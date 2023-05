Imran Khan, la star du cricket qui a abandonné l’image de playboy pour gouverner le Pakistan

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan (C) s’adresse à ses partisans lors d’une marche anti-gouvernementale vers la capitale Islamabad, exigeant des élections anticipées, à Gujranwala le 1er novembre 2022.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté mardi devant un tribunal d’Islamabad.

Khan a survécu à une tentative d’assassinat en 2022 lors d’un rassemblement politique.

Il a été évincé de son poste de Premier ministre lors d’un vote de censure en avril de l’année dernière.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, un héros du cricket devenu politicien qui a été arrêté mardi, a suscité le soutien populaire au milieu d’une inflation élevée depuis des décennies et d’un ralentissement économique paralysant avant son éviction l’année dernière.

L’homme de 70 ans n’a depuis montré aucun signe de ralentissement, même après avoir été blessé lors d’une attaque contre son convoi en novembre alors qu’il dirigeait une marche de protestation vers Islamabad appelant à des élections générales anticipées.

Khan avait pendant des mois évité l’arrestation dans plusieurs affaires enregistrées contre lui, y compris des accusations d’incitation des foules à la violence. Il y a eu des protestations massives contre les tentatives précédentes de l’arrêter.

Khan a été expulsé du poste de Premier ministre en avril de l’année dernière au milieu de la frustration du public face à une inflation élevée, à des déficits croissants et à une corruption endémique qu’il avait promis d’éradiquer.

La Cour suprême a annulé sa décision de dissoudre le Parlement et les défections de sa coalition au pouvoir lui ont fait perdre le vote de censure qui a suivi.

Cela l’a placé parmi une longue liste de premiers ministres pakistanais élus qui n’ont pas réussi à terminer leur mandat – aucun ne l’a fait depuis l’indépendance en 1947.

En 2018, la légende du cricket qui a mené le Pakistan à sa seule victoire en Coupe du monde en 1992, a rallié le pays derrière sa vision d’une nation prospère et sans corruption respectée à l’étranger. Mais la renommée et le charisme du nationaliste incendiaire ne suffisaient pas.

Une fois critiqué pour être sous la coupe du puissant établissement militaire, Khan a été évincé après l’aggravation des relations entre lui et le général Qamar Javed Bajwa, alors chef de l’armée.

L’armée, qui joue un rôle démesuré au Pakistan, ayant dirigé le pays pendant près de la moitié de son histoire et pris le contrôle de certaines de ses institutions économiques les plus importantes, a déclaré qu’elle restait neutre vis-à-vis de la politique.

Soudaine augmentation

Mais Khan est à nouveau parmi les dirigeants les plus populaires du pays, selon les sondages locaux.

Son ascension au pouvoir en 2018 s’est produite deux décennies après le lancement de son parti politique, le Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), ou parti du Mouvement pakistanais pour la justice, en 1996.

Malgré sa renommée et son statut de héros dans un Pakistan fou de cricket, le PTI a langui dans le désert politique du Pakistan, ne remportant aucun siège autre que celui de Khan pendant 17 ans.

En 2011, Khan a commencé à attirer d’énormes foules de jeunes Pakistanais déçus par la corruption endémique, les pénuries chroniques d’électricité et les crises de l’éducation et du chômage.

Il a attiré un soutien encore plus important dans les années qui ont suivi, avec des expatriés pakistanais instruits quittant leur emploi pour travailler pour son parti et des musiciens et acteurs pop rejoignant sa campagne.

Son objectif, a déclaré Khan à ses partisans en 2018, était de transformer le Pakistan d’un pays avec un « petit groupe de riches et une mer de pauvres » en un « exemple de système humain, un système juste, pour le monde, de ce qu’est un système islamique ». l’État-providence est ».

Cette année-là, il remporte la victoire, marquant une rare ascension d’un héros sportif au sommet de la politique. Les observateurs ont cependant averti que son plus grand ennemi était sa propre rhétorique, ayant fait monter les espoirs des supporters au plus haut.

Playboy à réformateur

Né en 1952, fils d’un ingénieur civil, Khan a grandi avec quatre sœurs dans une famille pachtoune urbaine aisée à Lahore, la deuxième ville du Pakistan.

Après une éducation privilégiée, il est allé à l’Université d’Oxford, où il a obtenu un diplôme en philosophie, politique et économie.

Au fur et à mesure que sa carrière de cricket prospérait, il a développé une réputation de playboy à Londres à la fin des années 1970.

En 1995, il épouse Jemima Goldsmith, fille du magnat des affaires James Goldsmith. Le couple, qui a eu deux fils ensemble, a divorcé en 2004. Un deuxième mariage avec le journaliste de télévision Reham Nayyar Khan s’est également soldé par un divorce.

Son troisième mariage avec Bushra Bibi, un chef spirituel que Khan avait appris à connaître lors de ses visites dans un sanctuaire du XIIIe siècle au Pakistan, reflétait son intérêt croissant pour le soufisme – une forme de pratique islamique qui met l’accent sur la proximité spirituelle avec Dieu.

Une fois au pouvoir, Khan s’est lancé dans son plan de construction d’un État «providence» calqué sur ce qu’il a qualifié de système idéal remontant au monde islamique quelque 14 siècles plus tôt.

Mais sa campagne anti-corruption a été fortement critiquée comme un outil pour écarter les opposants politiques – dont beaucoup ont été emprisonnés pour corruption.

Les généraux pakistanais sont également restés puissants et des officiers militaires, à la retraite et en service, ont été chargés de plus d’une douzaine d’institutions civiles.