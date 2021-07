Imran Khan, le Premier ministre pakistanais, embrasse la politique de la Chine envers les Ouïghours

Une grande partie de la communauté internationale avait condamné la détention massive et les efforts d’assimilation forcée des Ouïghours, que le département d’État américain a qualifié de « génocide ». Plus d’un million de Ouïghours, un groupe ethnique minoritaire majoritairement musulman, ont été envoyés dans ce que Pékin appelle des « centres d’enseignement et de formation professionnels », mais qui, selon les groupes de défense des droits humains, sont des camps de détention, où de nombreux abus ont été signalés.