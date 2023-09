Imran Khan s’est inspiré des « éléments de style » d’Anil Kapoor et des films des années 80 de Jackie Shroff pour Once Upon Ay Time In Mumbai Dobaara

Imran Khan a déclaré que Once Upon Ay Time In Mumbai Dobaara était commercialisé comme un film de gangsters, mais il l’avait toujours vu comme une romance tragique.

Imran Khan revisite ses films et partage des détails intéressants à ce sujet sur son Instagram depuis le mois dernier. Le samedi 16 septembre, c’était au tour du drame de gangsters de 2013 Once Upon Ay Time In Mumbai Dobaara, qui mettait également en vedette Akshay Kumar et Sonakshi Sinha dans les rôles principaux.

« Il était une fois à Mumbai Dobaara (c’est l’orthographe officielle, zoomez sur l’affiche si vous ne me croyez pas) était un film délicat. Il était perçu et commercialisé comme un film de gangsters, mais je l’avais toujours vu comme un film de gangsters. une romance tragique ; même si les personnages sont des gangsters, l’intrigue est entièrement guidée par l’histoire d’amour, pas par les flics contre les voleurs », a écrit le neveu d’Aamir Khan.

Il a expliqué comment il s’était inspiré des looks d’Anil Kapoor et Jackie Shroff dans leurs films des années 80 pour son personnage, ajoutant : « J’étais enthousiasmé par l’ambiance rétro du film et j’ai pris beaucoup d’exemples de style d’Anil Kapoor. (Mashaal) et Jackie Shroff (Baap Numbri Beta Dus Numbri) dans leur gloire des années 80. J’ai laissé pousser mes favoris et ma moustache pour tenter d’être authentique, mais ce n’était pas le cas. »

L’acteur de Delhi Belly a poursuivi : « Alors que je devais initialement terminer le tournage de ce film en janvier 2013 et commencer le tournage de Gori Tere Pyaar Mein le mois suivant, les horaires se sont étendus jusqu’en août de la même année et nous étions toujours sur le tournage. filmer des scènes deux semaines avant la sortie ! Cela signifiait qu’après avoir tourné environ 30% de mes scènes, je devais me raser et me faire couper les cheveux pour pouvoir commencer GTPM, et compléter le reste de OUATIM avec des extensions de cheveux, de fausses favoris et un film collé. moustache, c’est facile à attraper, maintenant qu’on la cherche !’.

Parlant de ses co-stars Akshay et Sonakshi, Imran a conclu : « Le film n’a pas été très bien accueilli à sa sortie, et j’ai assumé l’essentiel de la responsabilité, mais cela n’a jamais terni l’affection que je ressentais pour mes coéquipiers. Akshay Kumar était la définition même. de Star de cinéma cool, et c’est probablement l’être humain le plus fort que j’ai rencontré dans la vraie vie, les avant-bras de ce mec sont aussi épais que mes mollets, sérieusement. Et j’ai adoré Sonakshi dès le premier jour. Intrépide et débridé en tant qu’acteur, et totalement dénué de toute suffisance. »





Once Upon Ay Time In Mumbai Dobaara était la suite du film à succès de 2010 Once Upon a Time in Mumbaai, qui mettait en vedette Ajay Devgn, Emraan Hashmi, Kangana Ranaut, Prachi Desai et Randeep Hooda dans les rôles principaux. Les deux films ont été réalisés par Milan Luthria.

