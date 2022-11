Imran Khan: l’ancien joueur de cricket pakistanais et Premier ministre a reçu une balle dans la jambe lors d’une tentative d’assassinat apparente | Nouvelles du cricket

L’ancien joueur de cricket pakistanais et Premier ministre Imran Khan a reçu une balle dans la jambe lors de ce que ses partisans qualifient de tentative d’assassinat.

Un homme armé aurait ouvert le feu alors que Khan prononçait un discours devant des partisans lors d’un rassemblement à Wazirabad.

Cordelia Lynch de Sky News était sur les lieux et a déclaré qu’un producteur de Sky News se tenait près du joueur de cricket devenu politicien peu de temps après sa sortie de son conteneur après la fusillade.

Khan a été expulsé de la scène et ses partisans ont déclaré qu’il avait survécu à l’attentat contre sa vie.

L’ancien capitaine pakistanais a appelé à de nouvelles élections après avoir été évincé du poste de Premier ministre en avril. Il a prononcé des discours lors de rassemblements à travers le Pakistan.

Il était six jours après le début de la marche de Lahore à Islamabad dans sa volonté d’organiser des élections anticipées lorsque la fusillade a eu lieu.

Une grande foule s’était rassemblée pour l’entendre parler, et Lynch a déclaré qu’elle l’avait interrogé sur les lieux au sujet des menaces de violence.

Il a décrit la marche comme une manifestation “pacifique” – lorsqu’il y a eu une “agitation soudaine”.

“Les blessés ont été emmenés dans une ambulance… beaucoup de panique… les gens se sont précipités. Personne ne pouvait vraiment comprendre ce qui se passait”, a déclaré Lynch.

“Puis Imran Khan a émergé. Il avait reçu une balle, je crois, dans la jambe gauche. En fait, notre producteur ici, Mohammed, a pu le voir. Il était très proche d’Imran Khan lorsqu’il a émergé.

“Il a été emmené… un médecin, qui se trouvait à proximité, a soigné trois patients. C’était le pire des cas. Ce qui inquiète tant de gens, c’est que cette manifestation pacifique ait le potentiel de devenir violente.”

Image:

Imran Khan a été interviewé par Cordelia Lynch de Sky News jeudi





Khan emmené à Lahore pour y être soigné

Selon Lynch, elle était assise avec Khan à l’intérieur du conteneur lorsqu’ils ont entendu des cris avant qu’on ne leur dise de descendre immédiatement du conteneur.

“On craignait que le tireur soit toujours à bord. Mais à ce stade, il n’était pas clair s’il y avait des menaces à l’extérieur. Nous n’avons entendu aucun coup de feu. À ce stade, on ne savait pas si des personnes avaient été poignardées ou abattues, ” dit-elle.

Lorsqu’ils sont sortis, Lynch a déclaré avoir entendu des personnes dans la foule “paniquée” crier “Imran Khan est mort”, tandis que la police armée et les services d’urgence sont intervenus.

Elle a ajouté que Khan avait été transporté dans un hôpital de Lahore pour être soigné d’une blessure par balle à la jambe, tandis que Faisal Javed, le chef du parti politique PTI, figurait également parmi les blessés.

Khan brillante carrière de test

Avant d’entrer en politique, Khan a eu une brillante carrière de cricket de deux décennies avec le Pakistan, après avoir fait ses débuts en première classe à l’âge de 16 ans.

Entre 1971 et 1976, Khan a joué au cricket de comté pour le Worcestershire et a fait ses débuts en test contre l’Angleterre en juin 1971 à Edgbaston.

En 1974, il fait ses débuts à l’ODI contre l’Angleterre à Trent Bridge. Au cours des années 1970, il s’est imposé comme l’un des quilleurs les plus rapides du cricket mondial et l’un des pionniers du bowling inversé.

Dans une brillante carrière de test, Khan a disputé 88 matchs, remportant 362 guichets et marquant 3 807 points. Il a également fait 175 apparitions à l’ODI, marquant 3 709 courses et prenant 182 guichets.

En 1982, Khan a été nommé capitaine de l’équipe de cricket du Pakistan à l’âge de 31 ans, succédant à Javed Miandad.

Il a été capitaine de l’équipe dans 48 tests, en remportant 14 et en perdant huit et a mené l’équipe dans 139 ODI, en remportant 77 et en perdant 57.

Khan a mené l’équipe à sa première victoire en test en Angleterre à Lord’s et il a également guidé le Pakistan vers sa première victoire en série de tests contre l’Inde et l’Angleterre en 1987.

Le lanceur rapide a pris sa retraite du cricket international après avoir mené le Pakistan à la victoire lors de la Coupe du monde de 1987, mais est revenu sur le côté un an plus tard.

Le sommet de Khan en tant que capitaine et joueur de cricket est survenu lorsqu’il a mené le Pakistan à la victoire lors de la Coupe du monde de cricket de 1992.