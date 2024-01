Imran qualifie le procès chiffré de « plaisanterie » sur la nomination d’une équipe de défense de l’État – Pakistan

Déplorant la nomination d’avocats de la défense dans l’affaire du chiffrement, l’ancien Premier ministre Imran Khan a déclaré samedi que le procès n’était rien de moins qu’une « plaisanterie » car l’accusation et l’équipe de défense appartenaient toutes deux au gouvernement.

“L’équipe de poursuite et les avocats de la défense appartiennent tous deux au gouvernement”, a déclaré Imran lors de l’audience d’aujourd’hui. “C’est une blague.”

Un ordre d’audience de vendredi publié aujourd’hui, disponible avec Aube.coma déclaré que Malik Abdur Rehman avait été nommé avocat de la défense d’Imran tandis que Hazrat Younis défendrait l’ancien ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi.

Rédigée par le juge Abual Hasnaat Muhammad Zulqarnain, l’ordonnance indiquait que l’avocat de la défense avait accepté le 16 janvier de mener les contre-interrogatoires mais ne s’était pas présenté aux deux audiences suivantes.

“Malgré plusieurs opportunités données aux savants avocats des accusés, ce tribunal n’a d’autre choix que de nommer les avocats de la défense des accusés pour procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge (TP)”, indique l’ordonnance.

«Ils représenteront le cas et procéderont à un contre-interrogatoire des prisonniers de guerre. Tous les prisonniers de guerre restants soient convoqués et les prisonniers de guerre présents au tribunal aujourd’hui sont liés [..] à venir le 27 janvier 2024 », ajoute-t-il.

L’affaire du chiffrement concerne un document diplomatique qui, selon l’acte d’accusation de l’Agence fédérale d’enquête, n’a jamais été restitué par Imran. Le PTI soutient depuis longtemps que le document contenait une menace de la part des États-Unis d’évincer Imran de son poste de Premier ministre.

En décembre de l’année dernière, le juge Miangul Hasan Aurangzeb avait empêché le tribunal spécial de poursuivre les suspects – y compris Qureshi – jusqu’au 11 janvier, soulignant qu’il y avait des « erreurs juridiques » dans cette affaire.

La décision fait suite à la requête d’Imran contestant le procès – qui se déroule à la prison d’Adiala – et les développements ultérieurs, y compris la formulation des accusations et le silence des médias.

Le tribunal spécial avait repris le procès cryptographique le mois dernier à la prison du district d’Adiala après qu’Imran et Qureshi aient été inculpés une deuxième fois dans cette affaire le 13 décembre.

L’ancien Premier ministre et Qureshi, également derrière les barreaux, ont été inculpés pour la première fois dans cette affaire en octobre. Tous deux avaient plaidé non coupable. L’IHC avait qualifié d’« erronée » la notification du gouvernement concernant un procès en prison et avait abandonné l’ensemble de la procédure.

En décembre, la Cour suprême avait approuvé la libération sous caution d’Imran et de Qureshi après leur arrestation. Alors qu’Imran reste incarcéré dans d’autres affaires, la libération attendue de Qureshi a également été bloquée car il a été malmené et de nouveau arrêté dans une nouvelle affaire le 9 mai.

Hier, le procureur de la FIA a demandé au tribunal spécial de supprimer le droit de l’avocat de la défense à un contre-interrogatoire, alléguant que la défense utilisait des tactiques dilatoires pour prolonger le procès.

Audience

Lors de l’audience de l’affaire plus tôt dans la journée, les avocats principaux du PTI n’étaient pas présents, de sorte que le contre-interrogatoire des témoins n’a pas pu avoir lieu.

Cependant, les avocats adjoints Usman Gill et Khalid Yousuf Chaudhry étaient présents. Les avocats de la défense de l’État désignés par le tribunal pour Imran et Qureshi, les avocats Rehman et Younis, se sont également présentés.

Au début de l’audience, une vive dispute a eu lieu entre Imran et le juge, le fondateur du PTI et Qureshi exprimant leur choc face aux avocats du gouvernement qui les représentaient devant le tribunal.

Imran et Qureshi ont exprimé leur méfiance dans la capacité des avocats à les défendre, ces derniers rejetant le dossier sur les avocats du gouvernement.

Le juge Zulqarnain a rappelé à Imran et Qureshi que leurs avocats ne s’étaient pas présentés devant le tribunal malgré trois chances.

À cela, Qureshi est intervenu en disant : « Ce n’est pas un drame gouvernemental et cela ne continuera pas comme ça. Quelle valeur aura le procès ainsi ?

Le juge a soutenu qu’il lui était facile de mettre fin au droit de la défense, mais le juge Zulqarnanin a déclaré qu’il accordait toujours aux accusés l’assistance d’un avocat de la défense.

“J’en ai marre d’ordonner à vos avocats de comparaître devant le tribunal”, a-t-il ajouté. « La Cour suprême a déclaré que le tribunal peut annuler la caution accordée aux accusés si des obstacles sont créés lors du procès. »

Ici, Qureshi a déclaré que la décision de la Cour suprême avait été ridiculisée, soulignant qu’il avait été arrêté dans une autre affaire dès sa libération.

Le juge Zulqarnain a alors demandé à Qureshi quel était l’intérêt de retarder l’affaire.

« Personne ne reste heureux en prison », a répondu Qureshi. «Je veux présenter mes avocats. Je ne fais pas confiance aux avocats du gouvernement.

Le juge a demandé à Qureshi d’appeler ses avocats au tribunal.

“Les avocats désignés par l’accusation assureront notre défense”, a-t-il déclaré. “Cela prouve seulement que la décision a déjà été prise contre nous.”

Gul a informé le tribunal que l’ancien ministre en chef intérimaire du Pendjab, Najam Sethi, a récemment déclaré que le verdict dans l’affaire du chiffrement serait annoncé d’ici le 5 février.

“Najam Sethi devrait être convoqué au tribunal et lui demander d’où il a obtenu ces informations”, a déclaré Qureshi au juge. À cela, le juge a demandé à Qureshi s’il faisait davantage confiance à Sethi ou au tribunal.

Le procureur de la FIA, Rizwan Abbasi, a exhorté le tribunal à annuler la libération sous caution d’Imran et Qureshi à la lumière du verdict de la Cour suprême. Ici, le juge Zulqarnain a déclaré au procureur qu’il examinerait lui-même la question de la libération sous caution.

Imran et Qureshi ont également eu l’occasion de parler aux médias dans la salle d’audience. Cependant, alors que l’audience se poursuivait, les journalistes ont été invités à quitter la salle d’audience.

Le juge a alors déclaré qu’il leur avait accordé toute la réparation possible.

« Qu’il s’agisse de vous fournir le code ou de rencontrer les avocats, j’ai accepté toutes vos demandes », a-t-il déclaré. «J’ai 75 demandes enregistrées concernant des réunions.»

Imran a souligné que les réunions n’ont pas eu lieu malgré l’ordonnance du juge.

L’ex-Premier ministre a déploré qu’il n’ait pas le droit de défendre cette cause par l’intermédiaire de ses avocats. “La procédure devrait se dérouler en ourdou”, a déclaré Imran. “Nous ne comprenons pas l’anglais parlé par les avocats du gouvernement.”

Le fondateur du PTI a qualifié la procédure de l’affaire de contraire aux exigences d’un procès transparent, ajoutant qu’un tel procès n’avait jamais eu lieu dans l’histoire du pays.

Qureshi a déclaré que la prison de Kot Lakhpat n’avait jamais fait l’objet d’un tel manque de respect auparavant. Il a déclaré que justice était refusée. “Il n’y a ni la crainte d’Allah, ni la crainte de la Constitution, ni la crainte de la loi.”

Le fondateur du PTI a soutenu devant le tribunal que ses avocats n’étaient pas autorisés à entrer dans la prison.

“Si Shah Mahmood Qureshi veut présenter ses arguments, il peut le faire lui-même”, a déclaré le juge. “Il m’a été facile de vous priver de votre droit à la défense.”

Acceptant la demande des accusés, le tribunal a ordonné au directeur de la prison d’Adiala de permettre aux accusés de rencontrer leurs avocats.

Le contre-interrogatoire de neuf autres témoins a été achevé aujourd’hui par les avocats du gouvernement. Au total, le contre-interrogatoire de 13 témoins a été achevé jusqu’à présent.

L’audience a été ajournée à lundi, date à laquelle commenceront les contre-interrogatoires de 12 autres témoins.

Plus à venir.