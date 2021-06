In Swoop franchit une nouvelle étape sur la route du retour à l’Arc | Nouvelles de course

In Swoop, vice-champion du Prix de l’Arc de Triomphe l’an dernier, a fait honneur à son nom pour remporter le Grand Prix de Chantilly.

La monture d’Olivier Peslier a accéléré sur un rythme qui n’était guère plus qu’un crawl pour maîtriser Vaucelles puis tenir confortablement son ancien rival Sublimis et passer un autre test en route vers un retour à Longchamp en octobre.

L’entraîneur de l’enfant de quatre ans, Francis-Henri Graffard, n’a pas été surpris lorsqu’il a été informé que sa charge avait enregistré un temps 20 secondes plus lent que le record de la distance, et a exprimé l’avis que son vainqueur ne serait pas autorisé à se reposer sur ses lauriers avant le premier dimanche d’octobre.

La prochaine étape pour In Swoop sera soit le Grand Prix de Saint-Cloud, soit les King George VI And Queen Elizabeth Stakes à Ascot fin juillet.

Graffard – qui avait envisagé un crack à la Coronation Cup – a déclaré: « Je suis heureux que nous ayons respecté notre plan initial de l’amener ici. C’était (Epsom) une option, mais nous voulions nous en tenir au programme. J’étais très bouleversé quand j’ai vu toute la pluie à Epsom, mais il a continué aujourd’hui sur ce rythme très lent et sera à 100% la prochaine fois.

« Une fois qu’il a accéléré avec ce coup de pied d’Olivier juste au bon moment, ils n’allaient jamais l’atteindre, et il s’améliore à chaque course. Il gérera un terrain mou, bon à mou et bon, mais sur un bon terrain, il aurait besoin d’un rythme rapide que nous pourrions obtenir dans le King George. Il est engagé pour le Grand Prix de Saint-Cloud et nous devons d’abord regarder cela. «

Graffard a souligné l’importance de faire courir son poulain en été et a conclu: « Ce n’est pas le genre de cheval avec lequel vous pouvez vous permettre de vous arrêter trop longtemps, c’est pourquoi il ira à Saint-Cloud, ou Ascot, ou les deux. «

Tahlie a continué à gravir les échelons en portant sa série de victoires à quatre dans le Groupe 2 du Prix de Sandringham.

La pouliche entraînée par Pascal Bary a mené dans le dernier stade aux mains de Christophe Soumillon, pour enregistrer un troisième succès de parcours qui comprenait un concours de Listed le mois dernier.

Cependant, le favori 11-8 a tout mis en œuvre pour tenir le défi tardif de Kennella, qui avait terminé troisième des 1000 Guinées françaises.

Le raider britannique de Kevin Ryan, Bellisime, était le dernier des cinq coureurs après avoir fait la majeure partie de la course.

Bary a déclaré: « C’est une pouliche coriace, qui la prend extrêmement bien en course et fait toujours de son mieux.

« Je pense qu’elle a gagné sa place dans un Groupe 1 – elle sera engagée dans plusieurs d’entre eux, mais la course évidente pour elle est le Prix Rothschild à Deauville. »