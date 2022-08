Imran Khan obtient une caution temporaire suite à des accusations de terrorisme au Pakistan

ISLAMABAD — L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan s’est vu accorder une protection temporaire contre l’arrestation jeudi par le tribunal antiterroriste d’Islamabad, une décision qui devrait atténuer les tensions croissantes entre l’ancien dirigeant et le gouvernement actuel, après que la lutte pour le pouvoir a menacé d’éclater en violence cette semaine .

Khan a été accusé d’avoir menacé des responsables gouvernementaux actuels et un juge dimanche après avoir critiqué les individus lors de l’un des grands rassemblements bruyants qu’il a organisés depuis son éviction en avril. Les rassemblements sont souvent suivis par des milliers de partisans et présentent ses discours enflammés dénonçant le gouvernement actuel du Pakistan comme corrompu et une marionnette étrangère.