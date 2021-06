In Plain Sight est-il une répétition et quelle heure est-il sur ITV ce soir?

PENDU pour ses crimes en 1958, Peter Manuel a terrorisé le sud de l’Écosse à la fin des années 1950.

Il est maintenant le sujet de In Plain Sight d’ITV.

ITV

À quelle heure est In Plain Sight sur ITV ce soir?

Le drame d’ITV est de retour ce soir (mardi 8 juin), à 21h.

La partie finale sera diffusée le mercredi 9 juin.

Il est également disponible sur ITV Hub.

La série, qui avait pour titre provisoire « Muncie », était le premier scénariste à la télévision de l’écrivain Nick Stevens.

Est-ce une répétition ?

Le programme écossais a été diffusé pour la première fois sur ITV le 7 décembre 2016.

La rediffusion de In Plain Sight a suscité une certaine controverse.

ITV rediffuse le drame malgré les appels des proches de trois victimes de Peter Manuel.

Stuart Reid, dont le père Robert était hanté par la mort de ses sœurs, Marion Watt et Margaret Brown, et sa nièce adolescente, Vivienne, a déclaré : « Tout ce que nous voulons, c’est que quelqu’un arrête cette horrible décision.

Reid a dit Le record quotidien le samedi 5 juin 2021 : « J’avais 12 ans à l’époque, j’en aurai 77 à la fin de ce mois – c’est terrible que cela continue.

« Moi et mon frère David sommes les derniers membres de la famille de mon père.

« Nous ne voulons plus le revoir.

ITV

De quoi parle In Plain Sight ?

In Plain Sight raconte l’histoire vraie du détective du Lanarkshire William Muncie (Douglas Henshall) et de sa mission de traduire en justice le célèbre tueur en série Peter Manuel (interprété par Martin Compston).

Peter était un tueur en série écossais né aux États-Unis qui a été reconnu coupable d’avoir tué huit personnes dans le sud du Lanarkshire entre 1955 et son arrestation en 1958.

Il est né en 1927 à New York de parents écossais qui sont retournés dans leur patrie, s’installant à Birkenshaw dans le North Lanarkshire.

Intimidé à l’école, il était un petit voleur à l’âge de 10 ans et à l’âge de seize ans, il avait commis une série d’agressions sexuelles, avait été arrêté, reconnu coupable et avait purgé neuf ans de prison.

ITV

Qui Manuel a-t-il assassiné ?

Manuel a commencé sa tuerie en 1956, un an après sa sortie de prison.

Il a rencontré Anne Kneilands, 17 ans, à East Kilbride le jour du Nouvel An et l’a emmenée dans un salon de thé.

Plus tard, il l’a traînée sur un terrain de golf désert et l’a matraquée à mort avec une barre de fer.

Il a été interrogé mais libéré sans inculpation après que son père lui eut donné un alibi.

Il a avoué le meurtre deux ans plus tard et a été inculpé, mais il a été abandonné en raison de preuves insuffisantes.

ITV

En septembre 1956, les corps de Marion Watt, 45 ans, invalide, de sa fille Vivienne, 17 ans, et de la sœur de Marion, Margaret Brown, 41 ans, ont été retrouvés par la police à leur domicile et le mari de Marion, William, a été arrêté et emprisonné.

Manuel libéré sous caution pour vol à l’époque, et la police le soupçonnait d’être impliqué mais n’a trouvé aucune preuve pour le condamner.

Mais il était déjà sur le radar de Muncie après que le détective l’a arrêté pour une série de cambriolages dix ans auparavant – quelque chose que Manuel n’a jamais oublié ou pardonné.

Manuel s’est moqué de Muncie en lui envoyant des indices et des cartes d’anniversaire avant d’aller tuer Isabelle Cooke, 17 ans, le 28 décembre 1957.





Le 1er janvier 1958, il a tué la famille Smart – Peter, 45 ans, sa femme Doris, 42 ans, et son fils Michael, dix ans – en leur tirant une balle dans la tête alors qu’ils étaient allongés dans leur lit, tout comme les Watts.

Une descente de police dans la maison des parents de Manuel a permis de découvrir des objets volés aux Smarts, ainsi que du butin provenant d’autres cambriolages.

Il a été arrêté, a avoué les meurtres et a été pendu en juillet 1958.