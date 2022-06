In Gee Chun mène le championnat féminin de la PGA par six coups après le deuxième tour | Nouvelles du golf

In Gee Chun joue son coup du huitième tee lors du deuxième tour du championnat PGA féminin KPMG

In Gee Chun, double vainqueur majeur, continue de mener après le deuxième tour du championnat féminin PGA.

Le joueur de 27 ans a battu le record du Congressional Country Club avec un premier tour de huit sous la normale et a une avance de six coups à 11 sous la normale au deuxième.

Lydia Ko et Jennifer Kupcho sont les challengers les plus proches de Chun à cinq sous la normale tandis que Jennifer Chang, Hannah Green, Brooke Henderson, Caroline Inglis, Sei Young Kim sont un coup plus loin.

Lexi Thompson a réussi un aigle tardif pour terminer à trois sous la normale, mais la championne en titre Nelly Korda a reculé avec un 74 à deux sur la normale. Georgia Hall est à un sous la normale après une ronde de 69.

Après son premier tour record, Chun est revenue dans une forme similaire en réussissant un birdie sur trois de ses cinq premiers trous.

Des bogeys consécutifs à sept et huit ont freiné sa progression, mais un birdie au 10e par trois et un autre pour terminer le 18 l’ont vue rester dans une position dominante.

Ko a grimpé de 13 places en deuxième après avoir réussi cinq oiselets sur les neuf premiers, tandis que Kupcho a mélangé sept oiselets avec trois bogeys pour terminer également à cinq sous la normale.

Le double champion majeur Ko a déclaré: “Je pense que les deux dernières semaines, c’était quelques erreurs stupides, quelques coups où j’ai un peu perdu la concentration qui m’ont coûté quelques coups à partir de là. À part ça, j’ai l’impression que le le jeu est dans un endroit assez solide.

“En même temps, je pense qu’il est très difficile de gagner. Le niveau de jeu sur notre tournée est incroyable. Vous pouvez le voir juste par les scores semaine après semaine.”

Thompson, qui était en tête lors de la Meijer LPGA Classic de la semaine dernière avant de faiblir sur les neuf derniers, a déclaré: “Je l’ai frappé de manière incroyable hier. Je l’ai juste bien caressé, aussi, rien n’est entré.

“Je savais que si je ne laissais pas cela me déranger, ce que je n’ai pas fait … Je suis sorti du terrain de golf et j’ai pensé que je n’avais vraiment pas l’impression d’avoir tiré à deux. Vous avez des jours comme ça.

“J’ai juste pris cela en entrant aujourd’hui et j’ai dit:” OK, si je frappe à nouveau aussi bien et que je fais tomber quelques putts, je dois juste rester patient. C’est ce que j’ai fait. C’est le golf pour vous.