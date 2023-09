Imran Khan parle de ses problèmes de santé mentale, de ses sentiments d’automutilation et dit « quand vous avez vécu… »

Imran Khan a également expliqué comment il n’était pas capable d’accepter l’amour de ses fans et avait tendance à se concentrer sur les « mots laids pour se punir ». Écrivant une note émouvante sur Instagram, évoquant ses sentiments d’automutilation, Imran Khan a écrit une note.

Le neveu d’Aamir Khan, Imran Khan, retrouve lentement le chemin de ses fans après avoir quitté les projecteurs il y a quelques années. Imran Khan, qui a été vu pour la dernière fois dans le film Katti Batti de 2015, a récemment parlé de son parcours dans l’industrie et de sa « relation compliquée » avec sa carrière. Imran Khan a également récemment déclaré avoir un état d’esprit pessimiste et être si dur avec lui-même qu’il a continué à se concentrer sur la négativité qui se présentait à lui.

Écrivant une note émouvante sur Instagram, évoquant ses sentiments d’automutilation, Imran Khan a écrit : « ** Déclenchez un avertissement d’automutilation ** Désolé pour le silence… quand vous avez vécu si longtemps dans l’obscurité, le soleil peut vous sembler insupportable. brillant au début. J’ai été inondé de tellement de messages d’amour, de soutien et d’encouragement que c’était bizarre. Contre nature.

Imran Khan a également expliqué comment il n’était pas capable d’accepter l’amour de ses fans et avait tendance à se concentrer sur les « mots laids pour se punir ».

Imran Khan a écrit : « Je ne pouvais pas absorber autant de positivité, alors à la place, je suis allé chercher les mots laids, les mots blessants qui ressemblent davantage à la Voix dans ma tête, parce que cela me semble plus familier. J’ai vérifié Reddit (toujours fiable), les sections de commentaires des articles de presse, partout où je pouvais trouver des mots assez tranchants pour me couper. »

Pour conclure, Imran Khan a partagé un message positif avec ses fans et a écrit : « Nous avons tous des cicatrices, de vieilles blessures qui font encore mal. Mais l’amour guérit. L’amour donne du pouvoir et est édifiant, et si vous avez la chance de recevoir ce genre de » L’amour que j’ai, je pense qu’il commence à combler ces cicatrices. Il vous recouvre d’une couche d’armure protectrice. Vous ne comprendrez peut-être jamais pleinement à quel point votre amour me donne du pouvoir, mais sachez que je vous suis reconnaissant. Vous me faites ressentir 304,8. cm de haut. »

