In da Club : 50 Cent sponsorise la tenue de l’équipe de jeunes filles galloises

Aussi improbable que cela puisse paraître, une équipe de jeunes filles du Pays de Galles est devenue le dernier club de football à recevoir le soutien d’une célébrité américaine de premier plan.

L’AFC Rumney, une équipe communautaire de la région de Cardiff, suit désormais les traces de Wrexham, à proximité, qui a prospéré depuis que le couple hollywoodien Ryan Reynolds et Rob McElhenney a pris le relais en 2020. Dans la même veine, les moins de 14 ans Une équipe de filles à l’autre bout du pays a annoncé que le rappeur Curtis « 50 Cent » Jackson III faisait désormais officiellement partie du « da club » après avoir accepté de devenir leur nouveau sponsor.

Dans le cadre de cet accord, 50 Cent verra son nom et celui de son collectif hip-hop G-Unit apparaître sur le devant du maillot extérieur des filles de l’AFC Rumney U14 pour le reste de la saison.

La collaboration est née après que l’un des pères des joueurs de Rumney ait travaillé avec 50 Cent lors de la récente tournée « Final Lap » du rappeur qui devrait se dérouler à plusieurs dates au Royaume-Uni à Glasgow, Manchester, Birmingham et Londres plus tard cette année.

Selon BBC Newsd’autres parents l’ont encouragé à demander à 50 Cent si ce dernier accepterait de sponsoriser l’équipe et à la surprise générale, la superstar du hip-hop new-yorkaise était ravie de le faire.

« Il [the parent] a dit qu’il poserait la question — le pire des cas était [50 Cent] j’aurais juste dit non. Heureusement, il ne l’a pas fait, il a accepté », a déclaré le manager de Rumney, Richie Brown. « Il a d’abord sponsorisé notre kit extérieur, puis nous avons été un peu effrontés. Nous en avons demandé un peu plus et il nous a encore sponsorisé pour nos survêtements. »

L’équipe U14 doit désormais porter ses nouveaux vêtements de match sponsorisés par 50 Cent lorsqu’elle disputera son premier match à l’extérieur de la saison la semaine prochaine après avoir réussi à remporter une promotion dans la division inférieure la campagne dernière.

« Nous avons connu un début un peu lent et perdu quelques matchs, mais j’espère que cela pourra nous redonner confiance », a ajouté Brown. « On croise les doigts pour que les résultats reviennent également sur le terrain. Je pense que Ryan Reynolds a un peu de concurrence maintenant ! »