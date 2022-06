In Gee Chun bat le record du parcours du Congrès lors de la première manche du championnat féminin de la PGA | Nouvelles du golf

In Gee Chun a battu le record du parcours du Congressional Country Club

In Gee Chun, double grand vainqueur, a égalé le tour d’ouverture le plus bas de l’histoire du championnat féminin PGA et a également établi le nouveau record du parcours au Congressional Country Club avec un brillant 64.

Le joueur de 27 ans a pris les devants à huit sous la normale avec un tour qui n’a été réalisé que trois fois dans le tournoi, la dernière fois en 2006.

Ses neuf birdies et un bogey ont établi une nouvelle meilleure marque pour le Blue Course récemment rénové à Bethesda, où Rory McIlroy a remporté l’US Open par huit coups en 2011.

« Je me sens si bien parce que je pense toujours que lorsque mon nom va avec quelque chose, je me sens très honoré et cela me donne envie de continuer à jouer au golf », a déclaré In Gee.

Un groupe de six à égalité pour la deuxième place à un sous la normale dans la vague du matin qui comprenait la championne en titre Nelly Korda.

Jennifer Kupcho, A Lim Kim, Hannah Green, Nasa Hataoka et Brooke Henderson ont également tiré un 71. Green est la gagnante du championnat féminin PGA 2019, tandis que Henderson a gagné en 2016.

Chun a eu un début de ronde relativement modeste à un sous cinq trous après avoir commencé le neuf de retour.

Elle s’est lancée sur une lancée à partir du 15e trou par quatre avec quatre birdies consécutifs pour faire le tour à cinq moins de 31 ans.

Trois fois vainqueur du circuit de la LPGA et championne de l’US Women’s Open en 2015, Chun a eu son seul trébuchement de la journée sur le 10e trou par quatre avec un bogey. Elle a ensuite tiré quatre autres birdies au cours des six trous suivants pour prendre une avance décisive au premier tour.

« Je ne sais pas sur quel terrain de golf joue In Gee ! » dit Korda.

« Elle doit très bien jouer. Je pense que quand je jouerai aujourd’hui, je serais très content du score que j’ai tiré.

« Je pense qu’au début de la journée, vous avez vu des chiffres plus élevés. In Gee joue vraiment bien, et applaudissez-la. Parfois, ça doit juste être votre semaine, n’est-ce pas? Vous allez continuer à vous en tenir à votre plan de match et, espérons-le, tirer de bons chiffres dimanche. »

Trois autres dans le peloton étaient à égalité après la vague du matin, dont Inbee Park de Corée du Sud. La septuple grande gagnante a terminé en tête du championnat féminin de la PGA en 2013, 2014 et 2015.

La bourse du troisième majeur de la saison de cette semaine a doublé pour atteindre 9 millions de dollars, avec 99 des 100 meilleurs joueurs de la liste d’argent du circuit de la LPGA en compétition. La part du gagnant a également doublé pour atteindre 1,35 million de dollars.

La bourse n’était que de 2,25 millions de dollars en 2014.