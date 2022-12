In-Med Prognostics, la start-up d’imagerie cérébrale par IA, obtient 2 millions de dollars pour se mondialiser

La société indienne d’imagerie AI In-Med Prognostics a reçu un investissement de 2,13 millions de dollars d’Exxora et d’autres investisseurs providentiels.

CE QU’IL FAIT

Fondée en 2018, la société s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage en profondeur et d’apprentissage automatique pour générer des analyses de scintigraphie cérébrale afin de faciliter l’évaluation et la détection précoce des troubles neurologiques, notamment la démence, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Il propose actuellement trois offres logicielles : NeuroFlo, une plateforme de flux de travail en neurologie ; NeuroShield, une application basée sur l’IA optimisée par NeuroFlo qui fournit spécifique à l’ethnie rapport d’analyse volumétrique du cerveau dans les 20 minutes; et VivoShield Sports, également une plate-forme alimentée par l’IA qui fournit des informations pour une analyse de précision dans le domaine de la médecine sportive pour le bien-être des athlètes et des performances optimales.

In-Med Prognostics a des liens avec les principaux fournisseurs de diagnostics et hôpitaux en Inde, notamment Aarthi Scans, Scansworld, Gujarat Scans, l’hôpital Nanavati et l’hôpital Kauvery.

Outre l’Inde, elle possède également des bureaux en Australie et aux États-Unis.

À QUOI ÇA SERT

In-Med Prognostics utilisera ses nouveaux fonds pour élargir son portefeuille de produits et étendre sa portée sur les marchés mondiaux. Actuellement, il établit sa présence en Afrique.

“Cet investissement d’Exxora nous permet de développer des solutions de pointe dans le cadre de notre entonnoir d’innovation dans le domaine des neurosciences et de livrer sur les marchés de volume et de valeur”, a déclaré le co-fondateur Rajesh Purushottam.

APERÇU DU MARCHÉ

Qure.ai, une autre société d’imagerie basée en Inde, a également réalisé des investissements cette année, notamment 40 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par Novo Holdings et HealthQuad en mars, et 3,2 millions de livres sterling supplémentaires (3,9 millions de dollars) de SBRI Healthcare pour démontrer l’utilisation de sa technologie d’interprétation des radiographies thoraciques qXR pour faciliter le diagnostic du cancer du poumon.

D’autres startups d’imagerie IA à travers l’Asie-Pacifique ont également obtenu un financement pour l’expansion cette année, notamment FathomX de Singapour et AIRS Medical de Corée du Sud.