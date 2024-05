Les spoilers suivent pour Dans une nature violenteen salles maintenant.

Une superbe scène de meurtre dans un film slasher inspire plus que le choc, la terreur ou le dégoût. Cela vous fait planer sur le pur audace des violences. Les halètements deviennent des grimaces. Les grimaces éclatent de rire. Les applaudissements saluent le courant électrique d’incrédulité stupéfaite qui traverse le public. Qu’il s’agisse des tueries à la limite du comique de Jason Voorhees ou des déchaînements fièrement obscènes d’Art le Clown, ce que les cinéphiles de minuit applaudissent, c’est la volonté d’un cinéaste de Va là-bas — pour repousser les limites du bon goût et de l’humour noir, et nous entraîner avec eux par-dessus bord.

Il y a une victime de ce calibre qui se cache à mi-chemin de Dans une nature violente, un nouvel ajout arty et non conventionnel au canon des thrillers sur des maniaques masqués marchant péniblement dans les bois à la recherche d’étudiantes nubiles à démembrer. La scène en question est déjà notoire, sa réputation précédant Nature‘s sort en salles cette semaine. À récente projection de fin de soirée à Chicago, les gens ont réagi comme les invités d’un parc à thème sur des montagnes russes. Quelqu’un a peut-être même vomi, même si cela pourrait aussi être apocryphe ; J’étais là et je n’ai entendu aucun haut-le-cœur à cause de tous les gémissements empathiques et des acclamations emphatiques.

La scène arrive après environ 40 minutes d’errance presque méditative dans les bois, interrompue par des éclats occasionnels de carnage, bien que le film ait conservé son chaos le plus inventif et anatomiquement extrême pour la pièce maîtresse à venir. (Les dégoûtés et les spoilersphobes devraient prendre cela comme un avertissement pour cliquer maintenant.) Ayant juste envoyé un vacancier en train de nager – une mort dont nous sommes témoins de très loin, sans toute titillation – le tueur imposant et silencieux du film tombe sur son amant blond ( Charlotte Creaghan) faisant du yoga dans une clairière. Acculée, la jeune femme crie et recule mais se retrouve face à une falaise abrupte. Compte tenu de ce qui se passe ensuite, elle aurait mieux fait de tenter sa chance en descendant longuement le talus.

Un coup de poing rapide et inhumain envoie la main du tueur – et le crochet enchaîné qu’il brandit – directement à travers le torse de la femme. En état de choc, elle se tourne lentement vers son meurtrier masqué, qui retire ensuite le crochet et le plonge rapidement dans le haut de sa tête. Ce spectacle dépravé est-il terminé ? Non, cela continue sans relâche, alors que le tueur tourne ensuite sa victime pour qu’elle soit à nouveau face à l’eau et tire sur la chaîne qui pend toujours dans son abdomen – une indignité grotesque qui lui brise horriblement le cou et lui tire la tête vers le bas et vers l’avant, puis (cue barf bags ) par ce même trou sanglant et béant là où devrait se trouver son ventre. Il a effectivement perverti sa routine d’exercice, l’étirant dans une pose de yoga cauchemardesque et mortelle.

En ce qui concerne les décès de slashers, c’est un record. Le film était-il une entrée officielle dans le vendredi 13 série, plutôt qu’un curieux et méthodique poème en hommage à la même chose, ce massacre innovant et méchant atterrirait instantanément au sommet d’un classement de puissance Voorhees-kill-count, remettant en question la position de Le rendez-vous de Kevin Bacon avec une flèche ou cette fois-là Jason a plongé la tête de quelqu’un dans l’azote liquide. C’est le Les fans d’horreur de ce moment passeront probablement l’année à se souvenir avec enthousiasme de la scène unique sur laquelle repose la réputation du film en tant qu’incontournable pour les gorehounds (bien qu’il y ait une séquence ultérieure impliquant la paralysie et une machine à couper le bois qui est sans doute encore plus noueuse).

Mais la scène confirme aussi le genre de film Dans une nature violente c’est vrai. Jusqu’à ce que le grand garçon fasse preuve d’une créativité diabolique avec ses armes de fortune, il est possible de se demander si le réalisateur Chris Nash utilise les conventions de base de son genre emprunté pour aller quelque part de nouveau. L’astuce du film est qu’il se déroule principalement du point de vue du tueur – une extension complète de la façon dont le vendredi 13 et Halloween les films adoptent parfois brièvement le POV à la première personne de Jason et Michael Myers. Ici, le rapport d’identification a été inversé, de sorte que nous suivons principalement le monstre et que nous ne sommes que brièvement mis dans la peau de sa proie. Ce changement de point de vue brouille le langage du film slasher typique : parce que le tueur est essentiellement un animal muet (contrairement au protagoniste dérangé du slasher crasseux des années 80). Maniaque et son remake), rester près de lui donne lieu à de longues scènes de randonnée sans paroles et sans intrigue. Le résultat est plus proche dans le style et le rythme des chants funèbres du cinéma lent et lugubre de Gus Van Sant, comme Éléphant ou Gerry.

Mais il n’y a rien de si philosophique dans ce film. Cette scène macabre du harceleur à la Jason entortillant quelqu’un en elle-même comme une tige de cerise nouée révèle le jeu. Il abandonne la prétention de violence abstraite (comme une scène antérieure qui se coupe juste avant que la brute ne lui ensanglante les mitaines) et livre les produits sanglants. Au coeur, Dans une nature violente n’est pas un film d’art jouant sur des tropes d’horreur mais quelque chose comme l’inverse : un slasher old-school impitoyable qui emprunte simplement un chemin détourné et plutôt scénique vers les sensations fortes habituelles. Nash subvertit la forme du film slasher mais pas le contenu. Du point de vue de l’intrigue, il n’y a pas de rebondissements majeurs.

L’ambiance s’étire, les plans suivants qui retiennent et retiennent le tueur alors qu’il se promène dans la nature à la recherche de son prochain meurtre – ces jeux excentriques sur la durée sont comme un masque de hockey tiré sur l’esprit de « pouvez-vous surpasser » Cinéma slasher des années 80. La plupart du temps, ils retardent le coup de dopamine familier du genre-buff de l’action coupante de membres. Dans la mesure où Nash a déconstruit le slasher, c’est pour découvrir ce que vous pouvez supprimer de sa formule tout en restant fidèle à sa nature violente. Les vrais personnages sont-ils nécessaires ? Dialogue? Une histoire? Dans quelle mesure le public va-t-il supporter le calme si vous continuez à fournir la raison d’être, le meurtre et la mutilation ?

Pourtant, pour tout ce que Nash en retire, il en ajoute beaucoup dans le département artisanat. Dans une nature violente est la preuve que le simple fait de jouer avec les conventions peut avoir des résultats passionnants. À tout le moins, le cinéma slasher bénéficierait de l’attention portée au cadrage et au rythme que le réalisateur applique à sa vanité dépouillé ; pas de réel vendredi 13 le film n’a jamais été aussi bien tourné ou attentif à l’humeur. En s’inspirant de l’art et essai, Nash affine ou du moins différencie de manière excentrique son matériau grind-house.

Et cela vaut également pour sa tuerie déjà historique du Grand Guignol avec vue. Un autre, hum, crochet Ce qui caractérise la rencontre barbare, c’est la façon dont elle se déroule délibérément devant nous – la façon dont Nash s’attarde sur les détails, comme l’éclat de la colonne cervicale, ou le plan large à couper le souffle qu’il déploie pour souligner l’altitude qui condamne le yogi, la longue chute qui est sa seule alternative. à une éviscération brutale. Plus que l’extrême absurdité du meurtre, c’est le séquençage élégant des images de Nash et son engagement à prolonger l’état de vide psychique de la violence qui pousse ce rendez-vous avec la mort dans le panthéon du slasher. Un peu de patience peut faire une grande différence, même dans la course aux armements en cours avec des scènes de meurtre minutieusement épouvantables.