Imran Khan remercie les fans pour leur patience lors de son retour à Bollywood ; dit: « Je travaille dessus »

Il y a quelques jours, Imran Khan a été demandé par un fan quand il ferait un retour. Et il a répondu à son message mais avec une torsion. Cependant, il semble qu’Imran ait sous-estimé ses fans qui attendaient avec impatience son retour au cinéma de Bollywood. Imran Khan a maintenant fait le point sur la même chose. L’acteur de Jaane Tu Ya Jaane Na a partagé une publication sur son compte Instagram et les fans l’inondent à nouveau de commentaires concernant son retour.

Imran Khan remercie les fans pour leur patience lors de son retour à Bollywood

L’acteur de Bollywood, Imran Khan, a partagé une capture d’écran de son post et de son style d’écriture unique, plein d’esprit et loufoque, Imran s’est adressé à ses fans. Il a écrit: « A qui de droit; je vous entends. Et j’y travaille. Merci d’avoir été si patient avec moi. » Imran a partagé la capture d’écran de son fil de discussion qui comprend également la réponse de l’un de ses fans. Le fan lui a demandé de faire Luck 2. Selon le rapport, la performance de Luck n’était pas à la hauteur. Et il semble qu’Imran ait partagé le message avec un humour d’autodérision. « Je suppose que c’est ce que j’obtiens en postant sur Threads », a écrit Imran Khan dans la légende.

Découvrez le dernier post Instagram d’Imran Khan sur son retour ici:

Les fans ont suggéré Imran Khan sur les films dont il peut faire partie, qui sont les suites de ses comédies romantiques. Les internautes demandent à Imran de faire un retour avec un film rom-com.

Qu’est-ce qui a fait penser Imran Khan à son retour à Bollywood ?

Eh bien, il se trouve que Zeenat Aman a posté une vidéo de son dernier travail sur son compte Instagram. Et là-dessus, l’un des internautes du nom d’Aditi s’est lamenté dans la section des commentaires en interrogeant Imran sur son retour. Et Imran lui a en fait répondu en disant qu’il laissait son retour sur Internet. Si son commentaire obtient un million de likes, il y réfléchira. Et Internet a répondu. En 24 heures, le commentaire d’Imran Khan a obtenu plus d’un million de likes. Il a également partagé la vidéo de Zeenat Aman sur ses histoires et a affirmé prendre des indices et des leçons sur la façon de faire un retour de l’actrice vétéran.

Imran Khan a été vu pour la dernière fois à Katti Batti aux côtés de Kangana Ranaut. Le film est sorti en 2015. Depuis, Imran est resté à l’écart des regards des médias et a apparemment quitté Bollywood.