaire en termes de visibilité et de représentation.

Dans les hauteurs un film met en lumière les talents latinos

« In The Heights » a été un succès hors de Broadway en 2007, puis a déménagé à Broadway en 2008, où il a remporté le Tony Award de la meilleure comédie musicale. Le film a été tourné en 2019, mais sa sortie a été retardée par la pandémie. Désormais, le public mondial pourra voir l’hommage de Lin-Manuel Miranda à son ancien quartier – et le spectacle qui a lancé la carrière du créateur de « Hamilton ».

Même en 2021, lorsque « diversité » et « inclusion » sont des mots à la mode dans l’industrie du divertissement, un film avec une distribution principalement latino-américaine est rare. Bien que les Latinos représentent 18% de la population américaine, une étude réalisée l’année dernière par l’Université de Californie du Sud (USC) a révélé que les Latinos ne représentaient que 4,9% des rôles parlants dans les meilleurs films hollywoodiens. Cette disparité est particulièrement flagrante étant donné que, avant la pandémie, les Latinos menaient d’autres groupes ethniques à aller au cinéma.

Lorsque le public américain voit des Latinos dépeints dans un film, ils sont généralement présentés comme étant en crise. Une étude antérieure de l’Université de Californie du Sud a noté que les Latinos dans les films sont souvent décrits comme vivant dans la pauvreté ou comme des criminels. Pas de surprise là ; tout le monde a vu des films avec des personnages latinos essayant de traverser la frontière ou fuyant les cartels de la drogue. Bien que la plupart des Latinos américains (67 %) soient nés dans le pays, sur les films, les Latinos semblent être systématiquement présentés comme des immigrants.

En revanche, « In The Heights » offre une représentation vibrante des joies et des luttes de la vie latino. S’il se déroule dans un quartier majoritairement latino, ses conflits centraux n’en sont pas moins universels. Un jeune personnage insiste sur l’université, tandis que ses voisins s’inquiètent de la gentrification. Plusieurs personnages dirigent leur propre entreprise. « In The Heights » dépeint des personnes confrontées à l’amour et à la perte, aux soucis financiers et aux problèmes familiaux – en bref, des personnes ayant une vie en trois dimensions.

« In The Heights » est également unique car il dépeint une gamme de personnages latinos: intrigants et acharnés, jeunes amoureux et familles multigénérationnelles portoricaines, dominicaines et cubano-américaines. Typiquement, quand Hollywood montre des Latinos, il se concentre sur une seule population, comme la famille cubano-américaine dans le redémarrage de « Un jour à la fois » ou la famille mexicaine-américaine Quintanilla dans « Selena ». Avec « In The Heights », le public peut voir une communauté latino-américaine diversifiée de tous âges, couleurs et origines. Pensez-y : à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un grand film américain où le héros, l’héroïne, les acteurs de soutien et le soulagement comique étaient tout joué par des acteurs latinos ?

« In The Heights » défie le casting traditionnel

Tout comme les Afro-Américains et les Asiatiques-Américains ont adopté, respectivement, « Black Panther » et « Crazy Rich Asians », « In The Heights » arrive à un moment charnière. De nombreux Latinos se sont sentis attaqués pendant l’administration Trump, puis est venue la dévastation de la pandémie de COVID-19. Il est rafraîchissant de voir les Latinos dans le cycle de l’actualité d’une manière affirmée, par opposition à une couverture sinistre des crises frontalières et des boucs émissaires anti-immigrés.

Certes, « In The Heights » est une comédie musicale traditionnelle, jusque dans ses somptueux numéros de production de style Busby Berkeley. Cela n’en diminue pas l’importance. Pour les stars latino-américaines du film, comme Ramos et Olga Merediz, c’est l’occasion d’un rôle marquant. Pour le public latino, c’est l’occasion d’être fier de notre culture. Et pour tous les autres, c’est un rappel que les Latinos vivent, travaillent et poursuivent leurs rêves, tout comme les autres Américains.

Avec son spanglish, sa salsa et ses rythmes contagieux, « In The Heights » présente l’expérience latino avec authenticité et affection. C’est une célébration de l’héritage latino dont l’Amérique a besoin en ce moment.

