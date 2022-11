Imran Khan: l’ancien Premier ministre pakistanais a reçu une balle dans la jambe lors d’une tentative d’assassinat lors d’un rassemblement

Islamabad, Pakistan

CNN

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a reçu une balle dans la jambe lors d’un rassemblement jeudi, selon un responsable de son parti, qui a déclaré que l’incident était une tentative d’assassinat.

Une balle a touché Khan après qu’un homme armé a ouvert le feu, a déclaré Asad Umar, haut responsable du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), qui a ajouté plus tard : “Oui, il a été abattu, il y a des plombs dans sa jambe, son os a été ébréché , il a également reçu une balle dans la cuisse.

L’ancien capitaine de cricket pakistanais a été emmené du site du rassemblement juste à l’extérieur de la ville de Gujranwala pour se faire soigner à Lahore, à environ deux heures et demie de route. Il est actuellement hors de danger et dans un état stable, a ajouté Umar.

Plus tôt, le sénateur Fawad Chaudhry, un haut responsable politique du PTI et ancien ministre de l’Information de Khan, a déclaré que Khan subissait une intervention chirurgicale et que six autres personnes étaient blessées et toujours soignées.

Un homme soupçonné d’avoir tiré des coups de feu lors du rassemblement a été arrêté jeudi, a indiqué la police, qui a ajouté que le suspect avait été arrêté avec un pistolet 9 mm et deux chargeurs vides.

Au moins une personne a été tuée dans l’incident, selon Faisal Javed, un haut responsable politique du PTI et proche allié de Khan qui a été blessé à la tête lors de l’attaque. Le nom de la victime n’a pas été dévoilé.

Dans une déclaration vidéo, Javed, que l’on peut voir assis tout en recevant un traitement, a déclaré : « S’il vous plaît, priez pour nous, pour Imran Khan, priez pour nos collègues qui sont gravement blessés et priez pour notre membre du parti qui est décédé et est martyrisé. ”

Khan était au septième jour d’une tournée nationale de rassemblement appelant à l’avancement des élections à partir d’août de l’année prochaine.

Des manifestations ont éclaté à travers le Pakistan pour soutenir Khan, y compris dans la capitale Islamabad ainsi qu’à Peshawar, où environ 800 manifestants se sont rassemblés, bloquant les routes pendant environ deux heures tout en brandissant des drapeaux du parti et en scandant des slogans contre l’armée et le gouvernement fédéral.

Plusieurs politiciens du PTI se sont adressés à la foule, dont le membre de l’assemblée provinciale Fazal Elahi, qui a déclaré que l’attaque faisait partie d’un complot contre la direction du PTI.

“Aujourd’hui, nous avons organisé une manifestation pacifique qui se poursuivra également à l’avenir”, a déclaré Elahi.

Khan allègue que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah et un haut responsable du renseignement, le général de division Faisal Naseer, étaient à l’origine de l’attaque de jeudi.

Khan a porté ces accusations dans une déclaration partagée par le haut dirigeant du PTI, Umar, qui a déclaré avoir récemment parlé à Khan.

“J’obtenais des informations sur le fait que cela allait se produire à l’avance”, a déclaré Khan, selon Umar. “Ces hommes doivent être démis de leurs fonctions, s’ils ne sont pas démis de leurs fonctions, il y aura des protestations.”

Sharif, qui est arrivé au pouvoir après que Khan ait perdu un vote parlementaire de censure en avril, a condamné l’attaque de jeudi contre son rival politique sur Twitter.

“Je condamne l’incident du tir sur le président du PTI Imran Khan dans les mots les plus forts”, a écrit Sharif, ajoutant qu’il a demandé un “rapport immédiat sur l’incident” et qu’il priera pour le rétablissement des blessés.

« La violence ne devrait pas avoir sa place dans la politique de notre pays », a écrit Sharif.

Le 21 octobre, la Commission électorale du Pakistan (ECP) a recommandé que Khan soit disqualifié pour occuper un poste politique pendant cinq ans, une décision susceptible d’attiser davantage les tensions politiques dans le pays.

En lisant la recommandation, le chef de l’ECP, Sikandar Sultan Raja, a déclaré que Khan avait été disqualifié pour avoir été impliqué dans des “pratiques de corruption”.

La commission a déclaré que sa décision était fondée sur le fait que Khan avait “fait de fausses déclarations” concernant la déclaration de vente de cadeaux qui lui avait été envoyée par les dirigeants d’Arabie saoudite et de Dubaï pendant son mandat – une infraction illégale en vertu de la constitution du pays. .

Khan a été renversé lors d’un vote de censure à la suite d’allégations de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion économique.

Depuis lors, il a affirmé à plusieurs reprises, sans fournir aucune preuve, que les États-Unis avaient orchestré son éviction. Les allégations de Khan sont devenues un élément de base lors des rassemblements qu’il a organisés à travers le Pakistan dans le but de revenir au pouvoir.

Ses affirmations ont touché une corde sensible auprès d’une population jeune dans un pays où le sentiment anti-américain est élevé et où les sentiments anti-establishment sont alimentés par une crise du coût de la vie croissante.

Ce n’est pas la première fois que des politiciens pakistanais sont attaqués.

L’ancien Premier ministre Benazir Bhutto a été assassiné le 27 décembre 2007, puis le Premier ministre Yousaf Raza Gillani a survécu à une tentative d’assassinat en 2008.

Jeudi, les États-Unis ont condamné l’attaque contre l’ancien Premier ministre. « Les États-Unis condamnent fermement l’attaque contre Imran Khan et ses partisans et espèrent le prompt rétablissement de tous ceux qui ont été blessés. La violence n’a pas sa place en politique », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes à bord d’Air Force One en route vers le Nouveau-Mexique.

“Nous appelons toutes les parties à rester pacifiques et à s’abstenir de toute violence.”