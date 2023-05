Imran Khan semble prêt pour une confrontation majeure avec les élites dirigeantes du Pakistan – et le Royaume-Uni a des raisons de s’inquiéter | Nouvelles du monde

Nous sommes habitués à voir des luttes intestines politiques au Pakistan, mais le sort d’Imran Khan et les troubles qui s’ensuivent suscitent de vives inquiétudes dans toute la région et jusqu’au Royaume-Uni.

Les images dramatiques d’une opération paramilitaire musclée saisir l’ancien premier ministre ont garanti une attention mondiale avec sa renommée mondiale en tant qu’ancien joueur de cricket.

Le playboy glamour, qui a mené son pays à la victoire en tant que capitaine de l’équipe nationale de cricket, était aussi bien connu pour ses exploits dans les boîtes de nuit du West End de Londres que pour ses prouesses en tant que sportif.

Mais il a renoncé à tout cela pour la vie dévote d’un homme politique pakistanais se consacrant à un second acte poursuivant une carrière de service public.

La vue de l’homme de 70 ans traîné dans la rue par une foule de crétins paramilitaires armés de matraques et de gilets pare-balles a provoqué l’indignation et garanti que les yeux du monde sont désormais fermement fixés sur le Pakistan.

Sa réputation d’application régulière de la loi fait l’objet d’un examen minutieux comme jamais auparavant. Et les troubles ne pouvaient pas arriver à un pire moment pour le pays avec une crise économique créant des conditions sèches pour une conflagration politique majeure.

L’arrestation a provoqué des troubles dans tout le pays, la destruction de biens, de multiples arrestations et au moins un décès. Cette violence a incité le Royaume-Uni et les États-Unis à appeler au respect de l’État de droit.

Image:

Un policier tire des gaz lacrymogènes pour disperser les partisans de M. Khan à Peshawar. Photo : AP



M. Khan est enfermé depuis un an dans une guerre des mots et une lutte politique avec le gouvernement pakistanais et le complexe du renseignement militaire. Ce dernier est souvent considéré comme le véritable pouvoir derrière les politiciens au Pakistan.

Il a été élu, pense-t-on, avec le soutien de l’armée en 2018, mais s’est brouillé avec les généraux et a été évincé lors d’un vote de censure en avril de l’année dernière. Depuis, il a vivement critiqué à la fois l’armée et le gouvernement, exigeant des élections anticipées et les accusant d’avoir peur.

Le gouvernement comprend des membres des familles politiques les plus puissantes du Pakistan, des noms bien connus au Royaume-Uni.

Image:

Un partisan de Khan lance des pierres à l’aide d’une fronde sur des policiers à Peshawar



Bilal Bhutto Zardari est le ministre des Affaires étrangères formé à Oxford et fils de l’ancien premier ministre assassiné Benazir Bhutto et de l’ancien président Asif Ali Zardari.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif est le frère de l’ancien Premier ministre élu trois fois Nawaz Sharif.

Les critiques disent que les politiciens, les généraux et les fantômes sont responsables d’un partage corrompu du pouvoir qui laisse des millions de Pakistanais appauvris.

En savoir plus

Le parcours d’Imran Khan de playboy à Premier ministre

La police dépose des accusations de terrorisme contre Khan

Des bombes à essence lancées et des coups de feu tirés sur la police pakistanaise

Image:

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan fait des gestes dans une déclaration vidéo avant son arrestation



Le Pakistan a été victime des mêmes vents contraires économiques qui ont balayé d’autres pays asiatiques. L’instabilité politique et les troubles surviennent à un moment de crise économique et de difficultés qui risquent d’attiser davantage les tensions.

Le Royaume-Uni entretient de solides liens d’immigration, économiques, diplomatiques et commerciaux avec le Pakistan.

Plus d’un million et demi de personnes en Grande-Bretagne sont d’origine pakistanaise. Un Pakistan instable inquiète le gouvernement britannique, d’où ses premiers appels au calme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:50

L’avocat de Khan dit que l’arrestation était un « enlèvement d’État »



Le Pakistan est un pays doté de l’arme nucléaire qui entretient également des liens de sécurité étroits avec le Royaume-Uni.

Ses alliés surveilleront également, en espérant que le bouleversement actuel passera bientôt.

La popularité de M. Khan, sa contestation directe des structures de pouvoir corrompues du Pakistan et la toile de fond économique explosive seront source d’inquiétude dans les capitales occidentales.

Mais une confrontation majeure semble probable entre les partisans de M. Khan et les élites dirigeantes du pays.

Les gouvernements occidentaux exhorteront ces derniers à faire preuve d’une extrême prudence.