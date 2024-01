Imran Khan : l’ancien Premier ministre pakistanais condamné à 10 ans de prison

ISLAMABAD (AP) — Un tribunal pakistanais a condamné mardi l’ancien Premier ministre Imran Khan et l’un des députés de son parti à 10 ans de prison chacun, après les avoir reconnus coupables de révélation de secrets officiels. Le verdict a suscité de vives critiques de la part des partisans de Khan.

C’est également un nouveau coup dur pour Khan, une ancienne star du cricket devenue homme politique islamiste qui a été évincé lors d’un vote de censure au Parlement en avril 2022 et qui purge actuellement une peine de trois ans de prison dans une affaire de corruption.

Selon Zulfiqar Bukhari, porte-parole en chef du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan, le verdict a été annoncé par un tribunal spécial installé dans la prison de la ville-garnison de Rawalpindi, où Khan est détenu. Les autorités ont déclaré que Khan et son adjoint Shah Mahmood Qureshi, qui a également été condamné à 10 ans de prison, ont le droit de faire appel de la décision rendue mardi dans cette affaire, connue sous le nom de Cipher.

L’équipe juridique de Khan prévoyait de faire appel de la condamnation devant la Haute Cour d’Islamabad mercredi.

La décision intervient avant les élections parlementaires du 8 février au Pakistan – un vote est interdit à Khan. de courir dans à cause de sa condamnation pénale antérieure.

Bien qu’il ne soit pas sur le bulletin de vote, Khan reste une force politique puissante en raison de son soutien populaire et de sa rhétorique anti-establishment. Il dit le poursuites judiciaires contre lui étaient un complot visant à le mettre à l’écart avant le vote.

Le Pakistan a vu manifestations violentes après l’arrestation de Khan en mai 2023 et les autorités ont depuis lors réprimé ses partisans et son parti.

La commission des droits de l’homme du Pakistan a déclaré qu’il y avait peu de chances d’élections parlementaires libres et équitables le mois prochain à cause du « trucage avant le scrutin ». Il a également exprimé son inquiétude quant au rejet par les autorités des candidatures de Khan et de hauts responsables de son parti.

L’affaire Cipher est l’une des plus de 150 affaires contre Khan. D’autres accusations vont de l’outrage au tribunal au terrorisme et à l’incitation à la violence.

Dans l’affaire Cipher, Khan aurait brandi un document confidentiel – un câble classifié – lors d’un rassemblement après son renversement. Le document n’a pas été rendu public par le gouvernement ou les avocats de Khan, mais il s’agissait apparemment d’une correspondance diplomatique entre l’ambassadeur du Pakistan à Washington et le ministère des Affaires étrangères à Islamabad.

Au cours de son discours, Khan a affirmé que le document était la preuve qu’il était menacé et que son éviction était une conspiration américaine, prétendument exécutée par l’armée et le gouvernement du Pakistan. Les responsables de Washington et du Pakistan ont nié cette affirmation.

Le parti de Khan a déclaré dans un communiqué qu’il se tenait aux côtés de Khan et de Qureshi, “qui ont défendu le Pakistan et défendu une véritable indépendance”. Le PTI a qualifié la procédure de « simulacre de procès » et a déclaré que le juge n’avait même pas autorisé les avocats de Khan et Qureshi à les défendre.

Cependant, le parti a demandé à ses partisans de rester pacifiques et de ne pas recourir à la violence, en attendant un appel de la décision par la voie judiciaire.

« Nous devrions exploiter et canaliser ces énergies pour le jour du scrutin » du 8 février afin de garantir que les candidats de Khan remportent le vote « avec une majorité écrasante », a déclaré Omar Ayub, un partisan de longue date de Khan. “Le PTI poursuivra sa lutte pour mettre le Pakistan sur la voie de la démocratie afin que la suprématie de la loi et de la constitution soit assurée.” il a dit.

Au cours du procès, le PTI craignait que Khan ne soit condamné à mort pour trahison. Khan a clamé son innocence et a déclaré qu’il n’avait pas divulgué le contenu exact du câble. Qureshi a été accusé d’avoir manipulé le contenu d’un câble diplomatique pour obtenir un avantage politique.

L’analyste politique Muhammad Ali a déclaré que le dernier verdict était attendu, tant pour Khan que pour son adjoint. Selon lui, les deux hommes ont « en effet porté atteinte aux relations diplomatiques du Pakistan avec les États-Unis, et ils ont également embarrassé Asad Majeed, alors ambassadeur du Pakistan aux États-Unis », a déclaré Ali.