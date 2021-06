In the Heights a illustré le colorisme laid que j’ai connu dans les communautés Latinx

L’adaptation cinématographique de Dans les hauteurs, basé sur la comédie musicale populaire de Hamilton créateur Lin-Manuel Miranda, a été présenté comme une célébration bien nécessaire du quartier Latinx diversifié de Washington Heights à New York. Pourtant, à l’ouverture du film, critique immédiatement suivi sur les réseaux sociaux. Pour un film se déroulant dans un quartier fortement afro-latinx, les personnes à la peau plus foncée ont été reléguées aux danseurs, aux salons de coiffure et à d’autres rôles d’arrière-plan. Et parmi les rôles principaux, il y avait un manque flagrant de représentation afro-latinx.

Dans une interview pour The Root avec certains membres de la distribution et le réalisateur, Jon Chu, le journaliste Felice León a posé des questions sur l’absence de représentation afro-latinx à la peau foncée dans le film. Chu a répondu: « En fin de compte, lorsque nous regardions le casting, nous avons essayé de trouver les personnes qui étaient les meilleures pour ces rôles. » Quelques jours plus tard, Miranda a partagé un excuses via Twitter, en disant : « Je suis vraiment désolé. J’apprends des retours. Je vous remercie de l’avoir soulevé et je vous écoute. La nuit suivante, la légendaire comédienne musicale portoricaine Rita Moreno apparu au Le Late Show avec Stephen Colbert défendre Miranda, en disant: « Ne peux-tu pas attendre un peu et le laisser tranquille? » qui a également suscité des réactions négatives, pour lesquelles elle s’est finalement excusée. Cette controverse, et la réaction qu’elle suscite parmi ces créateurs hollywoodiens, expose les réalités laides qui se cachent au sein de la communauté Latinx.

Je n’étais qu’à environ 10 minutes de regarder le film quand moi, un Afro-portoricain de l’État de New York qui a passé du temps à Washington Heights, j’ai immédiatement réalisé que la composition raciale de la distribution Latinx à la peau claire et blanche ne reflétait pas ce que vous voyez en vous promenant dans ce quartier. Washington Heights est historiquement un quartier dominicain et sans doute la communauté dominicaine la plus importante des États-Unis ; près de la moitié des habitants de Washington Heights s’identifient comme dominicains. Cela, associé au fait que l’identification Black Latinx est la plus répandue parmi les Dominicains par rapport aux autres sous-groupes Latinx, rend cette erreur de représentation Latinx encore plus déconcertante. Les Afro-Latinos sont au cœur de tout ce qui est vivant à Washington Heights ; les aspects les plus chers de la cuisine et de la musique dominicaine sont un produit de la diaspora africaine.

L’effacement des Afro-Latinx, et en particulier de ceux qui ont la peau plus foncée, est depuis longtemps un problème au sein de la communauté Latinx. Je le sais, non seulement parce que je l’ai vécu, mais parce que c’est quelque chose que j’ai recherché et étudié en tant que doctorant et ancien membre du corps professoral de l’enseignement supérieur. Il n’est pas rare que les Latinos qui s’empressent de vanter leur fierté pour le merengue, la bachata, le mangú et le mofongo ignorent les personnes mêmes – celles de la diaspora africaine – dont les ancêtres les ont introduits dans la culture. Cela montre à quel point la dévaluation de l’esthétique noire dans la communauté Latinx est enracinée et comment le colorisme, ou les pratiques de discrimination qui privilégient les personnes de couleur à la peau plus claire par rapport à celles à la peau plus foncée, imprègne les communautés de couleur.

Alors que je regardais le film ce week-end avec mes deux enfants afro-latinx, j’avais un profond désir de pouvoir montrer du doigt l’un des personnages principaux et de dire : « Regardez, ils ressemblent à nous ! » Malheureusement, ce moment n’est jamais venu. Au lieu de cela, j’ai eu une expérience hors du corps dans laquelle j’étais témoin de ma propre triple conscience, une phrase qui explique les réalités afro-latines dans lesquelles « on ressent toujours sa trinité – un Latino, un Noir, un Américain ». Cette douleur provient de la réception de messages d’infériorité non seulement de la part des Blancs mais aussi de la communauté Latinx à laquelle nous appartenons prétendument.

D’après les recherches que j’ai menées, je ne sais que trop bien à quelle fréquence les expériences de colorisme se produisent au sein de la communauté Latinx. Le colorisme des temps modernes remonte à la colonisation et à l’esclavage européens ; il est enraciné dans les normes de beauté de la suprématie blanche et fonctionne en tandem avec le racisme. Il se manifeste par le fait de privilégier les caractéristiques phénotypiques blanches – peau claire, cheveux raides, nez étroit ou yeux clairs – par rapport aux caractéristiques afro-centriques au sein du même groupe racial ou ethnique. Cette hiérarchie est un phénomène qui apparaît non seulement dans les communautés Latinx mais aussi dans les communautés noires et asiatiques, à la fois en Amérique et dans le monde.

Ces normes de beauté racialisées encouragent les personnes de couleur à la peau plus foncée à modifier leur corps pour tenter d’être considérées comme plus attirantes. Par exemple, les crèmes éclaircissantes pour la peau sont une industrie lucrative dans les pays afro-caribéens et africains ainsi que sur le continent asiatique. Une autre conséquence importante de ces idéaux de beauté eurocentriques dominants est une industrie du divertissement qui récompense toujours une proximité avec la blancheur. Des actrices noires et latines comme Viola Davis et Gina Torres ont partagé des expériences d’être ignorées pour leurs homologues plus blanches.

Mais les problèmes du film ne se limitaient pas à son manque de représentation. Il a omis une scène importante de la pièce de théâtre originale dans laquelle l’un des personnages principaux, le père de Nina, exprime des sentiments anti-noirs envers un personnage noir que Nina sort avec Benny. Ce moment aurait été l’occasion de mettre en lumière le sentiment anti-noir familier mais inconfortable au sein de nombreuses familles latino-américaines. Cela a des origines compliquées enracinées dans l’histoire de nombreux pays Latinx, où des siècles de colonialisme ont conduit à une préférence pour la blancheur, comme le dictateur dominicain des années 1930 Rafael Trujillo, qui a mis en œuvre un plan complexe pour alléger les Dominicains en tant que groupe.

Malheureusement, le colorisme est un problème mondial qui transcende les choix de casting à courte vue des Dans les hauteurs producteurs. En fait, ce n’est même pas la première fois que le réalisateur Jon Chu est appelé à défendre le colorisme. Interrogé sur le manque de représentation afro-latino à la peau foncée, Chu a déclaré: « C’est quelque chose dont nous avons parlé et j’avais besoin d’être éduqué. » Pourtant, il a fait face à des critiques similaires après son film de 2018 Asiatiques riches et fous, qui mettait en vedette un groupe d’Asiatiques à la peau plus claire malgré le film se déroulant à Singapour, qui compte une population diversifiée comprenant des personnes d’origine malaise et indienne. Cela montre que même les films écrits et réalisés exclusivement par des personnes de couleur ne parviennent pas à échapper à l’emprise de la suprématie blanche lorsque des systèmes comme le colorisme dressent leur tête laide.

Alors que j’étais encouragé de voir Dans les hauteurs dépeindre la musique, la nourriture et la langue qui sont proches et chères à mon cœur, j’ai finalement été laissé insatisfait. Les créateurs de ce film n’ont pas pleinement profité de cette rare opportunité de mettre en avant la diversité raciale de la communauté Latinx, tombant plutôt dans les pièges du colorisme et du racisme anti-Black Latinx qui ont longtemps été un fil conducteur tout au long de notre histoire. Dans le sillage d’une prise de conscience plus récente de l’anti-noirceur, les Latinos à la peau plus claire et blancs doivent faire leur part pour résoudre ces problèmes au sein de notre propre communauté. Nos enfants méritent mieux. Mes enfants méritent mieux.

Jasmine Haywood est directrice de la stratégie pour la réussite des étudiants à la Fondation Lumina. Son expertise se situe dans les domaines de l’afro-latinidad, du colorisme et du racisme anti-noir. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université d’Indiana.