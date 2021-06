Imtiyaz Dar annonce une adhésion gratuite et une formation physique pour les jeunes toxicomanes | Nouvelles des gens

New Delhi : Imtiyaz Dar est un entrepreneur et un entraîneur de fitness extrêmement talentueux qui a excellé dans son domaine de travail, que ce soit dans les affaires ou dans l’industrie du fitness. Sa passion de se maintenir à des niveaux de condition physique optimaux l’a amené à l’avant-garde du domaine.

Il a sans aucun doute réussi à atteindre le sommet après avoir traversé des luttes et fait face à de nombreux défis. Aujourd’hui, il est un homme d’affaires prospère ainsi qu’un culturiste et préparateur physique de renom bien connu dans la vallée.

Ce jeune talent de 28 ans originaire d’une petite ville appelée Narbal à J&K, en Inde, déclare : « les jeunes d’aujourd’hui sont induits en erreur et font fausse route en se livrant à un mode de vie qui tue leur santé et surtout de nombreux J’ai pensé à faire ma part qui aiderait d’une manière à maintenir la forme physique de ces jeunes qui sont sur le point de tomber dans un gouffre sombre et profond à la suite de l’interdiction voie de consommation de drogue. »

Pour aider ces jeunes, il a mis au point un plan qui offre un entraînement de fitness gratuit et un abonnement à un gymnase à ces jeunes touchés. Il a l’intention de les entraîner et de rendre leur condition physique comparable à celle des autres. « La menace de la drogue a augmenté rapidement et si elle n’est pas stoppée au bon moment, elle peut avoir de graves séquelles », déclare Imtiyaz qui a relevé le défi de transformer les jeunes touchés grâce à ses programmes d’entraînement physique gratuits.

Imtiyaz Dar, a été un bodybuilder professionnel et a aidé de nombreux jeunes à suivre un mode de vie de fitness cohérent sous son coaching. Il est un passionné de fitness depuis ses débuts, et son immense passion pour la musculation et le fitness l’ont amené à des sommets de succès dans la vie. Après avoir acquis suffisamment d’expérience sur le terrain, il a commencé des programmes de formation pour les jeunes qui ont été très appréciés car ils ont donné des résultats positifs à ceux qui l’ont adopté. Il dit qu’il est fier d’avoir pu atteindre son objectif de transformer la vie de nombreux jeunes grâce à son entraînement et de les faire s’adapter comme un violon. Son nom est bien connu parmi les cercles de fitness et beaucoup sont conscients de ses capacités d’entraînement qui ont donné des résultats optimaux en un rien de temps.

Son initiative a été bien appréciée par les gens à travers la vallée qui ont montré un immense soutien à sa noble cause qui est en effet une grande pensée par tous les moyens.

