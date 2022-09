IMT Ghaziabad lance un programme de certificat pour améliorer les compétences d’employabilité des sportifs

IMT Ghaziabad a lancé mardi le programme de certificat sur l’amélioration des compétences d’employabilité des sportifs qui aidera les joueurs de niveau national et étatique à trouver un emploi.

Le parcours a été lancé en présence des anciens olympiens Ashok Dhyan Chand et Zafar Iqbal.

S’adressant aux médias, le directeur de l’IMT Ghaziabad, le Dr Vishal Talwar, a déclaré que ce cours était lancé après des recherches détaillées par le Dr Kanishk Pandey, chef du Centre de recherche sur les sports de l’Institut.

Le Dr Pandey a expliqué plus en détail le cours, affirmant qu’il avait été préparé après une étude et une recherche approfondies des exigences spécifiques de l’emploi dans les secteurs privé et public.

« Plus de 95 % des sportifs n’ont pas d’emploi ni d’incitations financières de la part de qui que ce soit. Dans de telles situations, IMT Sports Research Center a conçu un programme qui améliorera leur employabilité. Il s’agit du premier cours de ce type dans le pays. J’espère que cela profitera à un grand nombre de joueurs », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Ashok Dhyan Chand, fils de l’ancien olympien et magicien du hockey, le major Dhyan Chand, a fait l’éloge de l’initiative et a déclaré: «En Inde, les parents éloignent les enfants du sport parce que les joueurs ont très peu de possibilités d’emploi. Cet effort d’IMT Ghaziabad est vraiment sans précédent et offrira des possibilités d’emploi aux sportifs.

L’ancien olympien de hockey Zafar Iqbal pense que le parcours changera la donne dans l’histoire du sport indien.

« Parallèlement à cela, après la fin de la vie sportive, il s’avérera être une étape importante pour les joueurs d’obtenir le gouvernement, des emplois non gouvernementaux et des emplois dans le secteur privé », a-t-il déclaré.

« Les joueurs qui remportent des médailles dans des compétitions internationales obtiennent d’énormes prix, un nom, un prestige et un emploi, mais des milliers d’acteurs au niveau national et étatique dans divers le sport est confronté à une crise de l’emploi. Ce cours est lancé pour l’autonomisation de ces joueurs », a-t-il déclaré.

