Imran Khan : l’ancien Premier ministre pakistanais enquêté par la police en vertu de la loi antiterroriste

Selon des documents de police vus par CNN, la police a ouvert une enquête après que Khan ait promis de “prendre des mesures” contre le chef de la police et une femme magistrat lors d’un discours à Islamabad samedi.

“Écoutez directeur inspecteur général (de la police), nous n’allons pas vous laisser partir, nous allons porter plainte contre vous. Et madame la magistrate, vous devriez également vous préparer, nous prendrons des mesures contre vous”, a déclaré Khan. des centaines de ses partisans lors d’un rassemblement organisé en faveur de son ancien chef d’état-major, Shahbaz Gill, qui a été arrêté au début du mois pour sédition après avoir exhorté les soldats à désobéir aux ordres des chefs militaires.

Khan a allégué que la police avait torturé Gill pendant sa garde à vue, des affirmations qui ont gagné du terrain parmi les partisans de l’ancien Premier ministre. La police d’Islamabad a nié les allégations de Khan, déclarant samedi à CNN que Gill n’avait pas été torturé.

Dimanche, la police d’Islamabad a tweeté une vidéo du discours de Khan, disant: “Quiconque fait des menaces ou des accusations sera traité conformément à la loi.”

Khan n’a pas été arrêté et n’a pas commenté publiquement l’enquête. Son parti pakistanais Tehreek-e-Insaaf (PTI) a déclaré que l’enquête était basée sur “des allégations frivoles sans fondement juridique”.

L’équipe de Khan a déposé lundi une demande de libération sous caution devant la Haute Cour d’Islamabad, a déclaré à CNN le coordinateur des médias du PTI, Raoof Hassan.

“Maintenant, s’ils doivent l’arrêter, ils devront faire annuler la caution préalable à l’arrestation. Cela va maintenant devenir une bataille juridique”, a déclaré Hassan.

Des centaines de partisans de Khan se sont rassemblés devant son domicile samedi soir à la suite des informations faisant état de l’enquête policière, jurant de “prendre le contrôle” de la capitale s’il était détenu.

“Imran Khan est notre ligne rouge” a dit Shah Mahmood Qureshi, haut responsable politique du PTI et ancien ministre des Affaires étrangères, samedi. “Chaque enfant et adulte du Pakistan répondra à l’appel de Khan et (le Premier ministre) Shahbaz Sharif sera responsable des conséquences qui s’ensuivront.”

Interdiction de diffusion en direct

Alors que les tensions augmentent, l’Electronic Regulatory Authority (PERA) du Pakistan a émis samedi soir une ordonnance interdisant la diffusion en direct des discours de Khan à la télévision, invoquant un “discours de haine”.

Khan “portait des allégations sans fondement et propageait des discours de haine par ses déclarations provocatrices contre les institutions de l’État”, selon un communiqué de la PERA, ajoutant que les commentaires étaient “susceptibles de troubler la paix et la tranquillité publiques”.

Les chaînes peuvent diffuser ses discours enregistrés, selon l’ordre.

Dans un message Twitter lundi, Khan a accusé le gouvernement de bloquer temporairement YouTube lors de son discours de samedi. “Ce n’est pas seulement une violation flagrante de la liberté d’expression, mais cela affecte également négativement l’industrie des médias numériques et les moyens de subsistance de beaucoup”, a-t-il déclaré.

CNN a contacté YouTube et le gouvernement pakistanais pour obtenir des commentaires.

Les tensions entre Khan et le gouvernement de Sharif ont mijoté depuis que le joueur de cricket devenu leader populiste a été dramatiquement évincé lors d’un vote de censure parlementaire le 10 avril.

Khan a affirmé qu’il y avait un complot dirigé par les États-Unis contre lui, accusant Sharif et l’armée pakistanaise de travailler avec Washington pour renverser son gouvernement. Les États-Unis, Sharif et l’armée pakistanaise ont tous nié les allégations.

Mais les affirmations de Khan ont touché une corde sensible auprès d’une population jeune dans un pays où le sentiment anti-américain est courant et où la colère contre l’establishment est alimentée par une crise du coût de la vie. La popularité durable de Khan s’est traduite par de récentes victoires électorales provinciales pour son parti et il a appelé à plusieurs reprises à un nouveau vote parlementaire lors de rassemblements de masse organisés depuis son éviction.