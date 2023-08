Imran Khan: l’ancien Premier ministre pakistanais arrêté après sa condamnation

ISLAMABAD –

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté samedi après qu’un tribunal l’ait condamné à trois ans de prison pour corruption, une évolution qui pourrait mettre fin à son avenir politique.

Le tribunal a jugé que Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure en avril 2022 mais reste la principale figure de l’opposition du pays, avait dissimulé des actifs après avoir vendu des cadeaux à l’État. La police a agi rapidement pour emmener l’ancienne star du cricket de son domicile dans la ville orientale de Lahore à la capitale pakistanaise, Islamabad, a déclaré l’officier supérieur de police Ali Nasir Rizvi.

Les efforts pour mettre l’homme politique qui divise derrière les barreaux se sont intensifiés avant les élections générales de cette année parce que sa popularité et sa large base de soutien, combinées à sa capacité à mobiliser des foules massives, constituent une menace pour la coalition au pouvoir et ses partisans dans la puissante armée pakistanaise qui a été l’arbitre final de la politique du pays depuis l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.

C’est la deuxième fois cette année que Khan est détenu, rejoignant d’autres anciens premiers ministres pakistanais qui ont été arrêtés et ont vu des interventions militaires au fil des ans. Il a été accusé de plus de 150 affaires judiciaires depuis sa destitution, dont plusieurs pour corruption, terrorisme et incitation à la violence lors de manifestations meurtrières après son arrestation en mai, lorsque ses partisans ont attaqué des propriétés gouvernementales et militaires à travers le pays.

La peine de prison pourrait interdire à Khan de faire de la politique avant les élections de cette année en vertu d’une loi qui stipule que les personnes condamnées au pénal ne peuvent pas occuper ou se présenter à des fonctions publiques. Son parti pakistanais Tehreek-e-Insaf, ou PTI, a déclaré qu’il contesterait la décision.

La ministre de l’Information, Maryam Aurangzeb, a nié que l’arrestation de Khan ait quoi que ce soit à voir avec les élections à venir et a déclaré que Khan avait eu toutes les chances de se défendre contre les accusations de dissimulation d’actifs.

« Au lieu de cela, Imran Khan a utilisé le temps pour retarder la procédure judiciaire et a fait des allers-retours devant la Haute Cour et la Cour suprême pour mettre fin à cette affaire », a-t-elle déclaré.

Aurangzeb a ajouté que Khan a été « reconnu coupable de pratiques illégales, de corruption, de dissimulation d’actifs et de déclaration erronée de richesse dans les déclarations de revenus ».

Le porte-parole du PTI, Rauf Hasan, a décrit le procès pour dissimulation d’avoirs comme « le pire de l’histoire et équivalant au meurtre de la justice ».

Le parti de Khan a publié un message vidéo le montrant chez lui à Lahore derrière un bureau avec les drapeaux pakistanais et PTI en arrière-plan. Il n’était pas immédiatement clair quand l’enregistrement a été fait.

Il a dit à ses partisans qu’il serait en prison au moment où le message leur parviendrait et qu’ils ne devraient pas rester tranquillement chez eux.

« Je ne fais pas ça pour ma liberté », a-t-il déclaré. « Je le fais pour ma nation, vous, l’avenir de vos enfants. Si vous ne défendez pas vos droits, vous vivrez la vie d’esclaves et les esclaves n’ont pas de vie. »

Il a exhorté les gens à manifester pacifiquement jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs droits, à savoir un gouvernement de leur choix par le vote et « pas celui comme la puissance occupante d’aujourd’hui ».

À Lahore, un groupe d’avocats pro-Khan s’est rendu à son domicile de Zaman Park et a scandé des slogans protestant contre sa condamnation et son arrestation. Dans la même ville, les partisans d’un parti politique rival ont distribué des bonbons pour célébrer la détention.

Son ancien secrétaire politique, Aun Chaudhry, a déclaré que les événements de samedi contribueront à la stabilité politique, tandis que le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari a décrit les développements de la journée comme une amélioration pour Khan.

Khan a été transféré samedi soir dans une prison de haute sécurité du district d’Attock, au Pendjab, connue pour ses conditions difficiles. Sa population carcérale comprend des militants condamnés et des militants en attente de jugement.

Khan est le septième ancien Premier ministre à être arrêté au Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto a été arrêté et pendu en 1979. Le frère de l’actuel Premier ministre, Nawaz Sharif, qui a également été Premier ministre, a été arrêté à plusieurs reprises pour des allégations de corruption.

Babar Dogar a contribué de Lahore.