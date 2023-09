Imran Khan révèle que la star du film I Hate Luv Storys qui ne se souvient plus de ses répliques est basée sur un véritable acteur de Bollywood…

Imran Khan a également expliqué pourquoi le titre de I Hate Luv Storys était mal orthographié, affirmant que « la boucherie orthographique a été faite au service de la numérologie ».

Imran Khan partage des photos BTS et des détails intéressants sur ses films sur Instagram depuis quelques jours. Le mardi 12 septembre, il a choisi la comédie romantique de 2010 I Hate Luv Storys, qui le mettait en face de Sonam Kapoor et marquait les débuts en tant que réalisateur de Punit Malhotra.

Révélant pourquoi le titre était mal orthographié, Imran a écrit : « Je déteste les histoires d’amour. Tout d’abord, abordons l’orthographe du titre, qui m’a toujours donné l’impression de porter mes chaussures aux mauvais pieds. La boucherie orthographique a été faite au service de la numérologie, à laquelle personnellement je n’ai jamais adhéré, mais nous voilà, 13 ans plus tard, toujours en train de parler de la popularité du film, alors qu’est-ce que j’en sais.

Il a également parlé de sa relation avec son réalisateur Punit et sa co-star Sonam, en ajoutant : « Que puis-je vous dire sur la réalisation de ce film ? Je me suis immédiatement entendu avec Punt Malhtra et nous avons rapidement développé une excellente relation de travail. Et le l’éthérée Sonam Kapoor dans le rôle de ma partenaire, comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas vraiment un défi de passer ces mois à la regarder avec admiration, à jouer le rôle d’un homme qui tombe amoureux. »

Imran a également expliqué comment certains des personnages du film étaient basés sur de vraies personnes de Bollywood. « L’énergie était incroyable, et comme nous racontions une histoire sur le cinéma, il y avait un scintillement supplémentaire dans les yeux de tout le monde, et nous avons toujours rigolé en tournant des scènes dont nous savions qu’elles étaient basées sur la réalité… tout le monde connaît le célèbre réalisateur. qui a inspiré la scène où Samir Soni punit ses AD comme un professeur d’école, ou la star de cinéma d’Aamir Ali qui a besoin d’énormes aide-mémoires pour ses répliques ! », a-t-il écrit.

Parallèlement à ce long message, Imran a partagé cinq photos des coulisses et a conclu ses réflexions : « J’ai tellement de photos du tournage de ce film, c’était difficile d’en choisir seulement quelques-unes, mais c’est quand même évident de voir à quel point c’est amusant. nous l’avons tous eu. »





Produit par Dharma Productions de Karan Johar et UTV Motion Pictures, aujourd’hui disparu de Ronnie Screwvala, I Hate Luv Storys a été un succès au box-office car il avait un budget annoncé de Rs 25 crore et a rapporté Rs 70 crore dans le monde.