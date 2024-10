In Memoriam : en souvenir des collectionneurs d’art perdus, de Gustavo A. Cisneros à Rosa de la Cruz

David Castillo sur Rosa de la Cruz

Crédit d’image : Photo John Parra/WireImage pour MOCA via Getty

Rosa de la Cruz et son mari, Carlos, ont remodelé la scène artistique de Miami avec un musée privé consacré à leurs collections, la Collection de la Cruz ; elle est décédée en février dernier à 81 ans. Le couple a profondément collectionné les artistes, notamment Felix Gonzalez-Torres, Christina Quarles, Vaughn Spann, Mark Bradford et bien d’autres. Le galeriste de Miami David Castillo, dont la relation professionnelle avec de la Cruz a commencé en 2005, lorsqu’il lui a vendu une vidéo de Quisqueya Henriquez, se souvient du collectionneur.

Rosa avait un point de vue changeant et la collection a donc subi quelques changements. Elle et Carlos ont commencé à collectionner de l’art latino-américain et se sont tournés vers l’art contemporain ; par la suite, elle s’y consacre entièrement. C’était vraiment une question de ce qui lui parlait. La collection comprenait des œuvres très difficiles, des installations à grande échelle, des sculptures et des peintures, et elle collectionnait les artistes en profondeur. Si elle aimait vraiment un artiste et souhaitait soutenir son travail, il était typique pour elle d’acheter plusieurs, voire une douzaine, d’œuvres de cet artiste. Elle l’a fait avec ses propres fonds.

De nombreuses collections privées sont en partie privées et en partie publiques : elles reçoivent un financement public. Mais avec le sien, il n’y a jamais eu de financement public pour le maintenir ouvert. C’était toujours son l’argent utilisé pour acheter l’œuvre d’art ; son l’argent utilisé pour envoyer des étudiants à faible revenu en Europe. C’était une chose qui distinguait non seulement sa collection, mais son et aussi : elle était très transparente.

[When she opened her museum]l’idée de musées privés n’était pas nouvelle à Miami, avec la famille Rubells et Margulies. Mais elle l’a fait d’une manière très différente. Les millions de dollars que coûte le fonctionnement de l’espace étaient ses propres fonds. La vision qu’elle en avait était bien la sienne, mais elle était ouverte au public. La programmation était toujours gratuite.

Elle était profondément engagée dans l’art. Elle était autodidacte sur les sujets de l’art contemporain et de l’histoire de l’art, comme la plupart des collectionneurs, mais elle a fait un effort supplémentaire. Elle lisait chaque article, chaque monographie sur un artiste. Elle voulait vraiment comprendre les choses en profondeur, pour ne pas se contenter de regarder un objet et de dire : « Oh, j’aime ça, c’est joli ».

Les gens la connaissent surtout pour ses collections, mais c’était quelqu’un qui entretenait des liens très spéciaux avec ses amis les plus proches et sa famille, et elle appréciait ces moments intimes, qu’il s’agisse d’art ou d’autre chose. Avec elle, en surface, ce que vous avez vu est ce que vous avez. En gros, si une œuvre d’art ne lui plaisait pas ou si elle n’était pas d’accord avec quelqu’un, elle le faisait savoir. Et donc, pour cette raison, je l’ai toujours appréciée.

—Comme dit Alex Greenberger