In The Heights de Lin-Manuel Miranda vous laisse du soleil dans l’âme

Dans les hauteurs

(PG) 143 minutes

★★★★ ☆

CHANTEZ-le sur les toits – cette nouvelle comédie musicale vous fera danser hors du cinéma jusqu’à la maison.

Joyeux et charmant, In The Heights est l’adaptation par Lin-Manuel Miranda de son spectacle éponyme.

In The Heights de Lin-Manuel Miranda est joyeux et charmant

Connu dans le monde entier pour sa comédie musicale à succès Hamilton, Miranda a récidivé avec un nouvel ensemble de chansons à ne pas oublier qui font monter les bonnes vibrations au maximum.

L’histoire se déroule à Washington Heights, un quartier juste à l’extérieur de New York avec une communauté hispanique animée.

C’est la même zone qui a servi de décor à West Side Story il y a 60 ans, dont une nouvelle version cinématographique est actuellement en cours d’adaptation par Steven Spielberg.

CHAP COUP DE COEUR

In The Heights nous présente Usnavi (Anthony Ramos), qui vit dans le quartier depuis qu’il est devenu orphelin en République dominicaine.

Il rêve de retourner au pays pour ouvrir l’ancien bar de plage de son père. En attendant, il travaille dans un petit magasin du coin coloré rempli de personnages sans fin.

Des amateurs de billets de loterie aux accros au café, Usnavi les connaît tous.

Mais celle qui l’intéresse le plus est Vanessa (Melissa Barrera), une beauté impertinente qui a à cœur une carrière dans la mode.

Il y a aussi le gars effronté Benny (Corey Hawkins), qui est l’opérateur de minicab le plus enthousiaste au monde, avec un béguin de longue date pour Nina (Leslie Grace).

Nina a volé les hauteurs pour aller à l’Université de Stanford, ce dont son père (Jimmy Smits) est immensément fier, tandis que Nina n’est pas trop enthousiaste. Tous les personnages sont déchirés par leurs sentiments pour leur quartier.

Alors qu’ils en sont tous incroyablement friands, ils sont ambitieux et veulent déployer leurs ailes. Il y a quelques moments inégaux où le rythme ralentit trop et où les personnages de moindre importance ont trop de temps pour chanter.

Cela rend le film trop long d’une demi-heure.

Mais comme Grease, The Sound Of Music et Mary Poppins avant lui, In The Heights ressemble à une comédie musicale qui divertira les générations pour les décennies à venir.

Il vous laisse avec du soleil dans votre âme.

Le garde du corps de la femme du tueur à gages

(15) 99 minutes

★★ ☆☆☆

RYAN Reynolds et Samuel L Jackson se réunissent en tant que Michael Bryce et Darius Kincaid pour empêcher une cyberattaque contre l’Europe dans la suite de Patrick Hughes à sa comédie d’action de 2017 The Hitman’s Bodyguard.

Cette menace est provoquée par l’impitoyable milliardaire grec Aristote Papadopolous, joué par Antonio Banderas ressemblant à Javier Bardem d’un pauvre dans Skyfall.

Ryan Reynolds et Samuel L Jackson se réunissent dans le garde du corps de The Hitman's Wife

Il appartient alors à nos héros – et à Salma Hayek en tant qu’épouse de l’escroc de Darius Sonia – de laisser leurs griefs au passé pour sauver le continent.

Le trio principal apporte son piquant aux débats mais il ne suffit pas de soulever un script inepte qui offre encore moins de plausibilité que la première sortie.

Les écrivains Tom O’Connor et les frères Brandon et Phillip Murphy servent également le trope de la suite fatiguée consistant à rendre le leader de l’action féminine couveuse. Et une flopée de blagues sans conviction et clichées manquent plus qu’elles n’atteignent leur cible.

Peut-être que Hayek ne s’ennuie pas que ses seins soient utilisés pour des gags, mais je le suis certainement.

Ensuite, il y a les séquences d’action sur-montées, qui ont suffisamment de coupures et de coups de caméra pour vous donner le vertige.

Dans l’ensemble, The Hitman’s Wife’s Bodyguard ne semble jamais être un film qui vaut la peine d’être mis dans votre portefeuille.

Luca

(PG) 95 minutes

★★★ ☆☆

PIXAR a un précédent pour tirer sur les cordes sensibles.

Qu’il s’agisse d’un vieil homme solitaire qui se bat pour rester chez lui dans Up ou de jouets fidèles dans Toy Story, il sait comment faire monter un public.

Luca et Alberto essaient la crème glacée

La cible de cette offre du studio est une bromance entre deux jeunes monstres marins qui deviennent comme par magie humains lorsqu’ils pénètrent dans les terres.

Luca (Jacob Tremblay), a 13 ans et vit dans la mer avec sa famille de monstres. Comme un Ariel moderne – et masculin – de la Petite Sirène, il est obsédé par les humains et veut savoir ce que c’est que de vivre sur terre.

Lors d’une exploration au-dessus de la mer, il rencontre un autre monstre marin et meilleur ami instantané, Alberto (Jack Dylan Grazer).

Le couple a le pouvoir de devenir humain lorsqu’il est sec et ils s’éloignent de l’eau pour rencontrer Giulia, une fille de la Riviera italienne. Ainsi commence une amitié pleine de pâtes alimentaires, de conduite en Vespa, d’observation des étoiles et d’essayer d’éviter de se mouiller.

Alors que le réalisateur Enrico Casarosa a réalisé un beau film aux tons pastel sur l’amitié et l’aventure à Luca, il n’est jamais aussi puissant que les autres grands films Pixar.

Et tout comme une belle romance de vacances, vous pourriez ne plus rappeler.