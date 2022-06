In Gee Chun faiblit mais conserve la tête du championnat féminin PGA par trois coups avant le tour final | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du troisième jour du championnat féminin de la PGA au Congressional Country Club

Le meilleur de l’action du troisième jour du championnat féminin de la PGA au Congressional Country Club

À Gee Chun, son avance a été réduite de moitié au championnat féminin de la PGA, mais la Sud-Coréenne est toujours très en charge au Congressional Country Club.

Le double grand vainqueur Chun se dirige vers dimanche avec trois coups d’avance à huit sous la normale. Un trio composé de deux de ses compatriotes, Sei Young Kim et Hye-jin Choi, ainsi que de l’Américaine Lexi Thompson est à moins de cinq avant le tour final.

Samedi a vu la première fois que Chun a reculé, après que la joueuse de 27 ans a battu le record du parcours avec un premier tour de huit sous la normale, lui donnant la plus grande avance jamais détenue après le premier jour d’un majeur et avait un six coups. en tête après le deuxième tour.

Un jour où le Congressional Country Club a causé beaucoup de problèmes aux dirigeants, Chun a tenu bon jusqu’à ce qu’elle fasse un double bogey au 16e trou par-5.

Chun a bogueyé le premier et le 11e mais a réussi un birdie aux trous 2 et 12. Elle avait une avance de cinq coups lorsqu’elle a dû jouer son troisième coup depuis des herbes hautes le 16e. Ce tir l’a mise encore plus en difficulté, dans une zone avec de hautes herbes et des arbres épais. Elle a pris un mensonge injouable et est retournée à l’endroit précédent pour re-frapper.

In Gee Chun réagit après avoir fait son putt sur le 18e green lors du troisième tour du championnat féminin PGA

Lydia Ko (76) et Jennifer Kupcho (74), les partenaires de jeu de Chun, ont eu leurs propres problèmes, mais Lexi Thompson et Hye-Jin Choi ont tous deux tiré 70 et étaient à égalité au deuxième rang avec Sei Young Kim (71) à cinq sous.

Chun a frappé un fer 8 et a envoyé la balle sur le green, mais elle a réussi à monter et descendre pour seulement le double bogey. Ko n’a pas pu profiter de la mésaventure de Chun. Elle a bogeyé quatre des cinq trous au cours d’une séquence sur les neuf premiers, puis a réussi quatre birdies sur les sept suivants. Elle a terminé la manche avec quatre bogeys consécutifs.

Kupcho a réussi trois birdies et trois bogeys dans les sept premiers trous et n’a pas pu gagner beaucoup de terrain sur le leader.

Kim a eu un tour relativement sans drame avec deux birdies et un bogey. Thompson a réussi trois oiselets sur le neuf de retour, dont un putt d’environ 30 pieds au trou 15.

Hannah Green (72) a terminé cinquième à quatre sous la normale, un coup devant Atthaya Thitikul (68), Brooke Henderson (73), Kupcho et Jennifer Chang (73).